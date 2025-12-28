Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

”तुमचे आभार मी..”, Vijay Thalapathyने ३३ वर्षांनंतर केली अभिनय कारकिर्दीतून निवृत्तीची घोषणा,म्हणाला…

थलापती विजय याने अभिनयातून निवृती घेतल्याची घोषणा केली आहे. ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर त्याने चित्रपटसृष्टीला निरोप दिला आहे

Updated On: Dec 28, 2025 | 02:45 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

अभिनेता आणि राजकारणी थलापती विजय याने अभिनयातून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. चित्रपटसृष्टीतील ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर त्याने चित्रपटसृष्टीला निरोप दिला आहे. त्याने वयाच्या १० व्या वर्षी “वेत्री” या तमिळ चित्रपटातून बाल कलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि वयाच्या १८ व्या वर्षी त्याने “नालैया थीरपू” (१९९२) मध्ये मुख्य भूमिका साकारली. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी मलेशियामध्ये एच. विनोद यांच्या “जाना नायकन” या चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँचमध्ये त्याने अभिनयातून निवृत्तीची घोषणा केली.

थलापती विजय हे ५१ वर्षांचे आहेत आणि “जाना नायकन” हा त्याचा शेवटचा चित्रपट असेल. चाहत्यांना संबोधित करताना त्याने सांगितले की ते आता त्याच्या राजकीय कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करतील. गेल्या वर्षी त्यामे “तमिलगा वेट्टी कझगम” हा त्याचा राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि तामिळनाडू राज्य निवडणूक लढवली.

तो म्हणाला, “माझ्यासाठी फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे. लोक माझ्यासाठी येतात आणि थिएटरमध्ये उभे राहतात. म्हणूनच मी पुढील ३०-३३ वर्षे त्यांच्यासाठी उभे राहण्यास तयार आहे. विजयच्या या चाहत्यांसाठीच मी चित्रपटसृष्टीतून निवृत्त होत आहे. मला पहिल्या दिवसापासूनच सर्व प्रकारच्या टीकेचा सामना करावा लागला आहे. पण माझे चाहते सुरुवातीपासूनच माझ्या पाठीशी उभे आहेत आणि ३३ वर्षांपासून मला पाठिंबा देत आहेत.”

Battle Of Galwan Cast Fees: सलमानचे मानधन सैराटच्या Box Office कलेक्शनहुनही जास्त! इतर कलाकारांनीही घेतली मोठी रक्कम


तो पुढे म्हणाला, “मी एक लहान वाळूचा किल्ला बांधण्याच्या आशेने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला, पण तुम्ही मला एक किल्ला दिला. म्हणून, ज्या चाहत्यांनी मला पाठिंबा दिला त्यांच्यासाठी मी उभा राहीन. हा विजय त्यांच्या कृतज्ञतेची परतफेड करेल.”

Veteran art director: कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर काळाच्या पडद्याआड,72 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मलेशियातील कार्यक्रमात पूजा हेगडे, प्रियामणी, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर, गीतकार विवेक, शोबी मास्टर आणि शेखर मास्टर उपस्थित होते. “जाना नायकन” या चित्रपटात बॉबी देओलचीही प्रमुख भूमिका आहे. हा चित्रपट ९ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Dec 28, 2025 | 02:45 PM

