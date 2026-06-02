  How To Become Sbi Bank Manager After 12th Graduation Po Clerk Exam Syllabus

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:13 PM IST
सारांश

SBI PO Exam 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बँक मॅनेजर (SBI Bank Manager) बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. १२ वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर थेट मॅनेजर बनण्याचा मार्ग कोणता? जाणून घ्या सविस्तर करिअर मार्गदर्शक.

SBI

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

विस्तार

How to Become SBI Bank Manager: स्टेट बैंक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) मॅनेजर बनण्याचे स्वप्न अनेक तरुण-तरुणींचे असते. या पदासाठी मिळणारा पगार आणि सुविधा तरुणांना या पदाकडे आकर्षित करतात. जर तुम्हीही १२ वी पास झाला असून एसबीआय मॅनेजर बनण्याचा विचार करत असाल तर ही माहिती तुमच्यासाठी आहे.

१२वी नंतर लगेच थेट मॅनेजर बनण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. यासाठी तुम्हाला सर्व प्रथम कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) प्राप्त करावी लागते. ही पदवी कोणत्याही विषयातून असणे अनिवार्य आहे. मात्र, जर तुम्ही कॉमर्स, इकोनॉमिक्स किंवा फायनांसशी संबंधित विषयात पदवी पूर्ण केलात तर बँकिंग क्षेत्रातल्या गोष्टी समजण्यास मदत होते.

ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल थेट बँक अधिकाऱ्याचे पद

प्रोबेशनरी ऑफिसर (SBI PO): ग्रॅज्युएशननंतर तुम्ही एसबीआई पीओची परीक्षा देऊ शकता. ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेद्वारांना २ वर्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणानंतर तुम्हाला थेट असिस्टंट मॅनेजर हे पद मिळते, तसेच काही वर्षांच्या अनुभवानंतर तुम्हाला प्रमोशन मिळू शकते. त्यानंतर तुम्ही बँक मॅनेजर पदावर कार्य करू शकता.

एसबीआय क्लर्क (SBI CLERK):  तुम्ही ग्रेज्युएशननंतर एसबीआय क्लर्कची परीक्षा पास करू शकता. क्लर्क या पदावर काही वर्ष काम केल्यानंतर तसेच विभागीय परीक्षा पास केल्यानंतर तुम्ही बँक मॅनेजर बनू शकता…

परीक्षा प्रक्रिया आणि अभ्यासक्रम

एसबीआई पीओची (SBI PO) परीक्षा मुख्यता तीन टप्प्यात असते. पहिल्या टप्प्यात पूर्व परीक्षा (Preliminary Exam) होते. पूर्व परीक्षा पास केल्यानंतर मुख्य परीक्षा (Mains Exam) आणि शेवटी मुलाखत (Interview) होते.

या परीक्षेला पास करण्यासाठी तुम्हाला गणित(Quantitative Aptitude), रिजनिंग(Reasoning Ability), इंग्रजी(English Language) तसेच बँकिंग आणि सामान्य ज्ञान(General/Banking Awareness) या विषयांचा अभ्यास करावा लागेल.

जर तुम्ही कॉलेजच्या दिवसापासूनच अभ्यास करायला सुरुवात केली तर पहिल्याच प्रयत्नात तुम्ही ही परीक्षा सहजरित्या उत्तीर्ण होऊ शकता. सातत्य आणि योग्य दिशेने केलेला प्रयत्न तुम्हाला तुमच्या स्वप्नाला सत्यात उतरवण्यासाठी मदत करेल.

Published On: Jun 02, 2026 | 02:13 PM

