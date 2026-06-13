Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • Add These Calcium Rich Foods To Your Daily Diet For Stronger Bones Calcium Deficiency

Calcium Deficiency: कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडांमधून सतत कटकट आवाज येतो? मग आहारात न चुकता करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

शरीराला सर्वच विटामिनची समान आवश्यकता असते. पण काहीवेळा शरीरसंबंधित गंभीर आजारांमुळे कॅल्शियम आणि इतर विटामिनची कमतरता निर्माण होते. शरीरात कॅल्शियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर हाडांमधून कटकट आवाज येण्यास सुरुवात होते, तर काहीवेळा स्नायूंमध्ये वेदना, बसताना उठताना कंबर दुखणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात आवर्जून या पदार्थांचा समावेश करावा. हे पदार्थ नियमित खाल्ल्यास आरोग्य सुधारण्यासोबतच हाडांची झालेली झीज भरून निघेल आणि हाडांमध्ये वेदना होणार नाहीत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 13, 2026 | 10:20 AM
कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडांमधून सतत कटकट आवाज येतो? मग आहारात न चुकता करा 'या' पदार्थांचा समावेश

कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडांमधून सतत कटकट आवाज येतो? मग आहारात न चुकता करा 'या' पदार्थांचा समावेश

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 तरुण वयात गुडघेदुखी, पाठदुखी, मानदुखी इत्यादी समस्या उद्भवू लागल्यानंतर कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी सप्लिमेंट्स किंवा गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. पण त्याऐवजी आहारात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा.

तरुण वयात गुडघेदुखी, पाठदुखी, मानदुखी इत्यादी समस्या उद्भवू लागल्यानंतर कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी सप्लिमेंट्स किंवा गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. पण त्याऐवजी आहारात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा.

2 / 5 कॅल्शियम वाढवण्यासाठी अतिशय आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे अळीव. अळिवाचे लाडू किंवा पेज बनवून खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील.

कॅल्शियम वाढवण्यासाठी अतिशय आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे अळीव. अळिवाचे लाडू किंवा पेज बनवून खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील.

3 / 5 दैनंदिन आहारात नाचणीच्या भाकरीचे किंवा नाचणी आंबीलचे सेवन करावे. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. नाचणीमध्ये असलेले कॅल्शियम आणि इतर आवश्यक घटक हाडे मजबूत करतात.

दैनंदिन आहारात नाचणीच्या भाकरीचे किंवा नाचणी आंबीलचे सेवन करावे. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. नाचणीमध्ये असलेले कॅल्शियम आणि इतर आवश्यक घटक हाडे मजबूत करतात.

4 / 5 कॅल्शियम वाढवण्यासाठी राजगिऱ्याच्या लाडूचे आहारात सेवन करावे. नियमित एक किंवा दोन लाडू खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल आणि कॅल्शियम वाढण्यास मदत होईल.

कॅल्शियम वाढवण्यासाठी राजगिऱ्याच्या लाडूचे आहारात सेवन करावे. नियमित एक किंवा दोन लाडू खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल आणि कॅल्शियम वाढण्यास मदत होईल.

5 / 5 कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ आवर्जून खावेत. नियमित दूध, दही किंवा चीज खाल्ल्यास दोन ते तीन महिन्यांमध्ये फरक दिसून येईल.

कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ आवर्जून खावेत. नियमित दूध, दही किंवा चीज खाल्ल्यास दोन ते तीन महिन्यांमध्ये फरक दिसून येईल.

Web Title: Add these calcium rich foods to your daily diet for stronger bones calcium deficiency

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Calcium Deficiency: कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडांमधून सतत कटकट आवाज येतो? मग आहारात न चुकता करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Calcium Deficiency: कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडांमधून सतत कटकट आवाज येतो? मग आहारात न चुकता करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Jun 13, 2026 | 10:20 AM
Latur Crime: ‘माझी वाट पाहू नका…’ लंडनमधून लेकाचा शेवटचा फोन; लातूरच्या तरुणाने गळफास घेत संपवलं जीवन

Latur Crime: ‘माझी वाट पाहू नका…’ लंडनमधून लेकाचा शेवटचा फोन; लातूरच्या तरुणाने गळफास घेत संपवलं जीवन

Jun 13, 2026 | 10:17 AM
AI क्षेत्रात भारताची मोठी झेप! भारतीय कंपन्या करणार कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक; SAP अहवालात झाला खुलासा

AI क्षेत्रात भारताची मोठी झेप! भारतीय कंपन्या करणार कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक; SAP अहवालात झाला खुलासा

Jun 13, 2026 | 10:11 AM
Adhik Maas Amavasya: अधिक मासाच्या अमावस्येला कोणत्या गोष्टीचं कराल दान? महादान नक्की कोणते

Adhik Maas Amavasya: अधिक मासाच्या अमावस्येला कोणत्या गोष्टीचं कराल दान? महादान नक्की कोणते

Jun 13, 2026 | 10:07 AM
बेस्टला १,०६० कोटींच्या अनुदानाला ब्रेक; जुन्या खर्चाचा हिशेब मागवत स्थायी समितीचा निर्णय

बेस्टला १,०६० कोटींच्या अनुदानाला ब्रेक; जुन्या खर्चाचा हिशेब मागवत स्थायी समितीचा निर्णय

Jun 13, 2026 | 10:05 AM
Katraj Dairy Pune: कात्रज दूध संघाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू! कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस दूध संकलनाचे गंभीर आरोप

Katraj Dairy Pune: कात्रज दूध संघाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू! कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस दूध संकलनाचे गंभीर आरोप

Jun 13, 2026 | 09:59 AM
Pune Crime: ‘कामाचा ताण, अपमान आणि बदनामी…’ पुण्यात आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या; TCS मधील तिघांवर गुन्हा

Pune Crime: ‘कामाचा ताण, अपमान आणि बदनामी…’ पुण्यात आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या; TCS मधील तिघांवर गुन्हा

Jun 13, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा