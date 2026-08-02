संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

संध्याकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही टेस्टी आणि चवदार पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नाश्त्यात सामोसा, कचोरी किंवा शेवपुरी विकत आणून खाल्ली जाते. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही टेस्टी पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी झटपट तुम्ही मटार टिक्की बनवू शकता. मटार सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. मटार पनीर, मटार भाजी किंवा मटार पराठा बनवून कायमच खाल्ला जातो. चहाबरोबर काहीतरी कुरकुरीत, मसालेदार आणि घरगुती पदार्थ खायचा असल्यास मटार टिक्की अतिशय उत्तम आहे. लहान मुलांच्या पार्टीमध्ये नेमके काय पदार्थ बनवावेत, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात झटपट मटार टिक्की बनवू शकता. गरमागरम मटार टिक्की चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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