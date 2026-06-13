Calcium Deficiency: कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडांमधून सतत कटकट आवाज येतो? मग आहारात न चुकता करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

शरीराला सर्वच विटामिनची समान आवश्यकता असते. पण काहीवेळा शरीरसंबंधित गंभीर आजारांमुळे कॅल्शियम आणि इतर विटामिनची कमतरता निर्माण होते. शरीरात कॅल्शियमची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर हाडांमधून कटकट आवाज येण्यास सुरुवात होते, तर काहीवेळा स्नायूंमध्ये वेदना, बसताना उठताना कंबर दुखणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात आवर्जून या पदार्थांचा समावेश करावा. हे पदार्थ नियमित खाल्ल्यास आरोग्य सुधारण्यासोबतच हाडांची झालेली झीज भरून निघेल आणि हाडांमध्ये वेदना होणार नाहीत. (फोटो सौजन्य – istock)