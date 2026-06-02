Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Indira Gandhi Seated On A Chair While Raj Kapoor And Manoj Kumar Sit On The Floor This Rare Photo Of Bollywood Legends Is Once Again In The Spotlight

खुर्चीवर इंदिरा गांधी अन् जमिनीवर राज कपूर, मनोज कुमार; बॉलिवूडच्या दिग्गजांचा हा दुर्मिळ फोटो चर्चेत

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:29 AM IST
जाहिरात
सारांश

इंदिरा गांधींसोबतचा बॉलिवूडच्या दिग्गज कलाकारांचा जुना फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. राज कपूर, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, लता मंगेशकर यांच्यासह अनेक दिग्गज या फ्रेममध्ये दिसत आहेत.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे बॉलिवूडसोबत एक विशेष नाते होते. अनेक चित्रपट कलाकारांशी त्यांची घनिष्ठ मैत्री असली तरी, इतरांशी त्यांचे संबंध काहीसे गुंतागुंतीचेही होते. जेव्हा इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू केली, तेव्हा बॉलिवूड आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. एक जुना फोटो सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये इंदिरा गांधी अनेक आघाडीच्या बॉलिवूड कलाकारांसोबत दिसत आहेत. एक नजर टाका. तुम्ही या सर्व कलाकारांना ओळखू शकता का?

असे म्हटले जाते की, नर्गिस दत्त, सुनील दत्त, वैजयंतीमाला आणि लता मंगेशकर यांसारख्या अनेक ज्येष्ठ बॉलिवूड कलाकारांशी इंदिरा गांधींचे खूप चांगले संबंध होते. अनेक प्रसंगी, त्यांना मदत करण्यासाठी कलाकारांची शिष्टमंडळे अनेकदा एकत्र हजर होत असत. हा फोटो काही वर्षांपूर्वी राज बब्बर यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला होता.

या दशकांपूर्वीच्या कृष्णधवल छायाचित्रात, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी चित्रपट कलाकारांनी वेढलेल्या दिसत आहेत. इंदिरा गांधी एका खुर्चीवर बसलेल्या आहेत, तर इतर सर्व कलाकार एकतर जमिनीवर बसलेले आहेत किंवा जवळच उभे आहेत. दिलीप कुमार, राज कपूर आणि मनोज कुमार जमिनीवर बसलेले असून ते अगदी आरामात बसलेले दिसत आहेत.

लता मंगेशकर इंदिरा गांधींच्या जवळ उभ्या असलेल्या दिसत आहेत. दरम्यान, फिरोज खान, शर्मिला टागोर, सायरा बानू, राजेंद्र कुमार, गुलशन रॉय, यश चोप्रा, श्रीराम बोहरा, बी. आर. चोप्रा, शशी कपूर आणि लता मंगेशकर यांसारखे प्रमुख कलाकार उभे राहून पोज देताना दिसत आहेत. लता मंगेशकर इंदिरा गांधींच्या जवळ उभ्या आहेत. हे छायाचित्र इंदिरा गांधींच्या पहिल्या कार्यकाळातील (१९६६ ते १९७१) असल्याचे मानले जाते. पण, या छायाचित्राचे नेमके वर्ष अस्पष्ट आहे.

New Marathi Serial: आईच्या संघर्षातून उभी राहणारी स्त्रीशक्तीची कहाणी; ‘कृष्णाईच्या लेकी’ झी मराठीवर लवकरच

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मनोज कुमार यांच्या ‘रोटी कपडा और मकान’ या चित्रपटामुळे सरकारसोबत मतभेद निर्माण झाले होते. चित्रपटातील प्रखर राजकीय व्यंग आणि समाजवादी धोरणांवरील टीकेमुळे सरकारसोबत वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. इंदिरा गांधींनी त्यावेळी ‘गरिबी हटाओ’ (गरिबी दूर करा) ही प्रसिद्ध घोषणा दिली होती, परंतु बेरोजगार अभिनेत्याने (मनोज कुमार) या घोषणेचे अपयश चित्रित केले. चित्रपटात एक दृश्य होते, ज्यात नायक रागाच्या भरात आपल्या वडिलांच्या चितेवर आपली पदवी जाळतो; बेरोजगारी आणि निकृष्ट शिक्षण व्यवस्थेबाबत सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध हा एक महत्त्वपूर्ण निषेध होता. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींना पराभूत करण्यासाठी देव आनंद यांच्यासह अनेक प्रमुख अभिनेत्यांनी ‘नॅशनल पार्टी’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला.

Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Web Title: Indira gandhi seated on a chair while raj kapoor and manoj kumar sit on the floor this rare photo of bollywood legends is once again in the spotlight

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 10:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के
1

Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के

”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा
2

”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा

मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला
3

मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला

New Marathi Serial: आईच्या संघर्षातून उभी राहणारी स्त्रीशक्तीची कहाणी; ‘कृष्णाईच्या लेकी’ झी मराठीवर लवकरच
4

New Marathi Serial: आईच्या संघर्षातून उभी राहणारी स्त्रीशक्तीची कहाणी; ‘कृष्णाईच्या लेकी’ झी मराठीवर लवकरच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खुर्चीवर इंदिरा गांधी अन् जमिनीवर राज कपूर, मनोज कुमार; बॉलिवूडच्या दिग्गजांचा हा दुर्मिळ फोटो चर्चेत

खुर्चीवर इंदिरा गांधी अन् जमिनीवर राज कपूर, मनोज कुमार; बॉलिवूडच्या दिग्गजांचा हा दुर्मिळ फोटो चर्चेत

Jun 02, 2026 | 10:29 AM
चोरीच्या आरोपावरुन दलित मुलीला गावभर फिरवलं, झाडाला बांधून केली बेदम मारहाण; आरोपीवर तक्रार दाखल

चोरीच्या आरोपावरुन दलित मुलीला गावभर फिरवलं, झाडाला बांधून केली बेदम मारहाण; आरोपीवर तक्रार दाखल

Jun 02, 2026 | 10:19 AM
रात्री शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या फेकून देण्याऐवजी १० मिनिटांमध्ये स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत Paneer Taco, नोट करा रेसिपी

रात्री शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या फेकून देण्याऐवजी १० मिनिटांमध्ये स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत Paneer Taco, नोट करा रेसिपी

Jun 02, 2026 | 10:16 AM
Uttarpradesh Crime: शेजाऱ्याची हैवानीयत! अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित गर्भवती

Uttarpradesh Crime: शेजाऱ्याची हैवानीयत! अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित गर्भवती

Jun 02, 2026 | 10:14 AM
CM Devendra Fadnavis News: लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थी का वगळले? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा

CM Devendra Fadnavis News: लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थी का वगळले? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा

Jun 02, 2026 | 10:10 AM
Vaibhav Sooryavanshi: चाहत्यांसाठी खुषखबर, 8 दिवसातच पुन्हा खेळणार वैभव; कोण आहे कॅप्टन, कोणत्या टीमशी करणार दोन हात?

Vaibhav Sooryavanshi: चाहत्यांसाठी खुषखबर, 8 दिवसातच पुन्हा खेळणार वैभव; कोण आहे कॅप्टन, कोणत्या टीमशी करणार दोन हात?

Jun 02, 2026 | 10:06 AM
IPS Officer Salary: आयपीएस अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला किती पगार मिळतो? पगाराशिवाय मिळतात ‘या’ व्हीआयपी सुविधा!

IPS Officer Salary: आयपीएस अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला किती पगार मिळतो? पगाराशिवाय मिळतात ‘या’ व्हीआयपी सुविधा!

Jun 02, 2026 | 09:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM