Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना मोठा दिलासा; ‘त्या’ प्रकरणात ठरले दोषमुक्त

२५ ऑगस्ट २०१२ रोजी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात सिंधी समाजातील २२ वर्षीय तरुणी व मुस्लिम समाजातील मुलगा यांच्या आंतरजातीय विवाहाच्या पार्श्वभूमीवर तणाव निर्माण झाला होता.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:08 AM
माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना मोठा दिलासा; ‘त्या’ प्रकरणात ठरले दोषमुक्त
Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : आंतरजातीय विवाहाच्या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्ये जवाहरनगर पोलिस ठाण्यातच पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला होता. याप्रकरणात तब्बल १४ वर्षांनी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी, माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह तब्बल ४८ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश डी. पाटील यांनी दिले.

२५ ऑगस्ट २०१२ रोजी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात सिंधी समाजातील २२ वर्षीय तरुणी व मुस्लिम समाजातील मुलगा यांच्या आंतरजातीय विवाहाच्या पार्श्वभूमीवर तणाव निर्माण झाला होता. या विवाहास विरोध दर्शवून काही राजकीय पदाधिकारी व त्यांच्या समर्थकांनी जवाहरनगर पोलिस ठाण्याबाहेर मोठा जमाव जमवल्याचा आरोप होता. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक हेमंत कदम यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ५०० ते ७०० महिला-पुरुषांच्या जमावाने चिथावणीखोर घोषणा दिल्या, धमक्या दिल्या. बंदोबस्तावरील पोलिसांना धक्काबुक्की व मारहाण केली, शस्त्रे हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.

तसेच पोलिस ठाण्यात घुसून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले. या प्रकारामुळे शासकीय अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये दोषारोपपत्र सादर केले. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात वर्ग होऊन फेब्रुवारी २०२४ मध्ये दोषारोप निश्चित करण्यात आले.

सरकारी पक्षाने तपासले साक्षीदार

दोषारोप निश्चितीनंतर सरकार पक्षाने सात साक्षीदार तपासले. मात्र, साक्षीदारांच्या जबाबात विसंगती, तपासातील त्रुटी, परिस्थितीजन्य व तांत्रिक पुराव्यांचा अभाव तसेच कथित लाठीहल्ल्याबाबत ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, बचाव पक्षातर्फे अॅड. सचिन एस. शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना आरोपींविरुद्ध कोणताही सबळ व विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नसल्याचे तसेच वादादीत लाठी हल्ल्यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर पूर्तता न केल्याचे व सर्व पोलिस कर्मचारी असून एक ही स्वतंत्र साक्षीदार नसल्याची न्यायालच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीअंती आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नसल्याने न्यायालयाने सर्व ४८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

हेदेखील वाचा : Shivsena : “होमवर्क न केलेल्या मुलांचे अर्धवट वर्कशॉप”, आदित्य आणि अमित ठाकरेंवर शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांची घणाघाती टीका

Web Title: Former mp chandrakant khaire has been acquitted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 09:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत
1

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार
2

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव
3

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट
4

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM