‘इंडियन आयडल १’ जिंकल्यानंतर का घाबरला Abhijeet Sawant ? म्हणाला, ‘ते माझे आयुष्य उध्वस्त करतील..’

२००४ मध्ये “इंडियन आयडल सीझन १” जिंकल्यानंतर अभिजीत सावंत राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाला. परंतु, त्याचे चाहते या मोठ्या विजयाचा आनंद साजरा करत करत असताना, गायक थोडा घाबरला देखील होता. त्याने अलिकडच्या मुलाखतीत यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. त्याच्या मते, त्याला भीती होती की इतकी लोकप्रियता मिळवल्यानंतर, एक प्रसिद्ध गायक म्हणून त्याला दीर्घकालीन प्रोजेक्टसाठी स्वाक्षरी करून तो फसेल आणि नंतर त्याला बाहेर काढू शकणार नाही.
अभिजीत सावंतने ‘गाना’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “इंडियन आयडल १” हा गायन रिअॅलिटी शो जिंकल्यानंतर तो घाबरला होता कारण त्याला भीती होती की एक संगीत लेबल त्याला दीर्घकालीन करारात अडकवेल आणि त्याचे करिअर उद्ध्वस्त करेल. गायकाने सांगितले की जो कोणी त्याला मोठ्या रकमेची ऑफर देईल त्याला तो संशयाने पाहतो.’ असे गायक म्हणाला आहे.
मुली अभिजीत सावंतच्या प्रेमात पडत होत्या
गायक पुढे म्हणाला, “२० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, पण मला आठवतंय तोपर्यंत मला वाटलं होतं की मी हा शो जिंकेन. पण आयुष्यबदलल्यामुळे मी घाबरले होतो. ते बिग बॉससारखे नव्हते, जिथे तुम्हाला बाहेरचे जग माहित नसते. मी पाहिले की लोक माझ्यासाठी कसे वेडे होत होते आणि मुली माझ्या प्रेमात कशा पडत होत्या. मी एका छोट्या समाजातून आला आहेस, जिथे सहा महिने एका कोपऱ्यात बसून चहा पीत असे. आज, संपूर्ण देश तुला पाहत आहे आणि ओळखत आहे हे सगळं माझ्यासाठी वेगळं होत.”
अभिजीत सावंत का घाबरला?
गायकाने पुढे स्पष्ट केले, “शो नंतर आम्हाला काय मिळेल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. आजची पिढी अधिक आत्मविश्वासू असली तरी, आम्हाला भरपूर पैसे देऊ करणाऱ्यांच्या हेतूंबद्दल आम्हाला शंका होती. आम्हाला काळजी होती की ते फसवणूक करत असतील, मी जिंकण्यापूर्वीच, जेव्हा मला प्रोजेक्ट्स मिळणार होता, तेव्हा माझ्या कुटुंबातील अनेकांनी मला कोणत्याही उत्पादन किंवा अल्बम करारावर स्वाक्षरी करू नये असे सांगितले. मला भीती होती की ते असा करार करतील ज्यामुळे मी अडकून पडेन आणि माझे भविष्य उद्ध्वस्त होईल.”
अभिजीत सावंतची प्रसिद्ध गाणी
अभिजीतने खुलासा केला की शो जिंकल्यानंतर त्याचे आयुष्य खूप बदलले. तो घरीही जाऊ शकला नाही कारण शो संपल्यानंतर त्याला भेटण्यासाठी लोकांची लांब रांग असायची. “त्यावेळी, मला वाटले होते की ते मला ५-१० वर्षांचा करार करतील, मग मी अडकून पडेन, माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम वर्षे संपतील आणि मला यातून बाहेरही पडता येणार नाही, पण तसे झाले नाही. मी ५-६ वर्षे सोनीमध्ये राहिलो.” गायकाने “मोहब्बतें लुटौंगा,” “मर जवान मित जवान” (आशिक बनाया आपने), आणि “हॅपी एंडिंग” (तीस मार खान) सारखी हिट गाणी गायली आहेत.