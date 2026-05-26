Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Central Government Action Plan Illegal Infiltration High Level Committee Amit Shah Campaign

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

Updated On: May 26, 2026 | 06:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत हाय लेव्हल समितीची स्थापना केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली मेगा अभियान सुरू करण्यात आले असून, सीमावर्ती भागांतील सुरक्षा, ओळख पडताळणी आणि कारवाई अधिक कडक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Amit Shah News Marathi : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतातील घुसखोरी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांनी याला राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि सामाजिक स्थिरतेवर दूरगामी परिणाम करणारे एक गंभीर आव्हान म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या घोषणेचा हा पुढील टप्पा असल्याचे सांगत, गृहमंत्री अमित शाह यांनी X वर पोस्ट केले की, सरकारने आता “लोकसंख्याशास्त्रीय बदलावरील उच्चस्तरीय समिती” औपचारिकपणे स्थापन केली आहे. ही समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर “अनैसर्गिक” कारणांमुळे होणाऱ्या लोकसंख्येच्या रचनेतील बदलांशी संबंधित चिंतांवर लक्ष देईल.

सोशल मीडियावर x पोस्टमध्ये अमित शाह यांनी म्हटलं आहे की, “घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे करतो.”

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

गृहमंत्री अमित शाह यांनी पोस्ट केले की, घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या उपक्रमाचा भाग म्हणून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गृहमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि प्रशासकीय नियोजनाशी संबंधित दीर्घकालीन बाबी लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

समितीचे नेतृत्व आणि रचना

या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर भूषवतील. याव्यतिरिक्त, समितीत खालील सदस्यांचा समावेश आहे

-जनगणना आयुक्त

-निवृत्त आयएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा

-निवृत्त आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव

-अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. शमिका रवी

– गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहसचिवांची समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीचे उद्दिष्ट

शासनाच्या तपशिलानुसार, ही समिती देशभरातील लोकसंख्येच्या रचनेत होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करेल, ज्यामध्ये कथित बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर असामान्य घटकांमुळे होणाऱ्या बदलांचा समावेश असेल. ही समिती विविध धार्मिक आणि सामाजिक गटांच्या स्तरावरील लोकसंख्येतील बदलांच्या पद्धतींचे विश्लेषण करेल आणि त्याचे संभाव्य सामाजिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक परिणाम यावर एक अहवाल तयार करेल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही समिती डेटा ट्रेंड्सचा अभ्यास करेल, विविध हितधारकांशी सल्लामसलत करेल आणि नव्याने उदभवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करेल. समिती विहित कालावधीत आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये व्यावहारिक आणि अंमलबजावणीयोग्य उपायांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, हा उपक्रम राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. “आम्ही जाणीवपूर्वक आणि निर्णायक कृतीद्वारे राष्ट्राची अखंडता आणि सामाजिक रचना संरक्षित राहील याची खात्री करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत,” असे ते म्हणाले.

भारतात ‘इबोला’ व्हायरसचा हाय अलर्ट! केंद्र सरकारकडून ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी; आफ्रिकेत ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ घोषित

Web Title: Central government action plan illegal infiltration high level committee amit shah campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Eknath Shinde Amit Shah meeting: अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेटीमागचे नेमके कारण काय?
1

Eknath Shinde Amit Shah meeting: अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेटीमागचे नेमके कारण काय?

“महागाई मानव मोदी” यांचा देशावर पुन्हा हल्ला…” वाढत्या इंधन दरवाढीवरून राहुल गांधी आक्रमक
2

“महागाई मानव मोदी” यांचा देशावर पुन्हा हल्ला…” वाढत्या इंधन दरवाढीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू
3

Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित
4

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

May 26, 2026 | 06:01 PM
देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार ‘Governor’चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार ‘Governor’चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

May 26, 2026 | 05:59 PM
वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

May 26, 2026 | 05:57 PM
MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

May 26, 2026 | 05:55 PM
पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

May 26, 2026 | 05:39 PM
Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

May 26, 2026 | 05:39 PM
” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

May 26, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM