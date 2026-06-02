  • Vaibhav Sooryavashi Will Be Seen In Action In 8 Days Against Sri Lanka For Tri Series Start On 9th June

Vaibhav Sooryavanshi: चाहत्यांसाठी खुषखबर, 8 दिवसातच पुन्हा खेळणार वैभव; कोण आहे कॅप्टन, कोणत्या टीमशी करणार दोन हात?

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:06 AM IST
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मधील शानदार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी लवकरच भारत 'अ' संघाकडून खेळताना दिसू शकतो. श्रीलंकेत होणाऱ्या तिरंगी मालिकेसाठी त्याची निवड झाली आहे.

८ दिवसात खेळणार वैभव सूर्यवंशी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • भारत ए संघातून वैभव सूर्यवंशी खेळणार
  • श्रीलंका क्रिकेट ए संघाच्या विरूद्ध खेळणार भारत संघ 
  • ९ जूनपासून ट्रायसिरीजला सुरूवात 
२०२६ इंडियन प्रीमियर लीग संपल्यामुळे, वैभव सूर्यवंशीच्या पहिल्या भारतीय संघ निवडीसाठी काउंटडाउन सुरू झाले आहे. त्याला पुन्हा मैदानात पाहण्यासाठी आता सर्वांच्या नजरा निवड समितीवर लागल्या आहेत. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठीच्या संघात त्याचा समावेश होईल का? त्याला पुन्हा मैदानात पाहण्यासाठी चाहत्यांना फक्त नऊ दिवस वाट पाहावी लागेल. वैभव सूर्यवंशीने यावर्षी तुफान क्रेझ निर्माण केली आहे. त्याने आयपीएलमध्ये सर्वांना मागे सोडत ७०० च्या वर धावांचा डोंगर तर रचलाच. याशिवाय अनेक पुरस्कारही पटकावले. काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयने वैभव टीम इंडियासाठी खेळणार असल्याचे संकेत दिले होते. या खेळाडूची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढतच चालली असल्याचेही दिसून येत आहे. काही कालावधीतच इन्स्टाग्रामवर वैभवचे 6.2 M इतके फॉलोअर्स झाले आहेत. 

श्रीलंकेचा दौरा 

हा १५ वर्षीय खेळाडू आता ५० षटकांचे क्रिकेट (लिस्ट ए क्रिकेट) खेळताना दिसणार आहे. इंडिया ‘ए’ संघ त्रिकोणीय मालिका खेळण्यासाठी श्रीलंकेचा दौरा करणार आहे. या स्पर्धेत, टीम इंडिया ‘ए’चा सामना श्रीलंका ‘ए’ आणि अफगाणिस्तान ‘ए’ संघांशी होईल. ही स्पर्धा ९ जून रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना २१ जून रोजी होणार आहे. सर्व सामने दंबुल्ला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळले जातील. ही सिरीज ट्रायसिरीज असून यात भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या तीन संघाचा समावेश असणार आहे. यामध्ये वैभव कसा खेळणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

तिलक वर्मा कर्णधार

भारतीय संघाचे कर्णधारपद तिलक वर्मा भूषवणार आहे, तर ऋतुराज गायकवाड उपकर्णधार असेल. सुरुवातीला रियान परागची तिलकचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. वैभवचा भारत ‘अ’ संघाकडून पहिला लिस्ट ‘अ’ सामना. यापूर्वी तो गेल्या वर्षी कतारमध्ये झालेल्या इमर्जिंग एशिया कपमध्ये भारतीय संघाच्या शॅडो टीमकडून टी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळला होता. भारत ‘अ’ संघ या दौऱ्यावर श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध दोन प्रथम-श्रेणी (चार दिवसीय) सामनेही खेळणार आहे. या सामन्यासाठीचा संघ अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.

संभाव्य भारत ‘अ’ संघ: तिलक वर्मा (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (उपकर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), विप्रज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान.

Published On: Jun 02, 2026 | 10:06 AM

