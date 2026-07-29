वजन कमी करण्यापासून ते आम्लपित्तापासून आराम मिळण्यापर्यंत…! चिमूटभर हिंगाचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन

शतकानुशतके भारतीय स्वयंपाकघरात डाळी, आमटी किंवा भाज्यांना फोडणी देण्यासाठी हिंगाचा वापर केला जातो. हिंगाच्या वापरामुळे अन्नाचा सुगंध आणि चव वाढण्यास मदत होते. जेवणात हिंगाचा वापर केल्यास खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात आणि पचनक्रिया सुधारते. धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे, बैठी जीवनशैलीमुळे आणि अस्वास्थ्यकर खाण्याच्या सवयींमुळे लठ्ठपणा, गॅस आणि अपचन, वजन वाढणे इत्यादी अनेक समस्या वाढून आरोग्य बिघडून जाते. आयुर्वेदात वात दोष संतुलित करण्यासाठी हिंगाचा वापर केला जातो. चला तर जाणून घेऊया हिंगाचे सेवन करण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)