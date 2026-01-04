Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अमोल बालवडकर यांच्यासाठी अजित पवारांची सभा; प्रभाग 9 मध्ये राष्ट्रवादीचा जोरदार प्रचार

घड्याळ या निवडणूक चिन्हाखाली होत असलेली ही सभा प्रभागातील शक्तिप्रदर्शन म्हणूनही पाहिली जात आहे. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश करत असताना, या सभेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला वॉर्ड ९ मध्ये निर्णायक आघाडी मिळेल.

Updated On: Jan 04, 2026 | 10:42 AM
अमोल बालवडकर यांच्यासाठी अजित पवारांची सभा; प्रभाग ९ मध्ये राष्ट्रवादीचा जोरदार प्रचार

अमोल बालवडकर यांच्यासाठी अजित पवारांची सभा; प्रभाग ९ मध्ये राष्ट्रवादीचा जोरदार प्रचार (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रचाराची गती वाढवली असून, रविवारी बाणेर येथे भव्य ‘विजयी संकल्प सभा’ आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा केवळ निवडणूक मेळावा न राहता, पुढील विकासाचा स्पष्ट राजकीय संदेश देणारी ठरणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे.

या सभेस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या भाषणातून प्रभाग क्रमांक ९ च्या सर्वांगीण विकासाचा पुढील आराखडा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका मांडली जाणार आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाची उपस्थिती ही या प्रभागाला पक्षाने दिलेल्या महत्त्वाचे द्योतक मानले जात आहे.

या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार Gayatri Meghe-Kokate, Baburao Chandare, Parvati Nimbale आणि Amol Balwadkar हे नागरिकांशी थेट संवाद साधणार आहेत. आतापर्यंत केलेली कामे, सध्या सुरू असलेली विकासकामे आणि पुढील काळातील प्राधान्यक्रम यांचा सविस्तर आढावा या सभेत मांडला जाणार आहे.

‘काम करत आलोय… काम करत राहू!’ या भूमिकेसह या सभेत पाणीपुरवठा, रस्ते व वाहतूक व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण आणि मूलभूत नागरी सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. घोषणा कमी आणि प्रत्यक्ष कामावर आधारित विश्वास निर्माण करणे हाच या प्रचाराचा केंद्रबिंदू असल्याचे पक्ष नेत्यांचे म्हणणे आहे.

हेदेखील वाचा : आयाराम–गयारामची राजकारणाला लागली कीड; महापालिकेत सर्वच पक्षांसमोर विश्वासार्हतेचे आव्हान

घड्याळ या निवडणूक चिन्हाखाली होत असलेली ही सभा प्रभागातील शक्तिप्रदर्शन म्हणूनही पाहिली जात आहे. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश करत असताना, या सभेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला वॉर्ड ९ मध्ये निर्णायक आघाडी मिळेल, असा विश्वास पक्ष कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.

ही विजयी संकल्प सभा रविवार, ४ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजता, धनकुडे फार्म समोर, ज्युपिटर हॉस्पिटलजवळ, बाणेर येथे होणार आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आयोजकांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Ajit pawar held a rally for amol balwadkar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 10:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
1

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग
2

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

Dharashiv News: शिंदे सेनेतील एक गट भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत…; तानाजी सावंतांचे खळबळजनक विधान
3

Dharashiv News: शिंदे सेनेतील एक गट भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत…; तानाजी सावंतांचे खळबळजनक विधान

Raigad News: रायगडमध्ये राजकारण तापलं! आगामी निवडणुकांसाठी नेते कायद्याच्या कचाट्यात, राजकीय हालचालींना वेग
4

Raigad News: रायगडमध्ये राजकारण तापलं! आगामी निवडणुकांसाठी नेते कायद्याच्या कचाट्यात, राजकीय हालचालींना वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

Jan 19, 2026 | 05:28 PM
Terror Attack Threat: कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू…; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

Terror Attack Threat: कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू…; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

Jan 19, 2026 | 05:28 PM
Vasai Fishing Boat Incident: गूढ वर्तुळामुळे मच्छिमारांमध्ये भीती! वसई समुद्रात अचानक नेमकं काय घडलं?

Vasai Fishing Boat Incident: गूढ वर्तुळामुळे मच्छिमारांमध्ये भीती! वसई समुद्रात अचानक नेमकं काय घडलं?

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Jan 19, 2026 | 05:26 PM
अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

Jan 19, 2026 | 05:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM