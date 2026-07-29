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माणुसकीला काळीमा, पुन्हा एकदा मुक्या जीवाचा बळी! व्यक्तीने इमारतीच्या १२ व्या मजल्यावरुन मांजरीला खाली फेकलं; घटनेचा Video Viral

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:11 AM IST
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सारांश

Viral Video : इमारतीच्या १२ व्या मजल्यावरुन व्यक्तीने मांजरीला धक्का दिला आणि जणू काही घडलंच नाही असं दर्शवत तो तिथून निघून गेला. घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

माणुसकीला काळीमा, पुन्हा एकदा मुक्या जीवाचा बळी! व्यक्तीने इमारतीच्या १२ व्या मजल्यावरुन मांजरीला खाली फेकलं; घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • एका निवासी इमारतीतील धक्कादायक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर संतप्त नेटकऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीवर कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
  • या घटनेमुळे प्राण्यांवरील क्रूरतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
आपल्या बुद्धीचा आणि मिळालेल्या शारीरिक बळाचा वापर करत मानव बऱ्याच काळापासून मुक्या प्राण्यांना क्रुर वागणूक करत आला आहे. कधी गायीला चारचाकीला बांधून फरफटवलं जातं तर कधी कुत्र्याला लाठीने मारहाण केली जाते. या घटनांचे दृष्य याआधीही सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे आणि अशातच आणखी एका धक्कादायक कृत्याची यात नोंद झाली आहे. ठाण्यातील अंबरनाथ येथील इमारतीत व्यक्तीने मांजरीला १२ व्या मजल्यावरुन खाली लोटल्याची घटना समोर आली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला असून नेटकऱ्यांनी व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना ही अंबरनाथ येथील रॉयल फ्लोरा फेज २ या निवासी सोसायटीमध्ये घडली आहे. व्हायरल होत असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घटनेचा संपूर्ण थरार स्पष्ट दिसून येतो. २६ जुलै रोजी सकाळी ५.४५ वाजताच्या सुमारास एक व्यक्ती इमारतीच्या काॅरिडोरमधून फेऱ्या मारत होता. यावेळीच इमारतीच्या रोलिंगवर त्याला एक मांजर शांत बसल्याची दिसली. मांजरीला पाहून व्यक्ती तिच्या जवळ गेला आणि त्याने धक्का देत मांजरीला इमारतीच्या १२ व्या मजल्यावरुन खाली फेकले. यानंतर मांजर खाली पडली की नाही याची हे पाहण्यासाठी रोलिंगवरुन त्याने डोकावून पाहिले आणि मग जणू काही घडलंच नाही असं दर्शवत तो तिथून निघून गेला.

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इमारतीच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या घटनेचे दृष्य कैद करण्यात आले असून घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ @YSaghal नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “कोणी त्याला मारहाण करून जिवे मारले का? समाजाने त्याचे पाय तोडून टाकायला हवेत; त्याला जिवेही मारले जाऊ शकते – अर्थात, जिवे मारायचे की नाही हा समाजाचा निर्णय असेल – पण निदान या माणसाला तरी अपंग तरी करा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हरामखोर. त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्याने हे नक्की कशासाठी केले? ती मांजर त्याला काहीच त्रास देत नव्हती. हे अत्यंत नीच कृत्य आहे, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Ambernath cat cruelty cctv video viral netizens demand strict action

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Published On: Jul 29, 2026 | 11:11 AM

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