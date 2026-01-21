The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

साऊथ सुपरस्टार प्रभासच्या “द राजा साब” चित्रपटाच्या चाहत्यांना आणि निर्मात्यांना खूप आशा होत्या, परंतु आता चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसवरील कामगिरीत मोठी घट झाली आहे. रिलीजच्या १२ व्या दिवसापर्यंत चित्रपटाची कमाई लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती. कोटींच्या कमाईवरून आता चित्रपट फक्त लाखांवर आला आहे. ही घसरण निर्मात्यांसाठी चिंतेचे कारण आहे. सॅकनिल्कच्या सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, “द राजा साब” ने त्याच्या १२ व्या दिवशी म्हणजेच दुसऱ्या मंगळवारी बॉक्स ऑफिसवर खूपच कमी कमाई केली. चित्रपटाने १२ व्या दिवशी भारतातील सर्व भाषांमध्ये फक्त ७.३ दशलक्ष कमाई केली. एखाद्या चित्रपटाची कमाई १ कोटीच्या खाली येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या चित्रपटाने दुसऱ्या सोमवारी, ११ व्या दिवशी सुमारे १.३५ कोटींची कमाई केली, ज्यामुळे कामाच्या दिवसांतही तो आपला ठसा उमटेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. तथापि, मंगळवारी झालेल्या घसरणीमुळे चित्रपटाचे नशीब आणखी ताणले गेले आहे. चित्रपटाची सुरुवात चांगली झाली. ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या हॉरर-कॉमेडीने पहिल्या दिवशी सुमारे ५३ कोटींची कमाई केली. पण दुसऱ्या दिवसापासून त्याची गती मंदावली. यामुळे लक्षात येत आहे की चित्रपटाची पकड कमकुवत होऊ लागली आहे. दुसऱ्या आठवड्यात, प्रेक्षकांची संख्या १५-२०% पर्यंत कमी झाली आहे. हिंदी भाषेतील, जिथे हा चित्रपट आता मोजक्या प्रेक्षकांसमोर येत आहे, तेथे परिस्थिती विशेषतः भयानक आहे.
द राजा साब” चे बजेट ४०० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. १२ दिवसांनंतरही, चित्रपट भारतात १५० कोटींपर्यंत पोहोचला नाही. परिणामी, त्याचा खर्च वसूल करणे अशक्य वाटते. बॉक्स ऑफिसवर “धुरंधर” सारख्या चित्रपटांचे वर्चस्व आणि चिरंजीवीच्या नवीन चित्रपट “मन शंकर वर प्रसाद” कडून होणारी तीव्र स्पर्धा यामुळे “द राजा साब” साठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून सौम्य प्रतिसाद मिळाला, ज्यामुळे तो पाहण्यात रस कमी झाला आहे.
चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसवरील घसरत्या आकडेवारी पाहता, तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की “द राजा साब” आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. आता लाखोंच्या घरात कलेक्शन असल्याने, हे स्पष्ट आहे की हा चित्रपट लवकरच थिएटरमधून बाहेर पडू शकतो. प्रभासचा संपूर्ण भारतातील स्टारडम असूनही, चित्रपटाच्या कमकुवत कथेमुळे तो “आपत्ती” श्रेणीत आला आहे.