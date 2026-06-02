सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:27 PM IST
कर्नाटक सायबर कमांड आणि  'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबवली आहे. 31 मे रोजी झालेल्या फायनलपूर्वी बेकायदेशीर सट्टेबाजी रोखणे हा मुख्य उद्देश होता.

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

कर्नाटक सायबर कमांडची मोठी कारवाई (फोटो- ai gemini)

आयपीएल फायनलपूर्वी कर्नाटक सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई
8,750 पेक्षा जास्त वेबसाईट ब्लॉक करण्यात आल्या
कर्नाटक सायबर कमांडने राबवली एक मोठी मोहीम

Karanataka Cyber Police: नुकतीच आयपीएलचा अंतिम सामना पार पडला. गुजरात विरुद्ध आरसीबी अंतिम सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने विजेतेपद पटकावले आहे. दरम्यान आरसीबी आणि चाहते विजयाचा जल्लोष करत असतानाच कर्नाटकच्या सायबर पोलिसांनी धडाकेबाज कारवाई केली आहे.

कर्नाटक सायबर पोलिसांनी आयपीएल 2026 च्या फायनलपूर्वी सट्टेबाजी रोखण्यासाठी सर्वात मोठी आणि धडक मोहीम राबववली आहे. यामध्ये त्यांनी तब्बल 8,750 पेक्षा जास्त वेबसाइट आणि ॲप्स ब्लॉक केले आहेत. मात्र या कारवाईत काही नामांकित न्यूज वेबसाइटला देखील तांत्रिक चुकीमुळे फटका बसल्याचे समोर येत आहे.

कर्नाटक सायबर कमांड आणि  ‘इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबवली आहे. 31 मे रोजी झालेल्या फायनलपूर्वी बेकायदेशीर सट्टेबाजी रोखणे हा मुख्य उद्देश होता. या कारवाईत 8750 पेक्षा जास्त प्लॅटफॉर्म बंद करण्यात आले आहेत. ऑपरेटर पकडले जाऊ नये म्हणून ‘मिरर डोमेन्स’ आणि ‘क्लोन केलेल्या URL’ चा वापर करत होते, असे समोर आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सट्टेबाजीच्या जाळ्यामुळे हजारो नागरिकांचे आयुष्यभराचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे अनेकांना कर्जबाजारी होण्याची आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.

सायबर कमांडने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत आणि भारतीय न्याय संहिता कलम 318(4) आणि 319(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सायबर पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तसेच, ब्लॉक झालेल्या अधिकृत न्यूज वेबसाईट्स पुन्हा सुरू करण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

देशात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अलीकडील प्रकरणांमध्ये ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली लाखो रुपयांचे फसवणुकीचे व्यवहार, फसव्या गुंतवणुकी, वर्क-फ्रॉम-होम ऑफर्स आणि कस्टमर केअर यांचा समावेश आहे. याचदरम्यान सोलापूरमधून सायबर क्राइमसंदर्भात बातमी समोरआली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन एस. यांच्या नावाने आणि छायाचित्राचा वापर करून बनावट सोशल मीडिया खाते तयार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. व्हिएतनाम व थायलंड येथून हे खाते तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून या माध्यमातून काही नागरिकांकडे पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 02:19 PM

