Nashik MLC Election : नाशिकमध्ये महायुतीचा तिढा वाढला! उमेदवारीवरून शिंदे गट-अजित पवार गटात नाराजी, अपक्ष उमेदवारीने रंगले समीकरण

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:01 PM IST
सारांश

नाशिक विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाच्या अखेरच्या दिवशी महायुतीत मोठा राजकीय ड्रामा पाहायला मिळाला. शिंदे गटाचे नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरही भाजप समर्थक आणि अजित पवार गटातील नाराजी उघड झाली.

विस्तार
  • नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा
  • शिंदे गटासमोर गिते बंधूंचे आव्हान
  • महाविकास आघाडीची भूमिका निर्णायक
नाशिक : विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीसाठी नामांकन दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी हाय होलटेज ड्रामा पहावयास मिळाला. महायुतीने शिंदे गटाचे नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी जाहीर केली असली तरी, भाजपा समर्थक व राष्ट्रवादी अजितप पवार गटाच्या नेत्यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. भाजपाकडून या अगोदरच गणेश गिते यांनी अर्ज दाखल केलेला असतांना सोमवारी त्यांचे बंधू गोकुळ गिते यांनी अपक्ष म्हणून रिंगणात उडी घेतल्याने त्यांची उमेदवारी शिंदे गटासाठी दगाफटका करणारी ठरू शकते, त्याच वेळी अजित पवार गटाने ‘विश्वासाचा’ मुद्दा उपस्थित करून शिंदे गटापुढे अडचणी उभ्या केल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आदल्या दिवसांपासून महायुतीत जागा कोणाला सुटणार या विषयीचा घोळ सुरूच राहिला. त्यामुळे महायुतीत अनेकांच्या उमेदवारीची चर्चा रंगली. त्यामुळे बेबनाव निर्माण झाला.

भाजपात नाराजी

भाजपाचे मतदारसंघात वर्चस्व असल्यानेही जागा न सुटल्याने नाराजी जाणवली, मात्र शिंदे गटाची उमेदवारी दाखल करतांना भाजपाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावत सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला, त्याचवेळी महाविकास आघाडीतील एकवाक्यतेचा अभाव दिसून आला. नाशिकची जागा ठाकरे गट लढविणार असे सांगितले जात असतांना अखेरच्या दिवशीही कोणीही उमेदवार पुढे न आल्याची नामुष्की ओढवली आहे.

शिंदे सेना, राष्ट्रवादीचे नेते अनुपस्थित

नरेंद्र दराडे यांचा अर्ज दाखल करताना शिंदे सेनेने शक्तीप्रदर्शन केले असले तरी, यावेळी पक्षाचे आमदार सुहास कादे, सचिव भाऊसाहेब चौधरी है गैरहजर होते तसेच राष्ट्रवादीचे फक्त शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनीच हजेरी लावली. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सहा आमदार असतांना त्यांनी त्याकडे पाठ फिरविल्याने त्याची वेगळीच चर्चा झडली. एवढेच नव्हे तर नाशिकची जबाबदारी असलेल्या भाजपाचे संकटमोचक गिरीष महाजन हे देखील अनुपस्थित असल्याने महायुतीत सारे काही अलबेल असल्याचे जाणवले नाही. यावेळी बोलतांना मंत्री दादा भुसे यांनी, महायुतीने सर्व संमतीने नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी दिल्याचे सांगितले.

भाजपाचे गणेश गिते यांनी अर्ज दाखल केला असला तरी, महायुतीचा निर्णय रविवारी रात्री उशीरा झाला. त्यामुळे गिते यांनी तत्पुर्वी दाखल केला असेल तर त्यांची समजूत काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी आपली चर्चा झाली असून, ते बाहेर आहेत. तर मंत्री महाजन है जळगावचा अर्ज भरण्यासाठी उपस्थित असल्याने त्यांना येथे येणे शक्य होणार नसल्याचे कळविले आहे.

गोकूळ गितेंचा कॉन्फिडन्स

गणेश गिते यांचे बंधू गोकूळ गिते यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केला, विजयाचे गणित यांनी अलगद उलगडून सांगितले. आजपावेतो बहुमत नसतांनाच उमेदवार निवडून आल्याचे दाखले त्यांनी दिले. त्यात स्य. वसंत पवार, देवीदास पिंगळे, जयंत जाधव यांचे उदाहरणे दिले, विद्यमान आमदारांनी आठ वर्षे मतदारसंघासाठी काहीच केले नाही, ते फक्त त्यांच्यापुरतेच मर्यादित राहिले असा आरोप करून आपल्या उमेदवारीमागे कोणाचाही हात नाही. सध्या फक्त मला शिंदे सेनेचा उमेदवारच रिंगणात दिसत असून, मला मतदारांचा पूर्ण पाठिबा असल्याचे त्यांनी सांगितले, गेल्या काही दिवसांपासून आपण मतदारांच्या संपर्कात आहोत. त्यामुळे मला विजयाची खात्री आहे. आपल्या उमेदवारीमागे कोणताही राजकीय पक्ष नाही, कोणीही पाठिंबा दिलेला नाही, मात्र नजीकच्या काळात सर्वच मतदारांच्या आपण गाठीभेटी घेऊन आपली भूमिका पटवून देवू, गणेश गिते यांनी काय व कोणत्या पक्षाकडून अर्ज दाखल केला, याविषयी आपण काहीही सांगू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

Published On: Jun 02, 2026 | 02:01 PM

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील 'या' वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; 'या' एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
