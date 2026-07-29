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डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:05 AM IST
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सारांश

दुकानातील दिवसाची रोकड पांढऱ्या रंगाच्या पिशवीत भरून त्यांनी त्यांच्या होंडा अॅक्टिव्हा दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवली होती. ही रोकड पिंपरी येथील सत्यम बारमध्ये जमा करण्यासाठी ते निघाले होते. प्रयाग सिटी परिसरातून जात असताना चार अज्ञातांनी दुचाकी आडवी घालून त्यांना थांबवले.

डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना

डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना (संग्रहित फोटो)

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विस्तार

पुणे : वारजे माळवाडी परिसरातून एका वाईन शॉपच्या कॅशिअरला अडवून त्याच्या डोळ्यांवर स्प्रे मारत चौघांनी ८ लाख ६ हजार ४८० रुपयांची रोकड लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली. भररस्त्यात अवघ्या काही क्षणांत ही घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी हौसकुमार प्रकाश इंगळे (वय ४२) यांनी वारजे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, चार अज्ञातांवर जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

तक्रारदार डीएसपी वाईन्समध्ये कॅशिअर म्हणून कार्यरत आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, दुकानातील दिवसाची रोकड पांढऱ्या रंगाच्या पिशवीत भरून त्यांनी त्यांच्या होंडा अॅक्टिव्हा दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवली होती. ही रोकड पिंपरी येथील सत्यम बारमध्ये जमा करण्यासाठी ते निघाले होते. प्रयाग सिटी परिसरातून जात असताना चार अज्ञातांनी दुचाकी आडवी घालून त्यांना थांबवले. नंतर आरोपींनी त्यांच्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे इंगळे घाबरले असता आरोपींनी त्यांच्या दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवलेली रोकड असलेली पिशवी हिसकावून घेतली आणि क्षणार्धात पसार झाले.

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या घटनेत रोकडीसह एकूण ८ लाख ६ हजार ४८० रुपयांचा ऐवज लंपास झाला. घटनेची माहिती मिळताच वारजे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज ताब्यात घेण्यात आले असून, आरोपींनी वापरलेल्या दुचाकींचा आणि त्यांच्या हालचालींचा माग काढण्याचे काम सुरू आहे. जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास वारजे पोलिस करीत आहेत.

दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात

दुसऱ्या एका घटनेत, आंबेगाव पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या तिघा जणांच्या टोळीला अटक केली आहे. आरोपींकडून एक लोखंडी कोयता आणि मिरची पावडरची पाकिटे जप्त करण्यात आली असून, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकजण तडीपार असतानाही शहरात वावरत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

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Web Title: Cash worth 8 lakh looted after spraying substance in eyes

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Published On: Jul 29, 2026 | 11:02 AM

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