Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • Red Cranberries Are A Powerhouse Of Nutrients Permanent Relief From Cancer To Even Severe Vascular Diseases

लाल चुटूकदार क्रॅनबेरी आहेत पोषक तत्वांचा पॉवर हाऊस! कॅन्सरपासून ते अगदी गंभीर रक्तवाहिन्यांच्या आजारांपासून मिळेल कायमची सुटका

बदलत्या ऋतूनुसार बाजारात वेगवेगळे हंगामी फळे सुद्धा उपलब्ध होतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे लालचुटुक क्रॅनबेरी. हे फळ आकाराने अतिशय लहान असते, पण यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होण्यासोबतच गंभीर आजारांपासून सुटका सुद्धा मिळते. यामध्ये ९० टक्के पाणी असते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाण्याचा सल्ला दिला जातो. याशिवाय यामध्ये फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळून येतात. शरीराला गंभीर आजारांची लागण होऊ नये म्हणून क्रॅनबेरीचा आठवड्यातून दोनदा तरी आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया क्रॅनबेरी खाण्याचे आरोग्यदायी फळे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:34 AM
लाल चुटूकदार क्रॅनबेरी आहेत पोषक तत्वांचा पॉवर हाऊस! कॅन्सरपासून ते अगदी गंभीर रक्तवाहिन्यांच्या आजारांपासून मिळेल कायमची सुटका

लाल चुटूकदार क्रॅनबेरी आहेत पोषक तत्वांचा पॉवर हाऊस! कॅन्सरपासून ते अगदी गंभीर रक्तवाहिन्यांच्या आजारांपासून मिळेल कायमची सुटका

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 क्रॅनबेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. शरीरात साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी क्रॅनबेरीचा रस प्यावा. यामुळे संपूर्ण बॉडी डिटॉक्स होण्यास मदत होते.

क्रॅनबेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. शरीरात साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी क्रॅनबेरीचा रस प्यावा. यामुळे संपूर्ण बॉडी डिटॉक्स होण्यास मदत होते.

2 / 5 युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल आणि उच्च रक्तदाबापासून कायमची सुटका हवी असल्यास क्रॅनबेरीचा रस प्यावा. तसेच यामध्ये पॉलीफेनॉल नावाचे घटक आढळून येते, ज्यामुळे हृदय आणि गंभीर रक्तवाहिन्यांचे आजार दूर होतात.

युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल आणि उच्च रक्तदाबापासून कायमची सुटका हवी असल्यास क्रॅनबेरीचा रस प्यावा. तसेच यामध्ये पॉलीफेनॉल नावाचे घटक आढळून येते, ज्यामुळे हृदय आणि गंभीर रक्तवाहिन्यांचे आजार दूर होतात.

3 / 5 आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरिया वाढवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाव्यात. यामुळे आतड्यांची हालचाल आणि आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते. क्रॅनबेरी खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप फायदे होतात.

आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरिया वाढवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाव्यात. यामुळे आतड्यांची हालचाल आणि आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते. क्रॅनबेरी खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप फायदे होतात.

4 / 5 रक्तात साचून राहिलेली घाण चरबी बाहेर काढून टाकण्यासाठी क्रॅनबेरीचे सेवन करणे खूप जास्त फायदेशीर ठरेल. शरीरातील चांगल्या कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाव्यात.

रक्तात साचून राहिलेली घाण चरबी बाहेर काढून टाकण्यासाठी क्रॅनबेरीचे सेवन करणे खूप जास्त फायदेशीर ठरेल. शरीरातील चांगल्या कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाव्यात.

5 / 5 वय वाढल्यानंतर हाडांची झीज होण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे शरीरात कॅल्शियम आणि इतर आवश्यक घटक वाढवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाव्यात.

वय वाढल्यानंतर हाडांची झीज होण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे शरीरात कॅल्शियम आणि इतर आवश्यक घटक वाढवण्यासाठी क्रॅनबेरी खाव्यात.

Web Title: Red cranberries are a powerhouse of nutrients permanent relief from cancer to even severe vascular diseases

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 10:33 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लाल चुटूकदार क्रॅनबेरी आहेत पोषक तत्वांचा पॉवर हाऊस! कॅन्सरपासून ते अगदी गंभीर रक्तवाहिन्यांच्या आजारांपासून मिळेल कायमची सुटका

लाल चुटूकदार क्रॅनबेरी आहेत पोषक तत्वांचा पॉवर हाऊस! कॅन्सरपासून ते अगदी गंभीर रक्तवाहिन्यांच्या आजारांपासून मिळेल कायमची सुटका

Jun 02, 2026 | 10:33 AM
खुर्चीवर इंदिरा गांधी अन् जमिनीवर राज कपूर, मनोज कुमार; बॉलिवूडच्या दिग्गजांचा हा दुर्मिळ फोटो चर्चेत

खुर्चीवर इंदिरा गांधी अन् जमिनीवर राज कपूर, मनोज कुमार; बॉलिवूडच्या दिग्गजांचा हा दुर्मिळ फोटो चर्चेत

Jun 02, 2026 | 10:29 AM
चोरीच्या आरोपावरुन दलित मुलीला गावभर फिरवलं, झाडाला बांधून केली बेदम मारहाण; आरोपीवर तक्रार दाखल

चोरीच्या आरोपावरुन दलित मुलीला गावभर फिरवलं, झाडाला बांधून केली बेदम मारहाण; आरोपीवर तक्रार दाखल

Jun 02, 2026 | 10:19 AM
रात्री शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या फेकून देण्याऐवजी १० मिनिटांमध्ये स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत Paneer Taco, नोट करा रेसिपी

रात्री शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या फेकून देण्याऐवजी १० मिनिटांमध्ये स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत Paneer Taco, नोट करा रेसिपी

Jun 02, 2026 | 10:16 AM
Uttarpradesh Crime: शेजाऱ्याची हैवानीयत! अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित गर्भवती

Uttarpradesh Crime: शेजाऱ्याची हैवानीयत! अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित गर्भवती

Jun 02, 2026 | 10:14 AM
CM Devendra Fadnavis News: लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थी का वगळले? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा

CM Devendra Fadnavis News: लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थी का वगळले? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा

Jun 02, 2026 | 10:10 AM
Vaibhav Sooryavanshi: चाहत्यांसाठी खुषखबर, 8 दिवसातच पुन्हा खेळणार वैभव; कोण आहे कॅप्टन, कोणत्या टीमशी करणार दोन हात?

Vaibhav Sooryavanshi: चाहत्यांसाठी खुषखबर, 8 दिवसातच पुन्हा खेळणार वैभव; कोण आहे कॅप्टन, कोणत्या टीमशी करणार दोन हात?

Jun 02, 2026 | 10:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM