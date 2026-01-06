‘Stranger Things 5’ या डॉक्यूमेंट्रीचा भावुक करणारा ट्रेलर प्रदर्शित, जाणून घ्या रिलीज डेट

“स्ट्रेंजर थिंग्ज” ही लोकप्रिय वेब सिरीज आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. वेब सिरीजच्या पाचव्या सीझनचे सर्व भाग तीन भागात प्रदर्शित झाले होते आणि शेवट सर्वांना भावनिक करून गेला होता. आता, आता या डॉक्यूमेंट्रीच्या प्रदर्शनाची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. नुकताच नवीन ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे आणि यामध्ये रिलीज डेट देखील जाहीर करण्यात आली आहे. यात शेवटच्या सीझनची निर्मिती आणि सर्व भागांचे चित्रीकरण कसे झाले हे दाखवण्यात येणार आहे.
“वन लास्ट अॅडव्हेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्ज ५” असे शीर्षक असलेला हा माहितीपट १२ जानेवारी रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. या सुपरहिट वेब सिरीजच्या शेवटच्या भागातून डफर ब्रदर्सचा बीटीएस प्रवास दाखवला जाणार आहे, ज्यामध्ये त्यांनी हॉकिन्सचे संपूर्ण जग कसे निर्माण केले आणि वेक्नाला कसे मारले याचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.
मार्टिना रडवान यांनी डफर ब्रदर्सचे आभार मानले
२०२३ मध्ये या माहितीपटाचे दिग्दर्शन करणाऱ्या मार्टिना रडवान यांनी “टुमॉरो, टुमॉरो, टुमॉरो” या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाने आपली छाप सोडली आणि “गर्ल्स स्टेट” या चित्रपटाच्या छायाचित्रकार म्हणून त्यांना या कामासाठी एमी पुरस्कारही मिळाला. त्यांनी डफर ब्रदर्सचे आभार देखील मानले आणि त्यांच्यासोबत सेटवर संपूर्ण वर्ष घालवणे हा खरोखरच एक रोमांचक अनुभव असल्याचे सांगितले आहे.
‘वन लास्ट अॅडव्हेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्ज ५’ ट्रेलर
या डॉक्यूमेंट्रीचा ट्रेलर शेवटच्या टेबल वाचण्याच्या फुटेजने सुरू होतो, त्यानंतर प्रत्येक कलाकाराने त्यांची पटकथा धरलेली असतानाचा भावनिक दृश्य दाखवण्यात आले आहे. रॉस डफर, व्हॉइसओव्हरमध्ये म्हणताना दिसत आहेत, “या पात्रांच्या शेवटच्या ओळी लिहिणे खरोखर कठीण होते.” ट्रेलरमध्ये नोहा श्नॅप आणि मिली बॉबी ब्राउन टेबल वाचताना रडताना देखील दाखवले आहे. याव्यतिरिक्त, वेक्नासोबतच्या भांडणाचे फुटेज देखील चित्रित करण्यात आले आहे.