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  • Chief Minister Devendra Fadnaviss First Reaction To The Agitation By Raj And Uddhav Thackeray He Said

‘मला आनंद आहे की…’, राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

Devendra Fadnavis: उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कवरील आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोला लगावला आहे. तसेच पेपरफुटीविरोधात जगातील सर्वात कडक कायदा आणला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले... (Photo Credit- X)

राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले... (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मला आनंद आहे की…’
  • राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
  • म्हणाले…
नागपूर: राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र पुन्हा एकदा तीव्र झाले आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील वाढत्या जवळीकीवर आणि त्यांनी शिवाजी पार्क येथे आयोजित केलेल्या संयुक्त सभेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, त्यांना यावर कोणताही आक्षेप नाही, उलट विरोधी पक्षाला अखेर आनंद साजरा करायला एक कारण मिळाल्याचा त्यांना आनंद आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मला कोणताही आक्षेप नाही. खरं तर, त्यांना आनंद साजरा करायला एक कारण मिळाल्याचा मला आनंद आहे आणि आम्हालाही आनंद आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की राजकारणात जय-पराजय हे नित्याचे असले तरी, काही मुद्दे कोणत्याही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षापुरते मर्यादित नसतात. ते म्हणाले की, हे मुद्दे थेट देशातील तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहेत. फडणवीस तरुणांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांचा उल्लेख करत होते, ज्यावर केंद्र सरकार कठोर कारवाई करत आहे.

पेपरफुटीविरोधी कायद्याचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी आपल्या वक्तव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संवेदनशीलतेची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले आहेत. फडणवीस यांनी माहिती दिली की, सरकार पेपरफुटी आणि परीक्षेतील फसवणुकीविरोधात जगातील सर्वात कठोर कायदा आणणार आहे.

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ते म्हणाले, “तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने पेपरफुटीविरोधात आतापर्यंतचा सर्वात कठोर कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगाच्या इतिहासात असा कठोर कायदा क्वचितच पाहायला मिळाला आहे.” या विधेयकावर सोमवारी संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता असून, यासाठी त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.

संवादांचा काहीही परिणाम नाही

उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यांवर आणि संवादांवर टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, त्यांनी गेल्या १० वर्षांत असे अनेक संवाद साधले आहेत, परंतु आता त्यांचा जनतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यांनी यावर जोर दिला की, आज संपूर्ण भारत पंतप्रधान मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.

पंतप्रधान मोदींवरील जनतेचा अढळ विश्वास

आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी डिजिटल माध्यमांचे उदाहरण दिले: पंतप्रधान मोदींनी रात्री १ वाजता इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओने जागतिक स्तरावरील प्रतिसादाचे सर्व विक्रम मोडले. यावरूनच भारतीय जनता कोणाला पाठिंबा देत आहे हे दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, विरोधकांकडे केवळ संवादाचा मार्ग आहे, तर पंतप्रधान मोदींकडे जनतेचा अढळ विश्वास आणि तळागाळातील पाठिंबा आहे. या राजकीय वक्तृत्वातून हे स्पष्ट झाले आहे की, राज्याचे राजकारण येत्या काळात आणखी तापणार आहे. एकीकडे विरोधी पक्ष एकजूट होण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष आपल्या कठोर निर्णयांनी आणि पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेने त्यांना प्रत्युत्तर देत आहे.

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Web Title: Chief minister devendra fadnaviss first reaction to the agitation by raj and uddhav thackeray he said

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Published On: Jul 26, 2026 | 03:30 PM

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