Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • South Indian Superstar Thalapathy Vijay Slipped And Fell At The Airport Video Goes Viral

अरे! हे काय घडलं? ‘हा’ प्रसिद्ध साउथ अभिनेता एअरपोर्टवर घसरून पडला, Video Viral

दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध अभिनेता एअरपोर्टवर घसरून पडल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 02:24 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलापती विजय नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या दमदार अभिनय कौशल्याने चाहते हैराण होतात. आणि जर त्यांना त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याची एक झलक मिळाली तर ते उत्साहाने थिरकतात. असाच एक दृश्य अलीकडेच विमानतळावर पाहायला मिळाले. मलेशियाहून परतल्यानंतर थलापती विजय चेन्नई विमानतळावर पोहोचला तेव्हा चाहत्यांच्या गर्दीने त्याला घेरले. सुरक्षारक्षकांना अभिनेत्याला त्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचवण्यात अडचण आली आणि त्यादरम्यान तो घसरला आणि पडला. विजयचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

थलापती विजय त्याचा शेवटचा चित्रपट “जाना नायकन” च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. चित्रपटाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर तो मलेशियाहून भारतात परतला. चेन्नई विमानतळावर पोहोचताच, वाट पाहणाऱ्या गर्दीत उत्साह निर्माण झाला आणि चाहत्यांची गर्दी उसळली. विमानतळावरील परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की थलापती विजयला त्याच्या गाडीपर्यंत घेऊन जाणे सुरक्षेसाठी आव्हान बनले. त्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच विजय घसरला आणि पडला. त्याला ताबडतोब उचलून गाडीत बसवण्यात आले. थलापती विजयचा हा व्हिडिओ पीटीआय या वृत्तसंस्थेने त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केला आहे. अभिनेत्याच्या व्हिडिओवर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.


”कॅथलिक मुलगी, मी मुसलमान मुलगा..”, Arshad Warsi ने आंतरजातीय लग्नाबद्दल दिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, ‘ते घाबरले होतं…’

थलापती विजय अभिनय सोडून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करणार आहेत हे उल्लेखनीय आहे. ५१ वर्षीय अभिनेत्याने गेल्या वर्षी तमिलगा वेत्री कझगम हा पक्ष स्थापन केला आणि २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. ३३ वर्षांपासून लोकांचे मनोरंजन करणारा थलापती विजय याने गेल्या शनिवारी मलेशियामध्ये “जाना नायकन” चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँच दरम्यान चित्रपट निर्मितीतून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याचा शेवटचा चित्रपट ९ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. थलापती विजय याचे चाहते त्याच्या शेवटच्या चित्रपट “जाना नायकन” बद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि त्याच्या आवडत्या अभिनेत्याबद्दल खूप भावनिक देखील आहेत.

२० वर्षांचा संगीत प्रवास, जुनी गाणी नवनवीन अंदाजात; 2025 मध्ये गायक अभिजीत सावंत ‘या’ गोष्टीमुळे राहिला चर्चेत

Web Title: South indian superstar thalapathy vijay slipped and fell at the airport video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 02:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अल्लू अर्जुनच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा; ‘या’ दिग्दर्शकासोबत पहिल्यांदाच करणार काम
1

अल्लू अर्जुनच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा; ‘या’ दिग्दर्शकासोबत पहिल्यांदाच करणार काम

“मोदीजी, तुम्ही तमिळ जनतेचा आवाज दाबू शकत नाही,” विजयच्या “जन नायकन” चित्रपटाच्या समर्थनार्थ पुढे आले राहून गांधी!
2

“मोदीजी, तुम्ही तमिळ जनतेचा आवाज दाबू शकत नाही,” विजयच्या “जन नायकन” चित्रपटाच्या समर्थनार्थ पुढे आले राहून गांधी!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM