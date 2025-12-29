अरे! हे काय घडलं? ‘हा’ प्रसिद्ध साउथ अभिनेता एअरपोर्टवर घसरून पडला, Video Viral

दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलापती विजय नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या दमदार अभिनय कौशल्याने चाहते हैराण होतात. आणि जर त्यांना त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याची एक झलक मिळाली तर ते उत्साहाने थिरकतात. असाच एक दृश्य अलीकडेच विमानतळावर पाहायला मिळाले. मलेशियाहून परतल्यानंतर थलापती विजय चेन्नई विमानतळावर पोहोचला तेव्हा चाहत्यांच्या गर्दीने त्याला घेरले. सुरक्षारक्षकांना अभिनेत्याला त्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचवण्यात अडचण आली आणि त्यादरम्यान तो घसरला आणि पडला. विजयचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
थलापती विजय त्याचा शेवटचा चित्रपट “जाना नायकन” च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. चित्रपटाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर तो मलेशियाहून भारतात परतला. चेन्नई विमानतळावर पोहोचताच, वाट पाहणाऱ्या गर्दीत उत्साह निर्माण झाला आणि चाहत्यांची गर्दी उसळली. विमानतळावरील परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की थलापती विजयला त्याच्या गाडीपर्यंत घेऊन जाणे सुरक्षेसाठी आव्हान बनले. त्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच विजय घसरला आणि पडला. त्याला ताबडतोब उचलून गाडीत बसवण्यात आले. थलापती विजयचा हा व्हिडिओ पीटीआय या वृत्तसंस्थेने त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केला आहे. अभिनेत्याच्या व्हिडिओवर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport. A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
थलापती विजय अभिनय सोडून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करणार आहेत हे उल्लेखनीय आहे. ५१ वर्षीय अभिनेत्याने गेल्या वर्षी तमिलगा वेत्री कझगम हा पक्ष स्थापन केला आणि २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. ३३ वर्षांपासून लोकांचे मनोरंजन करणारा थलापती विजय याने गेल्या शनिवारी मलेशियामध्ये “जाना नायकन” चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँच दरम्यान चित्रपट निर्मितीतून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याचा शेवटचा चित्रपट ९ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. थलापती विजय याचे चाहते त्याच्या शेवटच्या चित्रपट “जाना नायकन” बद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि त्याच्या आवडत्या अभिनेत्याबद्दल खूप भावनिक देखील आहेत.
