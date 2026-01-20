Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

बीएमसी महापौरपदावरून भाजप आणि शिवसेना शिंदे यांच्यातील संघर्ष वाढू शकतो. कारण भाजप हायकमांडने शिंदे यांच्या सेनेला धक्का देत त्यांची अट फेटाळली आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:53 AM
मुंबई : राज्यात महापालिका निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर आता महापालिकांमध्ये महापौरपदावरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. अद्याप महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही, मात्र, राजकीय पक्षांमध्ये कुरघोड्यांचे राजकारण जोरात सुरू आहे. मुंबईत महायुतीचाच महापौर होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

मुंबईतच महापौरपदासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाने अडीच-अडीच वर्षांसाठीचा प्रस्ताव ठेवला आहे, त्याला भाजप केंद्रीय नेतृत्वाने सुरूंग लावला असला तरी शिंदेसेनेचा दबाव कमी झालेला नाही. दुसरीकडे, ठाण्यात भाजपने महापौरपद मागितले आहे. तर कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसला शिंदे सेनेची साथ मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. चंद्रपुरातही काँग्रेसचा महापौर होऊ नये म्हणून भाजपने प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त आहे.

…तर भाजप बाहेरून पाठिंबा घेऊ शकतो

भाजपला शिवसेना-शिंदे गटातून महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेगळे करण्यात किंवा त्यांना आकर्षित करण्यात रस नाही. कारण शिवसेना-शिंदे गट महायुतीचा भाग आहे. हे दोघेही सहजपणे एकत्रितपणे महापौर निवडू शकतात. तथापि, जर शिंदे गटातील महापालिका नगरसेवकांमध्ये फूट पडली आणि ते काँग्रेस किंवा शिवसेना (उबाठा) पक्षात सामील झाले तर भाजप त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आवश्यक असल्यास बाहेरूनही पाठिंबा मिळू शकतो, ज्यामुळे शिंदे गटाला अडचणी टाळता येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

हेदेखील वाचा : Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस घेणार

बीएमसी महापौरपदावरून भाजप आणि शिवसेना शिंदे यांच्यातील संघर्ष वाढू शकतो. कारण भाजप हायकमांडने शिंदे यांच्या सेनेला धक्का देत त्यांची अट फेटाळली आहे, ज्यामध्ये महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ समाविष्ट होता. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदे यांना सूचित केले की, बीएमसी महापौरांची निवड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीने केली जाईल.

लॉटरी पद्धतीकडे लागले सर्वांचेच लक्ष

बीएमसी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून महापौर कोणाचा होणार, यावरून राजकारण तापले आहे. नियमानुसार, लॉटरीमध्ये जे आरक्षण निघेल, त्याच प्रवर्गातील नगरसेवक महापौर बनू शकतो. उदाहरणार्थ, जर मुंबईचे महापौरपद ‘सर्वसाधारण महिला’ प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले, तर त्याच प्रवर्गातील उमेदवार महापौरपदाच्या खुर्चीवर बसेल. राज्यातील इतर २८ महापालिकांनाही हाच नियम लागू असेल.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Published On: Jan 20, 2026 | 07:49 AM

