Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

जपानचा नैऋत्य परिसर असलेल्या कुमामोतो (Kumamoto) प्रांतात ७.१ तीव्रतेच्या महाभूकंपाने अचानक मोठा धक्का दिला. या भीषण नैसर्गिक आपत्तीमुळे संपूर्ण प्रदेशात हाहाकार माजला असून घरे, इमारती, रस्ते आणि पूल उद्ध्वस्त झाले आहेत. प्रांतीय सरकार आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या विनाशकारी भूकंपामध्ये आतापर्यंत ३८ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टि झाली आहे. अनेक नागरिक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले असून प्रशासनाकडून बचावकार्य वेगाने राबवले जात आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन मुख्यालयाने घेतलेल्या तातडीच्या बैठकीत या घटनेतील नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या ३८ जणांव्यतिरिक्त इतर काही मृत्यूंचा या भूकंपाशी थेट संबंध आहे का, याचा कसून तपास सुरू आहे. अचानक झालेल्या या भीषण प्रलयामुळे कुमामोतो प्रांतातील संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले असून मुख्य रस्ते खचल्याने वाहतूक आणि मदतकार्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
भूकंपाचा धक्का इतका तीव्र होता की यात्सुशिरो (Yatsushiro) शहरातील ‘निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज’च्या (Nippon Paper Industries) भव्य कारखान्याला याचा मोठा फटका बसला. भूकंपाच्या धक्क्याने कारखान्याची एक उंच चिमणी थेट इमारतीवर कोसळली, ज्यामुळे मोठा अपघात घडून धुराचे लोट परिसरात पसरले. घटनेची माहिती मिळताच बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत ढिगाऱ्याखालून १० हून अधिक कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने, या दुर्घटनेत ८ हून अधिक कामगारांचा जागीच किंवा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर काही जण गंभीर जखमी झाले. बचाव पथकाने गुरुवारी ढिगाऱ्याखालून आणखी एका बेपत्ता कामगाराचा शोध घेत मदतकार्य पुढे चालू ठेवले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित
कुमामोतो प्रांतातील काशिमा (Kashima) शहरात असलेल्या प्रसिद्ध ‘इऑन मॉल’मध्ये (Aeon Mall) भूकंपानंतर एक हृदयद्रावक आणि थरारक घटना घडली. भूकंपाच्या तीव्र धक्क्यांमुळे इमारतीतील गॅस गळती होऊन मॉलमध्ये अचानक प्रचंड स्फोट झाला, ज्यामुळे इमारतीचा दुसरा मजला आणि भिंती कोसळल्या.
भूकंपाचा धक्का बसताच मॉल प्रशासनाने सुमारे ३,००० ग्राहकांना बाहेर मोकळ्या पार्किंग परिसरात सुरक्षितपणे हलवले होते, मात्र काही कर्मचारी आणि नागरिक आत अडकून पडले. स्फोटानंतर अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन बचाव दलाच्या पथकांनी अथक प्रयत्न करून मॉलमधून १२ जणांना बाहेर काढले. यापैकी ७ जणांचा मृत्यू झाला असून ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलीस आणि बचाव पथके इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अजूनही कोणी अडकले आहे का, याचा अत्यंत खबरदारीने शोध घेत आहेत.
घरदारांचे नुकसान झाल्यामुळे आणि सतत बसणाऱ्या भूकंपाच्या उत्तर-धक्क्यांच्या (Aftershocks) भीतीने हजारो नागरिकांना रस्त्यावर किंवा मोकळ्या मैदानात आश्रय घ्यावा लागला आहे. स्थानिक प्रशासनाने बेघर झालेल्या लोकांसाठी संपूर्ण प्रांतात ४०६ आपत्कालीन स्थलांतरित निवारा केंद्रे (Evacuation Centers) उभारली आहेत.
सध्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ९,४०० हून अधिक बाधित नागरिक या सरकारी मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत. शाळा, क्रीडा संकुले आणि सार्वजनिक सभागृहांचे तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या निवारा केंद्रांमध्ये नागरिकांना अन्न, औषधे आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि प्रशासन सतत कार्यरत आहे.
या महाभूकंपामुळे कुमामोतो प्रांतातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य वाहिन्या फुटल्यामुळे प्रांतातील तब्बल ७९,७०० घरांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट उभे राहिले आहे. पाण्याविना नागरिकांचे हाल होत असून, अनेक भागांत पाण्याचे टँकर पाठवले जात आहेत. मात्र, पाणीपुरवठा पूर्ववत कधी होणार, याबाबत कोणतीही निश्चित वेळ सांगता येत नसल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
याव्यतिरिक्त, विजेचे खांब आणि सब-स्टेशन्सचे नुकसान झाल्यामुळे सुमारे १९,००० घरांचा वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. क्यूशू इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनीच्या (Kyushu Electric Power) शेकडो कर्मचाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर वीज वाहिनी दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. सर्व काम नियोजनानुसार पूर्ण झाल्यास लवकरच वीजपुरवठा सुरळीत केला जाईल, असे आश्वासन कंपनीने दिले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व
जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) यांनी आपत्ती व्यवस्थापन मुख्यालयाची तातडीची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. या आभासी बैठकीला कुमामोतोचे राज्यपाल किमुरा आणि कॅबिनेट कार्यालयाचे उपमंत्री त्सुशिमा उपस्थित होते. पंतप्रधान ताकाइची यांनी भूकंपातील मृतांप्रति आणि शोकाकुल कुटुंबांप्रति अत्यंत तीव्र शोक व्यक्त केला. “शोध आणि बचाव कार्यात एका सेकंदाचाही विलंब होता कामा नये; ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा जीव वाचवणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे निर्देश त्यांनी सर्व यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच, जपानची लष्करी दले (Self-Defense Forces), पोलीस आणि अग्निशमन दल पूर्ण ताकदीने आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी मैदानात उतरले आहेत.