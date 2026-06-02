Vaibhav Sooryavanshi: चाहत्यांसाठी खुषखबर, 8 दिवसातच पुन्हा खेळणार वैभव; कोण आहे कॅप्टन, कोणत्या टीमशी करणार दोन हात?

श्रीलंकेचा दौरा
हा १५ वर्षीय खेळाडू आता ५० षटकांचे क्रिकेट (लिस्ट ए क्रिकेट) खेळताना दिसणार आहे. इंडिया ‘ए’ संघ त्रिकोणीय मालिका खेळण्यासाठी श्रीलंकेचा दौरा करणार आहे. या स्पर्धेत, टीम इंडिया ‘ए’चा सामना श्रीलंका ‘ए’ आणि अफगाणिस्तान ‘ए’ संघांशी होईल. ही स्पर्धा ९ जून रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना २१ जून रोजी होणार आहे. सर्व सामने दंबुल्ला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळले जातील. ही सिरीज ट्रायसिरीज असून यात भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या तीन संघाचा समावेश असणार आहे. यामध्ये वैभव कसा खेळणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
तिलक वर्मा कर्णधार
भारतीय संघाचे कर्णधारपद तिलक वर्मा भूषवणार आहे, तर ऋतुराज गायकवाड उपकर्णधार असेल. सुरुवातीला रियान परागची तिलकचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. वैभवचा भारत ‘अ’ संघाकडून पहिला लिस्ट ‘अ’ सामना. यापूर्वी तो गेल्या वर्षी कतारमध्ये झालेल्या इमर्जिंग एशिया कपमध्ये भारतीय संघाच्या शॅडो टीमकडून टी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळला होता. भारत ‘अ’ संघ या दौऱ्यावर श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध दोन प्रथम-श्रेणी (चार दिवसीय) सामनेही खेळणार आहे. या सामन्यासाठीचा संघ अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
संभाव्य भारत ‘अ’ संघ: तिलक वर्मा (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (उपकर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), विप्रज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान.
