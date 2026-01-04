Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राहुल गांधी बनले राम; कॉंग्रेस नेते नाना पटोलेंनी उपमा देऊन केला सन्मान की अपमान?

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांनी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना राम म्हटले. यावरुन भाजप नेते आक्रमक झाले असून हा अपमान असल्याचा दावा केला आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 01:14 AM
Congress leader Nana Patole compared Rahul Gandhi as lord Ram political News

कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राहुल गांधी यांना रामाची उपमा दिली (फोटो - नवभारत)

Follow Us:
Follow Us:

शेजारी आम्हाला म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्ही एक गाणे ऐकले ज्याचे बोल होते, ‘हे वेड्या लोकांनो, अशी कामे करू नका, रामाचे नाव बदनाम करू नका.’ अलिकडेच महाराष्ट्र काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राहुल गांधींना भगवान राम म्हटले. ही कसली खुशामत आहे?” यावर मी म्हणालो, “काँग्रेस नेते नेहमीच असेच राहिले आहेत. इंदिरा गांधींची खुशामत करताना तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ म्हणाले होते, ‘इंडिया म्हणजे इंदिरा आणि इंदिरा म्हणजे इंडिया!’

नाना पटोले म्हणाले की ज्याप्रमाणे भगवान रामांनी शोषित, पीडित आणि वंचितांसाठी काम केले, त्याचप्रमाणे राहुल गांधी देशभरातील गरीब आणि दलितांचा आवाज जोरदारपणे उठवत आहेत. अशा प्रकारची खुशामत इतर पक्षांमध्येही आढळते. तुम्हाला आठवण करून देतो की जनता पक्ष सत्तेत असताना राज नारायण यांनी चौधरी चरण सिंग यांना राम आणि स्वतःला त्यांचे हनुमान म्हटले होते. त्याचप्रमाणे, काही वर्षांपूर्वी ओडिशाचे भाजप खासदार प्रदीप पुरोहित यांनी लोकसभेत दावा केला होता की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या मागील जन्मात छत्रपती शिवाजी महाराज होते.

हे देखील वाचा : इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच शहराची अवस्था बिकट; पुण्यातून अजित पवारांची नाराजी व्यक्त

हे रहस्य त्यांना गंधमर्दन टेकड्यांमध्ये राहणाऱ्या संत गिरिजा बाबा यांनी उलगडले.’ शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, भाजप खासदाराने मोदींचे गौरव केले तर त्यात आश्चर्य काय? मोदींना स्वतः त्यांच्या दैवी स्वभावाचा भावनिक अनुभव आला होता, म्हणूनच ते म्हणाले, “मला वाटते की मी जैविक नाही. त्यांचा गंगा मातेशी खोल संबंध आहे. जर भाजप भक्तांची इच्छा असेल तर ते मोदींना भीष्म पितामह यांच्याप्रमाणेच गंगेचा पुत्र म्हणू शकतात.”

हे देखील वाचा : जेव्हा 4,000 महिलांनी लंडन हादरवलं; 1971 चा ‘तो’ क्रांतिकारी मोर्चा, ज्याने बदललं स्त्रियांचं नशीब

यावर मी म्हणालो, “त्यांच्या दैवी दृष्टीक्षेपाने नाना पटोले यांनी भगवान रामांना निळ्या आणि पिवळ्या रंगाचा झगा घातलेल्या राहुल गांधींमध्ये पाहिले, जे पांढरा टी-शर्ट आणि जीन्स घालतात. हिंदू धर्म पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवतो. सत्यनारायण कथेच्या पाचव्या अध्यायात आपल्याला सांगितले आहे की महाराजा अल्कामुख त्यांच्या पुढच्या जन्मात राजा दशरथ बनले. लाकूडतोडा त्यांच्या पुढच्या जन्मात केवट झाला आणि त्यांनी भगवान रामांना त्यांच्या नावेतून गंगा पार करण्यास मदत केली. जर तुम्ही नाना पटोलेंच्या म्हणण्याशी सहमत नसाल तर त्यांना जाऊ द्या.”

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Congress leader nana patole compared rahul gandhi as lord ram political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 01:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन
1

Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका
2

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी
3

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

Navi Mumbai News : “भाजपाने बौद्ध समाजाला न्याय दिला नाही”; अज्ञातांनी लावलेल्या बॅनरने वेधले लक्ष
4

Navi Mumbai News : “भाजपाने बौद्ध समाजाला न्याय दिला नाही”; अज्ञातांनी लावलेल्या बॅनरने वेधले लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM