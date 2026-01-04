अमोल बालवडकर यांच्यासाठी अजित पवारांची सभा; प्रभाग 9 मध्ये राष्ट्रवादीचा जोरदार प्रचार

पुणे : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रचाराची गती वाढवली असून, रविवारी बाणेर येथे भव्य ‘विजयी संकल्प सभा’ आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा केवळ निवडणूक मेळावा न राहता, पुढील विकासाचा स्पष्ट राजकीय संदेश देणारी ठरणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे.
या सभेस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या भाषणातून प्रभाग क्रमांक ९ च्या सर्वांगीण विकासाचा पुढील आराखडा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका मांडली जाणार आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाची उपस्थिती ही या प्रभागाला पक्षाने दिलेल्या महत्त्वाचे द्योतक मानले जात आहे.
या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार Gayatri Meghe-Kokate, Baburao Chandare, Parvati Nimbale आणि Amol Balwadkar हे नागरिकांशी थेट संवाद साधणार आहेत. आतापर्यंत केलेली कामे, सध्या सुरू असलेली विकासकामे आणि पुढील काळातील प्राधान्यक्रम यांचा सविस्तर आढावा या सभेत मांडला जाणार आहे.
‘काम करत आलोय… काम करत राहू!’ या भूमिकेसह या सभेत पाणीपुरवठा, रस्ते व वाहतूक व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण आणि मूलभूत नागरी सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. घोषणा कमी आणि प्रत्यक्ष कामावर आधारित विश्वास निर्माण करणे हाच या प्रचाराचा केंद्रबिंदू असल्याचे पक्ष नेत्यांचे म्हणणे आहे.
घड्याळ या निवडणूक चिन्हाखाली होत असलेली ही सभा प्रभागातील शक्तिप्रदर्शन म्हणूनही पाहिली जात आहे. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश करत असताना, या सभेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला वॉर्ड ९ मध्ये निर्णायक आघाडी मिळेल, असा विश्वास पक्ष कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
ही विजयी संकल्प सभा रविवार, ४ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजता, धनकुडे फार्म समोर, ज्युपिटर हॉस्पिटलजवळ, बाणेर येथे होणार आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आयोजकांनी व्यक्त केली आहे.