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संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

Updated On: Aug 02, 2026 | 10:28 AM IST
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सारांश

संध्याकाळच्या वेळी सगळ्यांचं भूक लागते. अशावेळी नेहमीच विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण त्याऐवजी झटपट तुम्ही हिरव्या मटारपासून चविष्ट टिक्की बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

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विस्तार

संध्याकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही टेस्टी आणि चवदार पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नाश्त्यात सामोसा, कचोरी किंवा शेवपुरी विकत आणून खाल्ली जाते. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही टेस्टी पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी झटपट तुम्ही मटार टिक्की बनवू शकता. मटार सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. मटार पनीर, मटार भाजी किंवा मटार पराठा बनवून कायमच खाल्ला जातो. चहाबरोबर काहीतरी कुरकुरीत, मसालेदार आणि घरगुती पदार्थ खायचा असल्यास मटार टिक्की अतिशय उत्तम आहे. लहान मुलांच्या पार्टीमध्ये नेमके काय पदार्थ बनवावेत, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात झटपट मटार टिक्की बनवू शकता. गरमागरम मटार टिक्की चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मटार
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • ब्रेडक्रंब्स
  • बटाटे
  • बेसन
  • मीठ
  • जिऱ्याची पावडर
  • गरम मसाला
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • तेल
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कृती:

  • मटार टिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात मटार आणि बटाटे शिजण्यासाठी ठेवा. कुकरच्या दोन किंवा तीन शिट्या काढून घ्या.
  • शिजवलेले मटार आणि बटाटा थंड करण्यासाठी ठेवा. थंड झाल्यानंतर मॅशरच्या मदतीने मटार आणि बटाटा बारीक कुसकरून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये मॅश केलेले मिश्रण घेऊन त्यात ब्रेडक्रंब्स, बेसन, हिरव्या मिरच्या, आले, कोथिंबीर, लाल तिखट, चाट मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर तुमच्या आवडीनुसार टिक्की बनवून कढईमधील तेलात तळून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चविष्ट मटार टिक्की. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत चवदार लागेल.
 

Web Title: How to make matar tikki at home simple food recipe matar tikki recipe

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Published On: Aug 02, 2026 | 10:27 AM

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