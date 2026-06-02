कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

कॅन्सरसारख्या गंभीर आणि जीवघेण्या आजाराचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकते. कारण हा आजार झाल्यानंतर शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य सुद्धा बिघडून जाते. शरीरात कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढू लागल्यानंतर संपूर्ण शरीरात पसरतात. हा आजार रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या अतिवापरामुळे होण्याची जास्त शक्यता असते. या वस्तूंमध्ये असलेले हानिकारक रसायन शरीराला दीर्घकाळासाठी कॅन्सरचा धोका वाढवतात. चला तर जाणून घेऊया रोजच्या वापरातील कोणत्या गोष्टींमुळे वाढतो कॅन्सरचा धोका. (फोटो सौजन्य – istock)