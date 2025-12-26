Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Salman Khanच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या चाहत्यांना मिळणार एक खास भेट, ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर होणार रिलीज?

बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान 27 डिसेंबरला त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. वाढदिवसानिमित्त त्याच्या चाहत्यांना एक खास भेट मिळणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 07:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचे नाव घेतले की चाहत्यांमध्ये आपोआपच उत्साह निर्माण होतो. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही सलमानचा वाढदिवस त्याच्या चाहत्यांसाठी खूप खास असेल. सलमान खान २७ डिसेंबर रोजी त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करत आहे आणि या निमित्ताने तो त्याच्या चाहत्यांना एक मोठे सरप्राईज देण्याची तयारी करत आहे. सलमान या दिवशी त्याच्या आगामी “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटाशी संबंधित एक महत्त्वाची भेट देणार असल्याचे वृत्त आहे.

सलमान खान नेहमीच त्याच्या चाहत्यांसोबत वाढदिवस साजरा करण्यासाठी ओळखला जातो. चित्रपटाची घोषणा असो, पोस्टर असो किंवा टीझर असो – तो नेहमीच त्याच्या खास दिवशी काहीतरी मोठे करतो. यावेळीही असेच काहीतरी घडणार आहे. सलमानच्या वाढदिवशी “द बॅटल ऑफ गलवान” शी संबंधित एक खास व्हिडिओ किंवा टीझर प्रदर्शित होणार असल्याची बातमी आहे, ज्याची चाहते वाट पाहत आहेत.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ डिसेंबर रोजी दुपारी २ ते ४ वाजेच्या दरम्यान ही मोठी अपडेट जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणूनच सलमान खानचे चाहते त्यावेळी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. असे मानले जाते की हा चित्रपटाचा पहिला मोठा व्हिज्युअल असेल, जो प्रेक्षकांना कथेची झलक देईल.

“बॅटल ऑफ गलवान” हा एक शक्तिशाली चित्रपट म्हणून वर्णन केला जात आहे जो देशभक्ती, धैर्य आणि त्यागाची कहाणी दाखवेल. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत, ज्यांनी यापूर्वी विविध कथा पडद्यावर आणल्या आहेत. सलमान खान या चित्रपटात केवळ भूमिका करत नाही तर तो त्याच्या सलमान खान फिल्म्स बॅनरखाली त्याची निर्मिती देखील करत आहे.

Tanya Mittal ची खिल्ली उडवल्यानंतर ‘या’ कॉमेडियन ने सोशल मीडियाला केला राम राम, ट्रोलर्सचा सामना केल्यानंतर घेतला हा निर्णय?

या चित्रपटात सलमान खानसोबत चित्रांगदा सिंह देखील दिसणार आहे. तिचे पात्र कथेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे मानले जाते. सलमान आणि चित्रांगदा यांच्या जोडीबद्दल प्रेक्षकही खूप उत्सुक आहेत.

Sharvari Wagh ची बहीण कस्तुरीचा लग्नसोहळा, सौंदर्याची खाणच; अभिनेत्रींना टाकेल मागे, रूप पाहून हुरळून जाल

सलमान खानच्या वाढदिवसाची बातमी आणि “बॅटल ऑफ गलवान” बद्दलचे अपडेट्स समोर येताच चाहत्यांमध्ये उत्साह दिसून आला. सोशल मीडियावर लोकांनी आधीच काउंटडाउन सुरू केले आहे. काही जण टीझरची वाट पाहत आहेत, तर काही जण सलमानचा नवीन लूक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. एकूणच, सलमान खानचा हा वाढदिवस केवळ एक उत्सव नसून त्याच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी सिनेमॅटिक भेट असणार आहे.

Published On: Dec 26, 2025 | 07:07 PM

