Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांची मल्लिकार्जुन खर्गेंसह राहुल गांधींसोबत चर्चा

नवी दिल्ली : कर्नाटकच्या सिंहासनावर विराजमान होण्याच्या एक दिवस आधी, डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्लीत संपूर्ण राजकीय डावपेच मांडला. मंगळवारी, काँग्रेसचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १० जनपथपासून काँग्रेस मुख्यालयापर्यंत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्यासोबत झालेल्या बंद दाराआडच्या चर्चेत कर्नाटक मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळेल आणि कोणाला प्रतीक्षा करावी लागेल हे निश्चित झाले. प्रभारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मुलगा उपमुख्यमंत्री होणार आहे.
कर्नाटक मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या जागेसह केवळ ३४ जागा आहेत, परंतु दावेदारांची रांग १०० च्या पुढे गेली आहे. लिंगायत कार्ड, वोक्कालिगा समीकरण, एससी-एसटी आरक्षण आणि… शिवकुमार यांच्यासाठी अल्पसंख्याक चेहरे ही एक प्रकारची लिटमस टेस्टच आहे. दिल्लीतील बैठकीत कोणत्याही गटाला नाराज करता कामा नये, हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. याच कारणास्तव, एक नव्हे तर दोन किंवा तीन उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. जुन्या दिग्गजांना खूश – ठेवून नव्या चेहऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
आज घेणार शपथ
कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार बुधवारी येथील लोक भवनात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत दुपारी ४:०५ वाजता लोक भवनाच्या ग्लास हाऊसमध्ये त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. आठ वेळा आमदार राहिलेले शिवकुमार आता मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासोबतच्या प्रदीर्घ सत्तासंघर्षानंतर राज्याच्या शासनाची सूत्रे हाती घेतील.
दिल्लीत तळ, बंगळूरमध्ये चिंता
गेल्या आठवड्यापासून डझनभर आमदार दिल्लीत दौरे करत आहेत. काही जण खर्गे यांच्या घराबाहेर दिसले, तर काही जण राहुल यांच्या कार्यालयाला भेटी देत होते. मंत्रीपद न मिळण्याच्या भीतीने अनेक नेत्यांना रात्री झोप लागत नाही. एका चुकीच्या नावाचा संपूर्ण पाच वर्षांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे पक्षाला माहीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक नावाची कसून तपासणी केली जात आहे. दिल्लीतील बैठकीत सिद्धरामय्या समर्थकांसाठी जागांची संख्या हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.
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सिद्धरामय्या काँग्रेस कार्यकारिणीवर सदस्य
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेल्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांची काँग्रेसने मंगळवारी पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीवर (सीडब्ल्यूसी) सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. पक्षाचे संघटन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सिद्धरामय्या यांची तात्काळ प्रभावाने नियुक्ती केली आहे. काँग्रेस हायकमांडच्या सांगण्यावरून सिद्धरामय्या यांनी २८ मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार बुधवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील.
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