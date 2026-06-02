Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:49 PM IST
सारांश

कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावरील चिंचगाव येथे एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर भीषण धडक होऊन शिक्षक सागर काळे आणि त्यांची पत्नी नेहा काळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांची 7 वर्षीय मुलगी दुर्वा गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी एसटी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विस्तार
  • चिंचगाव येथे एसटी बस आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू.
  • अपघातात 7 वर्षीय दुर्वा काळे गंभीर जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू.
  • एसटी चालकाविरुद्ध कुर्डुवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. कुर्डुवाडी-बार्शी रस्त्यावरील चिंचगाव (ता. माढा) शिवारात एसटी बस आणि मोटारसायकलची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. ही धडक एवढी भीषण होती की यात थेट दुचाकीवरील पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर त्यांची अवघ्या ७ वर्षांची मुलगी सुदैवाने बचावली आहे. ती गंभीर जखमी असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. ही घटना माईलस्टोन इंग्लिश मीडियम स्कूलजवळ घडला आहे.

कसा झाला अपघात?

या अपघातात सागर रंभा काळे (वय 36) आणि नेहा सागर काळे (वय 24, रा. नेरले, ता. करमाळा) या दाम्पत्याची मृत्यू झाला. तर त्यांची दुर्वा सागर काळे (वय ७) ही मुलगी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रोपळे क येथे शिक्षक असलेले सागर काळे हे आपली पत्नी नेहा आणि मुलगी दुर्वा यांच्यासह आपल्या मोटारसायकलवरून (क्रमांक MH 45 AW 1289) नेरले (ता. करमाळा) येथून कुर्डुवाडीमार्गे म्हैसगाव (ता. माढा) कडे निघाले होते. बार्शीहून स्वारगेटच्या दिशेने भरधाव वेगात निघालेल्या एसटी बसने (क्रमांक MH 14 BT 4652) चिंचगाव हद्दीत काळे यांच्या दुचाकीला समोरासमोर जोराची धडक दिली.

ही धडक एवढी जोरदार होती की बसताच सागर काळे आणि त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत पावले. मात्र त्यांची ७ वर्षांची मुलगी दुर्वा ही अपघाताच्या तीव्रतेमुळे डांबरी रस्त्यावर न पडता थेट दूर उडून बाजूला असलेल्या मातीवर जाऊन पडली. मातीवर पडल्यामुळे तिचे जीव वाचले. मात्र ती गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.

बस चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

या घटनेची माहिती पीडितेच्या नातेवाईकांना देण्यात आली. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. या प्रकरणी प्रवीण रंभा काळे यांनी कुर्डुवाडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून एसटी बस चालक धीरज गोरबा शिवारे (बार्शी आगार) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघातात मृत्यू झालेल्या दाम्पत्याची नावे काय आहेत?

    Ans: सागर रंभा काळे (36) आणि नेहा सागर काळे (24) यांचा अपघातात मृत्यू झाला.

  • Que: अपघातात मुलीची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: दुर्वा सागर काळे (7) ही गंभीर जखमी असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

  • Que: या प्रकरणी पोलिसांनी कोणावर गुन्हा दाखल केला आहे?

    Ans: एसटी बस चालक धीरज गोरबा शिवारे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Jun 02, 2026 | 02:49 PM

