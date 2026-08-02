रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Bihar Muzaffarpur Son Arrested For Alleged Sexual Assault On Mother Villagers Thrash Accused

आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

Updated On: Aug 02, 2026 | 10:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथे आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असून, घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी आरोपीला बेदम मारहाण केली.

आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप; परिसरात संताप.
  • संतप्त ग्रामस्थांनी आरोपीला पकडून बेदम मारहाण केली; पोलिसांनी हस्तक्षेप करून ताब्यात घेतले.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल; पोलिसांकडून पुढील तपास आणि कायदेशीर कारवाई सुरू.
आई-मुलाचे नाते हे जगातील सर्वात पवित्र नात मानलं जात. यात प्रेम, आपुलकी, ममता, काळजी अशा अनेक भावना असतात. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वाढ होत असतानाच अलिकडे बिहारच्या मुजफ्फरपुर येथून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इथे एका मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत आपल्याच जन्मदात्या आईचे लैंगिक शोषण केल्याची घटना समोर येत आहे. घटनेची माहिती आजूबाजूला पसरल्यानंतर स्थानिकांमध्ये रागाचा फडका उडाला. संतापाच्या भरात लोकांनी आरोपीला पकडून बेदम मारहाण केल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

अविवाहित तरुणांना लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; लग्न लावून देण्याचे आमिष दाखवले जायचे अन् नंतर…

अंगावर काटा आणणारी ही घटना मुझफ्फरपूरच्या सकरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तत्काळ आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतले. तथापि, स्थानिकांच्या तावडीतून आरोपीला सोडवण्यासाठी त्यांना मोठी धडपड करावी लागली. जमलेली लोक आरोपी मुलावर इतकी भडकली होती की मारहाणीत जीव जाईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक प्रयत्नांनंतर स्थानिकांनी आरोपीला जमावाच्या तावडीतून सोडले आणि पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले.

स्थानिकांनी एकत्रित केला हल्ला

ही संपूर्ण घटना मुजफ्फरपुर जिल्ह्यातील सकरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मझौलिया पंचायतीच्या एका गावात घडून आली आहे. तीन दिवसांपूर्वी, मुलगा मद्यधुंद अवस्थेत घरी परतला आणि त्याने आपल्याच आईचे लैंगिक शोषण केले. नंतर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. हा संताप पुढे इतका वाढला की जमावाने एकत्रिपण आरोपी मुलावर हल्ला केला आणि त्याला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

Uttarpradesh Crime : लपंडाव खेळात असताना ९ वर्षीय मुलीसोबत घडलं भयंकर! ७ ते १२ वर्षीय मुलांनी केला सामूहिक अत्याचार

पोलिसांनी आरोपीला केली अटक

घटनेची माहिती मिळताच सकरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस आरोपीला अटक करण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी स्थानिक आरोपीला मारहाण करत होते. अशात पोलिसांनी बराच प्रयत्न करुन आरोपीला जमावाच्या तावडून सोडले आणि गाडीत बसवून पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. या घटनेचे फुटेज देखील सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे. पोलिस सध्या घटनेचा तपास करत असून पुराव्यांच्या आणि जबाबाच्या आधारावर आरोपीवर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

 

Web Title: Bihar muzaffarpur son arrested for alleged sexual assault on mother villagers thrash accused

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 10:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अविवाहित तरुणांना लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; लग्न लावून देण्याचे आमिष दाखवले जायचे अन् नंतर…
1

अविवाहित तरुणांना लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; लग्न लावून देण्याचे आमिष दाखवले जायचे अन् नंतर…

आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर ‘PMC’ ची कडक कारवाई; बोगस डॉक्टरांविरोधात मोहीम तीव्र
2

आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर ‘PMC’ ची कडक कारवाई; बोगस डॉक्टरांविरोधात मोहीम तीव्र

चिमुरडीवर अत्याचार करून खून; आरोपीला फाशीची शिक्षा; जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल
3

चिमुरडीवर अत्याचार करून खून; आरोपीला फाशीची शिक्षा; जत तालुक्यातील करजगी प्रकरणाचा दीड वर्षांत निकाल

‘बहुपत्नीत्वावर बंदी का नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल, सरकारकडे मागितले उत्तर
4

‘बहुपत्नीत्वावर बंदी का नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल, सरकारकडे मागितले उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

Aug 02, 2026 | 10:26 AM
स्वतःच्या हाताने बनवा शाडूचा बाप्पा; पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्याची विनामूल्य कार्यशाळा

स्वतःच्या हाताने बनवा शाडूचा बाप्पा; पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्याची विनामूल्य कार्यशाळा

Aug 02, 2026 | 10:23 AM
World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

Aug 02, 2026 | 10:20 AM
स्पेसएक्सचे Falcon-9 रॉकेट 5 ऑगस्टला चंद्रावर धडकणार; भविष्यातील चांद्र मोहिमांसाठी महत्त्वाची घटना

स्पेसएक्सचे Falcon-9 रॉकेट 5 ऑगस्टला चंद्रावर धडकणार; भविष्यातील चांद्र मोहिमांसाठी महत्त्वाची घटना

Aug 02, 2026 | 10:16 AM
Ajinkya Rahane: ‘आई म्हणायची, बघ तो कुठे पोहोचला अन् तू…’; अजिंक्य रहाणेबरोबर क्रिकेट खेळायचा ‘हा’ मराठी अभिनेता, फोटो पाहा

Ajinkya Rahane: ‘आई म्हणायची, बघ तो कुठे पोहोचला अन् तू…’; अजिंक्य रहाणेबरोबर क्रिकेट खेळायचा ‘हा’ मराठी अभिनेता, फोटो पाहा

Aug 02, 2026 | 10:14 AM
मुंबईत उघड्यावर कचरा फेकलात तर खैर नाही! CCTVच्या निगराणीखाली दंडात्मक कारवाई

मुंबईत उघड्यावर कचरा फेकलात तर खैर नाही! CCTVच्या निगराणीखाली दंडात्मक कारवाई

Aug 02, 2026 | 10:10 AM
World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित

World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित

Aug 02, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा