गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘खासदार नाही, मतदारांचा विश्वास विकला जातोय’; ऑपरेशन टायगरवर अंजली दमानिया यांची खंत

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

ऑपरेशन टायगरमुळे ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर अंजली दमानिया यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मतदारांनी नाकारलेल्या विचारांच्या बाजूने जाणे हा मतदारांचा विश्वासघात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

'खासदार नाही, मतदारांचा विश्वास विकला जातोय'; ऑपरेशन टायगरवर अंजली दमानिया यांची खंत

'खासदार नाही, मतदारांचा विश्वास विकला जातोय'; ऑपरेशन टायगरवर अंजली दमानिया यांची खंत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ऑपरेशन टायगर वरून अंजली दमानिया यांचे ट्विट व्हायरल
  • मतदारांच्या विरोधात जाऊन घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या विश्वासाचा भंग नाही का? दमानियांचा थेट सवाल
  • खासदार नाही, तर मतदारांचा विश्वास विकला जातोयअंजली दमानिया
 

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याच्या चर्चांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असताना सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षांपेक्षा लोकशाही आणि मतदारांच्या विश्वासाला महत्त्व देत त्यांनी सध्याच्या घडामोडींवर खंत व्यक्त केली आहे.

अंजली दमानिया यांनी त्यांच्या अधिकृत X (माजी ट्विटर) अकाऊंटवर पोस्ट करत म्हटले की, “आजचे राजकारण पाहून आत्मा हादरला आहे. मी UBT गटाची समर्थक नाही, तर लोकशाहीची समर्थक आहे. मी याआधी UBT विरोधात कठोर लढे दिले आहेत. मात्र आज जे घडत आहे ते पाहवत नाही.”

‘मतदारांनी शिंदे गटाला नाकारले होते’

दमानिया यांनी काही खासदारांच्या निवडणुकीतील लढतींचा उल्लेख करत मतदारांनी कोणाला पराभूत केले आणि कोणाला निवडून दिले याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की, संजय देशमुख यांनी शिंदे गटाचे हेमंत पाटील, भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सदाशिव लोखंडे आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांनी शिंदे गटाचे भाऊराव कदम यांचा पराभव करून विजय मिळवला होता.

“याचा अर्थ मतदारांनी त्या वेळी शिंदे गटाला स्पष्टपणे नाकारले होते. मग आज त्या मतदारांच्या विरोधात जाऊन घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या विश्वासाचा भंग नाही का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

Operation Tiger : ‘उद्धव ठाकरेंवरुन खासदारांचा विश्वास उडाला’; शिवसेनेत येणाऱ्यांचे स्वागत करू – मिलिंद देवरा

‘खासदार नव्हे, विश्वास विकला जातोय’

मतदारांनी मतदान करताना केवळ उमेदवाराला नव्हे तर पक्षाचे चिन्ह, विचारधारा आणि नेतृत्व यांनाही मत दिले होते, असे दमानिया यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे म्हटले की, “मतदारांनी एका चिन्हावर, एका विचारावर आणि उमेदवारावरील विश्वासावर मतदान केले. आज या फोडाफोडीच्या राजकारणात खासदार विकले जात नाहीत, तर मतदारांचा विश्वास विकला जात आहे.”

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या भूमिकेवरून आधीच राजकीय वातावरण तापले आहे. अशातच अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केलेल्या भावना आणि मतदारांच्या विश्वासाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने या वादाला आणखी एक नवा पैलू मिळाला आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.

Operation Tiger: संजय राऊतांच्या ‘ऑपरेशन तुडवा’ इशाऱ्यानंतर बंडखोर खासदारांना Y+ सुरक्षा; गृह विभागाचा मोठा निर्णय

Web Title: Anjali damania reaction on operation tiger shiv sena ubt mp rebellion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 09:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Tiger: संजय राऊतांच्या ‘ऑपरेशन तुडवा’ इशाऱ्यानंतर बंडखोर खासदारांना Y+ सुरक्षा; गृह विभागाचा मोठा निर्णय
1

Operation Tiger: संजय राऊतांच्या ‘ऑपरेशन तुडवा’ इशाऱ्यानंतर बंडखोर खासदारांना Y+ सुरक्षा; गृह विभागाचा मोठा निर्णय

Operation Tiger : ‘उद्धव ठाकरेंवरुन खासदारांचा विश्वास उडाला’; शिवसेनेत येणाऱ्यांचे स्वागत करू – मिलिंद देवरा
2

Operation Tiger : ‘उद्धव ठाकरेंवरुन खासदारांचा विश्वास उडाला’; शिवसेनेत येणाऱ्यांचे स्वागत करू – मिलिंद देवरा

‘संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया
3

‘संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?
4

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘खासदार नाही, मतदारांचा विश्वास विकला जातोय’; ऑपरेशन टायगरवर अंजली दमानिया यांची खंत

‘खासदार नाही, मतदारांचा विश्वास विकला जातोय’; ऑपरेशन टायगरवर अंजली दमानिया यांची खंत

Jun 18, 2026 | 09:34 PM
NEET पेपर लीक झाला तर फेरपरिक्षा, मग खासदारांच्या फुटीनंतर…? रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल

NEET पेपर लीक झाला तर फेरपरिक्षा, मग खासदारांच्या फुटीनंतर…? रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल

Jun 18, 2026 | 09:32 PM
खासदार उदयनराजे आणि शशिकांत शिंदेंची मतदान केंद्रावर गळाभेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

खासदार उदयनराजे आणि शशिकांत शिंदेंची मतदान केंद्रावर गळाभेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

Jun 18, 2026 | 09:15 PM
कर्नाटकातील बदामी मधील ही आहेत 10 पर्यटन स्थळे! आत्ताच पाहून घ्या

कर्नाटकातील बदामी मधील ही आहेत 10 पर्यटन स्थळे! आत्ताच पाहून घ्या

Jun 18, 2026 | 09:09 PM
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी! चाकू आणि कटिंग उपकरणांबाबत FSSAI चा नवीन नियम लागू

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी! चाकू आणि कटिंग उपकरणांबाबत FSSAI चा नवीन नियम लागू

Jun 18, 2026 | 08:49 PM
Tadvale News : प्रशासनाचे दुर्लक्ष, मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता! तडवळे येथे रस्त्यालगतची धोकादायक विहीर त्वरित मुजवा..

Tadvale News : प्रशासनाचे दुर्लक्ष, मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता! तडवळे येथे रस्त्यालगतची धोकादायक विहीर त्वरित मुजवा..

Jun 18, 2026 | 08:47 PM
क्रिकेटची नवी ‘लेडी सिंघम’! वनडेमध्ये मारले ‘तिहेरी’ शतक; 306 रन्सची धुमाकूळ घालणारी खेळी

क्रिकेटची नवी ‘लेडी सिंघम’! वनडेमध्ये मारले ‘तिहेरी’ शतक; 306 रन्सची धुमाकूळ घालणारी खेळी

Jun 18, 2026 | 08:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा