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CBSE 12th Digital Protest: ‘डिजिटल चेकिंग’ अन् कठीण पेपरने विद्यार्थी त्रस्त; शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अडचणी वाढणार?

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:09 AM IST
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सारांश

CBSE 12th Digital Protest For Compartment Exam: सीबीएसई १२ वीच्या कंपार्टमेंट परीक्षेतील फिजिक्सचा कठीण पेपर आणि OSM पद्धतीमुळे विद्यार्थी संतप्त झाले असून सोशल मीडियावर ग्रेस मार्क्सची मागणी करत आहेत.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CBSE 12th Digital Protest For Compartment Exam: NEET पेपर लीक प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांनी डिजिटल आंदोलनानंतर रस्त्यावर उतरून तीव्र निदर्शने केली होती. जंतर-मंतरवर महिनाभरापेक्षा जास्त काळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते, जे पुढे मोठ्या गदारोळात बदलले. तथापि, आता तेथून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विद्यार्थी आपापल्या घरी परतले असले, तरी विद्यार्थ्यांमधील असंतोष शमलेला नाही. आता शालेय विद्यार्थ्यांकडून सीबीएसईच्या गदारोळाविरोधात आवाज उठवला जात आहे.

२८ जुलै २०२६ रोजी सीबीएसई इयत्ता १२ वीची कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती, ज्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संताप पाहायला मिळत आहे. आधीच डिजिटल चेकिंग म्हणजेच OSM च्या फटक्याने विद्यार्थी त्रस्त असताना, कंपार्टमेंट परीक्षेतील फिजिक्सचा (भौतिकशास्त्र) पेपर इतका कठीण आल्याचे सांगितले जात आहे की, परीक्षेनंतर अनेक विद्यार्थी रडताना दिसले.

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पीएम मोदी आणि शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

NEET पेपर लीकच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतः समोर यावे लागले होते. तसेच त्यांनी शिक्षणमंत्रालयाची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवली. मात्र, यामुळे पीएम मोदी आणि नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. सीबीएसईचे विद्यार्थी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.

सीबीएसई विद्यार्थ्यांचे ‘डिजिटल आंदोलन’

सोशल मीडिया ‘X’ (ट्विटर) वर सीबीएसई १२ वीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थी सतत पीएम मोदी आणि शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे दाद मागत असून ‘ग्रेस मार्क्स’ची मागणी करत आहेत. कंपार्टमेंट परीक्षेतील कठीण पेपरमुळे मुलांचा राग अनावर झाला असून ते थेट सीबीएसईच्या मूल्यमापन पद्धतीवर आणि सिस्टीमवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

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सीबीएसई विद्यार्थ्यांची न्यायासाठी हाक

सीबीएसईने आयोजित केलेल्या कंपार्टमेंट परीक्षेत, मुख्य परीक्षेच्या तुलनेत अत्यंत कठीण पेपर आल्याने विद्यार्थी प्रचंड निराश झाले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या मुख्य परीक्षेपेक्षा जुलैतील कंपार्टमेंटचा फिजिक्सचा पेपर अधिक कठीण होता, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. ‘X’ प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत विद्यार्थी मागणी करत आहेत की, “फेब्रुवारीच्या परीक्षांच्या आधारे सर्व विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स देऊन न्याय दिला पाहिजे.”

Web Title: Cbse 12th digital protest compartment exam physics paper difficult grace marks

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Published On: Jul 29, 2026 | 11:09 AM

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