Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Dhairyashil Kadam Submits Candidature Form For Satara Sangli Vidhan Paraishad Election 2026

धैर्यशील कदम यांचा दमदार उमेदवारी अर्ज, भाजपकडून विधानपरिषद निवडणुकीची रणशिंग

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी सोमवारी मोठ्या उत्साहात आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

Dhairyashil Kadam submits candidature form, Satara Sangli Vidhan Paraishad Election 2026, Vidhan Paraishad Election 2026,

धैर्यशील कदम यांचा दमदार उमेदवारी अर्ज, भाजपकडून विधानपरिषद निवडणुकीची रणशिंग

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा : सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी सोमवारी मोठ्या उत्साहात आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. शक्तिप्रदर्शनाच्या माध्यमातून भाजपने या निवडणुकीतील आपली ताकद दाखवत विजयाचा निर्धार व्यक्त केला.

धैर्यशील कदम यांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज सादर केला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासह भाजपचे अनेक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात सातारा जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या लक्षणीय असल्यामुळे या निवडणुकीत साताऱ्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे भाजपने दोन्ही जिल्ह्यांतील संघटनात्मक यंत्रणा सक्रिय करत निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

उमेदवारी निश्चित होण्यापूर्वी पक्षांतर्गत विविध नावांची चर्चा होती. खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सुनील काटकर यांच्या नावाला पाठिंबा दिल्याची चर्चा होती, तर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे पृथ्वीराज देशमुख यांच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, पक्ष नेतृत्वाने सर्व पर्यायांचा विचार करून धैर्यशील कदम यांच्यावर विश्वास दाखवला.

राजकीय प्रवासात विविध पक्षांमध्ये काम केलेल्या कदम यांनी गेल्या काही वर्षांत भाजपमध्ये संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय भूमिका बजावली आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या निर्णयाला प्राधान्य देत त्यांनी उमेदवारी मागे घेतल्याने त्यांच्या पक्षनिष्ठेचीही चर्चा झाली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडे जिल्हाध्यक्षपदासह विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या.

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून आगामी मतदानासाठी पक्षाने नियोजनाला गती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांशी संपर्क वाढविण्यासह विजयासाठी व्यापक रणनीती आखली जात असल्याची माहिती पक्षाच्या सूत्रांनी दिली.

CM Devendra Fadnavis News: लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थी का वगळले? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा

Web Title: Dhairyashil kadam submits candidature form for satara sangli vidhan paraishad election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती
1

भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात
2

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी
3

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना
4

कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धैर्यशील कदम यांचा दमदार उमेदवारी अर्ज, भाजपकडून विधानपरिषद निवडणुकीची रणशिंग

धैर्यशील कदम यांचा दमदार उमेदवारी अर्ज, भाजपकडून विधानपरिषद निवडणुकीची रणशिंग

Jun 02, 2026 | 02:51 PM
Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

Jun 02, 2026 | 02:49 PM
एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

Jun 02, 2026 | 02:48 PM
कांद्याला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचा विराट क्रांती महामोर्चा; पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला

कांद्याला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचा विराट क्रांती महामोर्चा; पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला

Jun 02, 2026 | 02:47 PM
Ujjani Dam Storage: उजनी धरण ‘उणे २१’ टक्क्यांवर! ‘सुपर एल निनो’मुळे यंदा पाऊस लांबण्याचा धोका; चिंता वाढली

Ujjani Dam Storage: उजनी धरण ‘उणे २१’ टक्क्यांवर! ‘सुपर एल निनो’मुळे यंदा पाऊस लांबण्याचा धोका; चिंता वाढली

Jun 02, 2026 | 02:37 PM
रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

Jun 02, 2026 | 02:37 PM
सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

Jun 02, 2026 | 02:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM