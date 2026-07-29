Harshwardhan Sapkal: MPSC पेपरफुटीवरून राजकीय संघर्ष पेटला, हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

आमदार अभिमन्यू पवार यांचा आरोप आहे की, पेपरफुटीमध्ये त्यांचा कोणताही संबंध नसतानाही, सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांच्यावर संशय निर्माण करण्याचा आणि त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या तक्रारीच्या आधारे औसा पोलिसांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारणात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
मंगळवारी, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत लिहिले, “एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाचे सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस आहेत का? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमपीएससी (अन्न आणि औषध निरीक्षक भरती) पेपरफुटीचे प्रकरण आता पुणे महानगरपालिका कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे. विशेषतः, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे माजी पीए आणि आता भाजप आमदार असलेले अभिमन्यू पवार यांच्यावर संशय व्यक्त केला जात असल्याची चर्चा आहे.”
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ‘X’ वरील आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले, “फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात, २०१७-१८ च्या मेगा भरती पोर्टल घोटाळ्याची, तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या तलाठी भरती २०२३; म्हाडा; पोलीस भरती; वन विभाग भरती; मृदा आणि जलसंधारण विभाग भरती आणि सध्याच्या अन्न व औषध निरीक्षक भरती घोटाळ्याची तातडीने निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. ज्यांनी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची स्वप्ने उद्ध्वस्त केली आणि त्यांच्या भविष्याशी क्रूर खेळ खेळले, ते जोपर्यंत उघडकीस येत नाहीत, तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष स्वस्थ बसणार नाही.”
सोशल मीडियावर आणखी एका पोस्टमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लिहिले, “भाजप सरकारने शिक्षण क्षेत्राचे व्यापारीकरण केले, औद्योगिक क्षेत्र उद्ध्वस्त केले आणि तरुणांची स्वप्ने धुळीस मिळवली.” त्यांनी लिहिले, “भाजप सरकारचा कार्यकाळ पेपरफुटीने गाजला आहे. नीट, टेट आणि आता एमपीएससी, जे सरकार विद्यार्थ्यांची मेहनत वारंवार वाया घालवते, त्याला सत्तेत राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही.” हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक्स (X) वरील दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये लिहिले, “पेपरफुटी, भरती घोटाळे, ग्रेडिंगमधील अनियमितता आणि पुरावे समोर येत असूनही, सरकार गप्प आहे. या मौनामुळे संशय अधिकच बळावतो.”
Harshwardhan Sapkal News: मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी पानटपरीवरील टपोरीची भाषा शोभत नाही; ‘मिसिंग लिंक’वरून सपकाळांचा पलटवार