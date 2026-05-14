Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

WWE Wrestler Kavita Devi Created History: कविता देवीने WWE च्या रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत इतिहास रचला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 03:06 PM
Photo-social media
  • WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ
  • कविताची देसी स्टाइलमध्ये एन्ट्री
  • कोण आहे कविता देवी?
भारतात WWE चे लाखो फॅन्स आहेत. गेल्या काही वर्षांत, अनेक भारतीय कुस्तीपटूंनी WWE रिंगमध्ये आपले कौशल्य दाखवून दिले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे भारताची पहिली महिला WWE रेसलर कविता देवी. कविता WWE रिंगमध्ये प्रवेश करणारी पहिली भारतीय महिला कुस्तीपटू आहे. कविताने देसी स्टाइलमध्ये सलवार सूट घालून अनेक दिग्गज कुस्तीपटूंना पराभूत केले आणि जागतिक स्तरावर आपल्या कौशल्याची छाप सोडली.

WWE च्या रिंगमध्ये कविताची देसी स्टाइलमध्ये एन्ट्री

कविताने WWE रिंगमध्ये प्रवेश करणारी पहिली भारतीय महिला रेसलर म्हणून इतिहास रचला आहे. तिने २०१७ मध्ये WWE मध्ये पदार्पण केले. तिने WWE च्या रिंगमध्ये भगव्या रंगाचा सलवार सूट परिधान करुन अनेक सामने खेळले आणि आपली भारतीय ओळख जागतिक स्तरावर अधोरेखित केली. कविताने आपल्या मेहनतीने असंख्य पदके जिंकली आणि आपल्या देशाला गौरव मिळवून दिला. २०१७ मध्ये, (Mae Young Classic) ‘मे यंग क्लासिक’मध्ये सहभागी होऊन तिने जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. (Wrestle Mania 34) रेसलमेनिया ३४ मधील कविताच्या दमदार कामगिरीने प्रेक्षक आणि अनेक कुस्तीपटूंना प्रभावित केले. तिची ताकद आणि आत्मविश्वास पाहून काही चाहत्यांनी तिला ‘लेडी खली’ असे नावही दिले.

कोण आहे कविता देवी?

कविताचे पूर्ण नाव कविता दलाल असे आहे. तिला कविता देवी या नावानेही ओळखले जाते. कविताचा जन्म २० सप्टेंबर १९८७ रोजी हरियाणा राज्यात झाला. WWE मध्ये सामील होण्यापूर्वी, कविताने कुस्ती आणि वेटलिफ्टिंगमध्ये यश संपादन केले होते. तिची उंची अंदाजे ५ फूट ९ इंच आहे आणि वजन ७० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त आहे. तिची तुलना अनेकदा ‘द ग्रेट खली’शी केली जात असे. कविताने ‘द ग्रेट खली’च्या ‘कॉन्टिनेन्टल रेसलिंग एंटरटेनमेंट अकादमी’मध्ये कुस्तीचे प्रशिक्षणही घेतले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर, २००९ मध्ये ती लग्नबंधनात अडकली आणि एका वर्षानंतर आई झाली. आई झाल्यानंतर, तिने या खेळातून निवृत्त होण्याचा विचार केला, परंतु तिच्या पतीने तिला पाठिंबा दिला आणि तिची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.

WWE चा ऐतिहासिक प्रवास

कविता २०१७ ते २०२१ पर्यंत WWE चा भाग होती. त्यानंतर WWE ने तिला रिलीज केले. कविताने २७ जुलै २०१९ रोजी WWE मध्ये आपला शेवटचा सामना खेळला. त्यानंतर ती खेळापासून दूर झाली.

Published On: May 14, 2026 | 03:06 PM

