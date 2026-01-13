Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

माझा सिनेमा आला तर त्यात माझी भूमिका…! कोणत्या अभिनेत्यावर CM फडणवीसांनी दाखवला विश्वास?

देवेंद्र फडणवीस यांनी सिनेमा आणि नाटक या विषयांवर भाष्य केले. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या बायोपिक चित्रपटावर देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

CM Devendra Fadnavis wishes that Prasad Oak should play his role in the film

सीएम देवेंद्र फडणवीस चित्रपट भूमिका प्रसाद ओकने करावी अशी इच्छा व्यक्त केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Devendra Fadnavis : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची (Maharashtra Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस असून सर्वच राजकीय दिग्गज मैदानात उतरले आहेत. जोरदार सभा, भाषण आणि मुलाखती दिल्या जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एक मुलाखत दिली. ज्यामध्ये त्यांनी सिनेमा आणि नाटक या विषयांवर भाष्य केले. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या बायोपिक चित्रपटावर देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीमध्ये नाटक की सिनेमा याबाबत मत मांडले. फडणवीस म्हणाले की, “अलिकडच्या काळामध्ये फार काही नाटक बघायला वेळ मिळत नाही. मी नाटकं बघतो आहे फक्त ती कलाकारांची नाही. मी राजकारणातील नाटक बघतो सुद्धा आहे आणि करतो सुद्धा आहे. आता काय सांगू? पूर्वी खूप नाटक बघत होतो. त्यावेळी आवडलेले एक नाटक म्हणजे सही रे सही. म्हणजे मी फार गंभीर माणूस नाही. मला हलक फुलक आवडतं, त्यामुळे मला सही रे सही हे नाटक खूप आवडलं होतं. ते माझ्या मनामध्ये नेहमी असतं. आणि अजूनही पाहण्याची माझी इच्छा होते,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत.

पुढे फडणवीस म्हणाले की, “लहान असताना मला नाटक पाहण्याची आवड निर्माण झाली कारण मी तो मी नव्हेच हे नाटक मी पाहिलं होतं. ते समजण्याचं माझं वय सुद्धा नव्हतं पण ते मला इतकं आवडलं होतं की तेव्हापासून मी मराठी नाटक बघू लागलो. खूप नाटक त्यानंतर पाहिली. राजकारणतही नाटकं पाहिली आणि आता त्यांना याबाबत विचारलं तर ते म्हणतात की तो मी नव्हेच,” असा टोला देखील फडणवीसांनी लगावला.

एका मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या चित्रपटाबाबत देखील विचारण्यात आले. फडणवीसांनी त्यांच्या चित्रपटाबाबत इच्छा बोलून दाखवली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की माझा कधी सिनेमा आला तर त्यामध्ये अभिनेता प्रसाद ओक माझी भूमिका योग्यपणे करु शकतात. त्यामुळे या वक्तव्याची जोरदार चर्चा झाली. यापूर्वी शिवसेनेतील राजकारण आणि आनंद दिघे यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट काढण्यात आला आहे. धर्मवीर आणि धर्मवीर 2 या चित्रपटांमध्ये आनंद दिघे यांची भूमिका देखील अभिनेता प्रसाद ओकने निभावली. अत्यंत गाजलेल्या या चित्रपटातील प्रसाद ओकच्या अभिनयाचे मोठे कौतुक झाले. यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील त्यांची भूमिका प्रसाद ओकने करावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.

