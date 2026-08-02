Tarini Upcoming Twist: ‘तारिणी’त मोठा सस्पेन्स! युवराजसमोर आला गुलाबचा बॉस; केदार-तारिणी काय करणार?

Tarini Upcoming Twist : छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ‘तारिणी’मध्ये दिवसेंदिवस नवे ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेत काही दिवसांपूर्वी साधू सरांची बदली झाली आता त्याजागी जेजे ही पोलीस ऑफिसर म्हणून आल्याचे आपण पाहिले. स्पेशल क्राइम युनिट आता तिच्या अंतर्गत काम करते. जेजेने अचानक खांडेकरांच्या घरात येत येवराजला अटक केली होती. त्यासाठी युवराज आणि गुंड गुलाब यांचा संबंध होता, असा तारिणीली जबाब द्यावा लागला होता..
युवराजला जेजे सहजासहजी सोडणार नाही, असे वाटत असतानाच पुराव्यांच्या अभावामुळे त्याची सुटका करण्यात आली. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणामुळे तारिणी आणि केदार यांच्यासमोर नव्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर युवराजने केदारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आपण निर्दोष असल्याची बातमी न्यूजमध्ये दाखवलीच पाहिजे.
गेल्या काही दिवसांपासून तारिणी आणि तिची टीम गुलाबचा बॉस कोण? याचा शोध घेत होती. झी मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर केला आहे. ज्यात दिसत आहे की गुलाबचा बॉस आका सगळ्यांसमोर येणार आहे.
या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळत आहे की तारिणी आणि केदार एकमेकांशी बोलत आहेत. यावेळी केदार तारिणीला म्हणतो,”हे सगळं करण्याची माझी काही इच्छा नव्हती. मला जर परवानगी असती, तर मी जगाला ओरडून सांगितलं असतं की युवराज खांडेकर हा…” इतक्यात त्याचं वाक्य पूर्ण होण्याआधीच खांडेकर कुटुंबाचे फॅमिली डॉक्टर तेथे येतात.
डॉक्टर केदारला म्हणतात, “म्हणजे हे तू सगळं मनापासून केलं नाहीस. आतून तुला अजूनही वाटतंय की युवराज हा गुन्हेगार आहे. तुम्ही प्लीज या सगळ्या गोष्टींपासून लांबच राहा.” डॉक्टरांच्या या वक्तव्यामुळे केदारच्या मनातील संभ्रम आणखी स्पष्ट होतो.
View this post on Instagram
Friendship Day Special : ‘3 इडियट्स’ ते ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’; मैत्रीचा खरा अर्थ शिकवणारे ‘हे’ गाजलेले चित्रपट
प्रोमोमध्ये पुढे युवराजच्या मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन येतो. “कोण बोलतंय?” असा प्रश्न विचारताच समोरून आवाज येतो, “गुलाब गेला… पण हा खेळ संपला नाही.” हा संवाद ऐकताच युवराजच्या चेहऱ्यावर स्मित उमटते.
फोन ठेवल्यानंतर युवराज स्वतःशीच म्हणतो, “खरंच गेम लेव्हल अप झालाय. युवराज, आता तुझी गुलाबच्या बापाशी भेट होणार आहे.” या संवादामुळे मालिकेत गुलाबच्या बॉसची किंवा त्याच्याशी संबंधित नव्या व्यक्तीची दमदार एन्ट्री होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
समोर आलेल्या या प्रोमोमुळे ‘तारिणी’ मालिकेच्या आगामी भागांबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली असून, पुढे कथानक कोणते धक्कादायक वळण घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Jhimma 3 Movie : ‘यावेळी तिसराच आहे!’, ‘झिम्मा ३’ची पहिली झलक समोर; नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता