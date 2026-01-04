राहुल गांधी बनले राम; कॉंग्रेस नेते नाना पटोलेंनी उपमा देऊन केला सन्मान की अपमान?

शेजारी आम्हाला म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्ही एक गाणे ऐकले ज्याचे बोल होते, ‘हे वेड्या लोकांनो, अशी कामे करू नका, रामाचे नाव बदनाम करू नका.’ अलिकडेच महाराष्ट्र काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राहुल गांधींना भगवान राम म्हटले. ही कसली खुशामत आहे?” यावर मी म्हणालो, “काँग्रेस नेते नेहमीच असेच राहिले आहेत. इंदिरा गांधींची खुशामत करताना तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ म्हणाले होते, ‘इंडिया म्हणजे इंदिरा आणि इंदिरा म्हणजे इंडिया!’
नाना पटोले म्हणाले की ज्याप्रमाणे भगवान रामांनी शोषित, पीडित आणि वंचितांसाठी काम केले, त्याचप्रमाणे राहुल गांधी देशभरातील गरीब आणि दलितांचा आवाज जोरदारपणे उठवत आहेत. अशा प्रकारची खुशामत इतर पक्षांमध्येही आढळते. तुम्हाला आठवण करून देतो की जनता पक्ष सत्तेत असताना राज नारायण यांनी चौधरी चरण सिंग यांना राम आणि स्वतःला त्यांचे हनुमान म्हटले होते. त्याचप्रमाणे, काही वर्षांपूर्वी ओडिशाचे भाजप खासदार प्रदीप पुरोहित यांनी लोकसभेत दावा केला होता की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या मागील जन्मात छत्रपती शिवाजी महाराज होते.
हे रहस्य त्यांना गंधमर्दन टेकड्यांमध्ये राहणाऱ्या संत गिरिजा बाबा यांनी उलगडले.’ शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, भाजप खासदाराने मोदींचे गौरव केले तर त्यात आश्चर्य काय? मोदींना स्वतः त्यांच्या दैवी स्वभावाचा भावनिक अनुभव आला होता, म्हणूनच ते म्हणाले, “मला वाटते की मी जैविक नाही. त्यांचा गंगा मातेशी खोल संबंध आहे. जर भाजप भक्तांची इच्छा असेल तर ते मोदींना भीष्म पितामह यांच्याप्रमाणेच गंगेचा पुत्र म्हणू शकतात.”
यावर मी म्हणालो, “त्यांच्या दैवी दृष्टीक्षेपाने नाना पटोले यांनी भगवान रामांना निळ्या आणि पिवळ्या रंगाचा झगा घातलेल्या राहुल गांधींमध्ये पाहिले, जे पांढरा टी-शर्ट आणि जीन्स घालतात. हिंदू धर्म पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवतो. सत्यनारायण कथेच्या पाचव्या अध्यायात आपल्याला सांगितले आहे की महाराजा अल्कामुख त्यांच्या पुढच्या जन्मात राजा दशरथ बनले. लाकूडतोडा त्यांच्या पुढच्या जन्मात केवट झाला आणि त्यांनी भगवान रामांना त्यांच्या नावेतून गंगा पार करण्यास मदत केली. जर तुम्ही नाना पटोलेंच्या म्हणण्याशी सहमत नसाल तर त्यांना जाऊ द्या.”
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
