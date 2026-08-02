रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Japan Earthquake Kumamoto 7 1 Magnitude 38 Dead Water Crisis Marathi News

Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Updated On: Aug 02, 2026 | 10:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

Japan Earthquake : कुमामोटो प्रांतात ७.१ तीव्रतेच्या भूकंपाने प्रचंड विध्वंस घडवला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत ३८ जणांचा बळी गेला असून, ८०,००० घरांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.

japan earthquake kumamoto 7 1 magnitude 38 dead water crisis marathi news

Japan Earthquake: कुमामोतो प्रांतात ७.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला, त्यात ३८ जणांचा मृत्यू झाला आणि ८०,००० घरांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कुमामोतो प्रांतात ७.१ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप
  • कारखान्यातील दुर्घटना अन् मॉलमध्ये स्फोट
  • ८०,००० घरांचा पाणीपुरवठा खंडित, हजारो आश्रयाला

जपानचा नैऋत्य परिसर असलेल्या कुमामोतो (Kumamoto) प्रांतात ७.१ तीव्रतेच्या महाभूकंपाने अचानक मोठा धक्का दिला. या भीषण नैसर्गिक आपत्तीमुळे संपूर्ण प्रदेशात हाहाकार माजला असून घरे, इमारती, रस्ते आणि पूल उद्ध्वस्त झाले आहेत. प्रांतीय सरकार आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या विनाशकारी भूकंपामध्ये आतापर्यंत ३८ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टि झाली आहे. अनेक नागरिक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले असून प्रशासनाकडून बचावकार्य वेगाने राबवले जात आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन मुख्यालयाने घेतलेल्या तातडीच्या बैठकीत या घटनेतील नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या ३८ जणांव्यतिरिक्त इतर काही मृत्यूंचा या भूकंपाशी थेट संबंध आहे का, याचा कसून तपास सुरू आहे. अचानक झालेल्या या भीषण प्रलयामुळे कुमामोतो प्रांतातील संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले असून मुख्य रस्ते खचल्याने वाहतूक आणि मदतकार्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

निप्पॉन पेपर फॅक्टरीत भीषण अपघात; चिमणी कोसळल्याने कामगारांचा मृत्यू

भूकंपाचा धक्का इतका तीव्र होता की यात्सुशिरो (Yatsushiro) शहरातील ‘निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज’च्या (Nippon Paper Industries) भव्य कारखान्याला याचा मोठा फटका बसला. भूकंपाच्या धक्क्याने कारखान्याची एक उंच चिमणी थेट इमारतीवर कोसळली, ज्यामुळे मोठा अपघात घडून धुराचे लोट परिसरात पसरले. घटनेची माहिती मिळताच बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत ढिगाऱ्याखालून १० हून अधिक कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने, या दुर्घटनेत ८ हून अधिक कामगारांचा जागीच किंवा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर काही जण गंभीर जखमी झाले. बचाव पथकाने गुरुवारी ढिगाऱ्याखालून आणखी एका बेपत्ता कामगाराचा शोध घेत मदतकार्य पुढे चालू ठेवले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित

काशिमा येथील इऑन मॉलमध्ये भीषण स्फोट अन् दुसऱ्या मजल्याचे खचणे

कुमामोतो प्रांतातील काशिमा (Kashima) शहरात असलेल्या प्रसिद्ध ‘इऑन मॉल’मध्ये (Aeon Mall) भूकंपानंतर एक हृदयद्रावक आणि थरारक घटना घडली. भूकंपाच्या तीव्र धक्क्यांमुळे इमारतीतील गॅस गळती होऊन मॉलमध्ये अचानक प्रचंड स्फोट झाला, ज्यामुळे इमारतीचा दुसरा मजला आणि भिंती कोसळल्या.

भूकंपाचा धक्का बसताच मॉल प्रशासनाने सुमारे ३,००० ग्राहकांना बाहेर मोकळ्या पार्किंग परिसरात सुरक्षितपणे हलवले होते, मात्र काही कर्मचारी आणि नागरिक आत अडकून पडले. स्फोटानंतर अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन बचाव दलाच्या पथकांनी अथक प्रयत्न करून मॉलमधून १२ जणांना बाहेर काढले. यापैकी ७ जणांचा मृत्यू झाला असून ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलीस आणि बचाव पथके इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अजूनही कोणी अडकले आहे का, याचा अत्यंत खबरदारीने शोध घेत आहेत.

४०० हून अधिक निवारा केंद्रांमध्ये हजारो नागरिक बेघर

घरदारांचे नुकसान झाल्यामुळे आणि सतत बसणाऱ्या भूकंपाच्या उत्तर-धक्क्यांच्या (Aftershocks) भीतीने हजारो नागरिकांना रस्त्यावर किंवा मोकळ्या मैदानात आश्रय घ्यावा लागला आहे. स्थानिक प्रशासनाने बेघर झालेल्या लोकांसाठी संपूर्ण प्रांतात ४०६ आपत्कालीन स्थलांतरित निवारा केंद्रे (Evacuation Centers) उभारली आहेत.

सध्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ९,४०० हून अधिक बाधित नागरिक या सरकारी मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत. शाळा, क्रीडा संकुले आणि सार्वजनिक सभागृहांचे तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या निवारा केंद्रांमध्ये नागरिकांना अन्न, औषधे आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि प्रशासन सतत कार्यरत आहे.

८०,००० घरांचा पाणीपुरवठा ठप्प; विजेचे गंभीर संकट

या महाभूकंपामुळे कुमामोतो प्रांतातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य वाहिन्या फुटल्यामुळे प्रांतातील तब्बल ७९,७०० घरांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट उभे राहिले आहे. पाण्याविना नागरिकांचे हाल होत असून, अनेक भागांत पाण्याचे टँकर पाठवले जात आहेत. मात्र, पाणीपुरवठा पूर्ववत कधी होणार, याबाबत कोणतीही निश्चित वेळ सांगता येत नसल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

याव्यतिरिक्त, विजेचे खांब आणि सब-स्टेशन्सचे नुकसान झाल्यामुळे सुमारे १९,००० घरांचा वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. क्यूशू इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनीच्या (Kyushu Electric Power) शेकडो कर्मचाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर वीज वाहिनी दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. सर्व काम नियोजनानुसार पूर्ण झाल्यास लवकरच वीजपुरवठा सुरळीत केला जाईल, असे आश्वासन कंपनीने दिले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्याकडून शोक व्यक्त; मदतकार्याला गती देण्याचे आदेश

जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) यांनी आपत्ती व्यवस्थापन मुख्यालयाची तातडीची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. या आभासी बैठकीला कुमामोतोचे राज्यपाल किमुरा आणि कॅबिनेट कार्यालयाचे उपमंत्री त्सुशिमा उपस्थित होते. पंतप्रधान ताकाइची यांनी भूकंपातील मृतांप्रति आणि शोकाकुल कुटुंबांप्रति अत्यंत तीव्र शोक व्यक्त केला. “शोध आणि बचाव कार्यात एका सेकंदाचाही विलंब होता कामा नये; ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा जीव वाचवणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे निर्देश त्यांनी सर्व यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच, जपानची लष्करी दले (Self-Defense Forces), पोलीस आणि अग्निशमन दल पूर्ण ताकदीने आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी मैदानात उतरले आहेत.

Web Title: Japan earthquake kumamoto 7 1 magnitude 38 dead water crisis marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 10:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-US War: ‘युद्ध आम्हीच जिंकले’ इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांची युद्धावर मोठी घोषणा; अमेरिका स्तब्ध
1

Iran-US War: ‘युद्ध आम्हीच जिंकले’ इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांची युद्धावर मोठी घोषणा; अमेरिका स्तब्ध

Kulgam Attack: काश्मीरमध्ये 2 मजुरांच्या हत्येने खळबळ! कुलगाम सील; सैन्याकडून दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी व्यापक ऑपरेशन
2

Kulgam Attack: काश्मीरमध्ये 2 मजुरांच्या हत्येने खळबळ! कुलगाम सील; सैन्याकडून दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी व्यापक ऑपरेशन

Spain Migrant: ‘घरे लुटली, रस्ते पेटवले’, सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय पडला महागात; स्थलांतरितांच्या हिंसाचाराने स्पेन हादरला
3

Spain Migrant: ‘घरे लुटली, रस्ते पेटवले’, सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय पडला महागात; स्थलांतरितांच्या हिंसाचाराने स्पेन हादरला

Japan Earthquake : जपानवर निसर्गाचा प्रकोप! एकामागून एक भूकंपाचे धक्के; आओमोरीत 5.8 रिश्टर स्केलचा थरार
4

Japan Earthquake : जपानवर निसर्गाचा प्रकोप! एकामागून एक भूकंपाचे धक्के; आओमोरीत 5.8 रिश्टर स्केलचा थरार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Aug 02, 2026 | 10:45 AM
संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

Aug 02, 2026 | 10:27 AM
आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

Aug 02, 2026 | 10:26 AM
स्वतःच्या हाताने बनवा शाडूचा बाप्पा; पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्याची विनामूल्य कार्यशाळा

स्वतःच्या हाताने बनवा शाडूचा बाप्पा; पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्याची विनामूल्य कार्यशाळा

Aug 02, 2026 | 10:23 AM
World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

Aug 02, 2026 | 10:20 AM
स्पेसएक्सचे Falcon-9 रॉकेट 5 ऑगस्टला चंद्रावर धडकणार; भविष्यातील चांद्र मोहिमांसाठी महत्त्वाची घटना

स्पेसएक्सचे Falcon-9 रॉकेट 5 ऑगस्टला चंद्रावर धडकणार; भविष्यातील चांद्र मोहिमांसाठी महत्त्वाची घटना

Aug 02, 2026 | 10:16 AM
Ajinkya Rahane: ‘आई म्हणायची, बघ तो कुठे पोहोचला अन् तू…’; अजिंक्य रहाणेबरोबर क्रिकेट खेळायचा ‘हा’ मराठी अभिनेता, फोटो पाहा

Ajinkya Rahane: ‘आई म्हणायची, बघ तो कुठे पोहोचला अन् तू…’; अजिंक्य रहाणेबरोबर क्रिकेट खेळायचा ‘हा’ मराठी अभिनेता, फोटो पाहा

Aug 02, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा