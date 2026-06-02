Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

कसा झाला अपघात?
या अपघातात सागर रंभा काळे (वय 36) आणि नेहा सागर काळे (वय 24, रा. नेरले, ता. करमाळा) या दाम्पत्याची मृत्यू झाला. तर त्यांची दुर्वा सागर काळे (वय ७) ही मुलगी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रोपळे क येथे शिक्षक असलेले सागर काळे हे आपली पत्नी नेहा आणि मुलगी दुर्वा यांच्यासह आपल्या मोटारसायकलवरून (क्रमांक MH 45 AW 1289) नेरले (ता. करमाळा) येथून कुर्डुवाडीमार्गे म्हैसगाव (ता. माढा) कडे निघाले होते. बार्शीहून स्वारगेटच्या दिशेने भरधाव वेगात निघालेल्या एसटी बसने (क्रमांक MH 14 BT 4652) चिंचगाव हद्दीत काळे यांच्या दुचाकीला समोरासमोर जोराची धडक दिली.
ही धडक एवढी जोरदार होती की बसताच सागर काळे आणि त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत पावले. मात्र त्यांची ७ वर्षांची मुलगी दुर्वा ही अपघाताच्या तीव्रतेमुळे डांबरी रस्त्यावर न पडता थेट दूर उडून बाजूला असलेल्या मातीवर जाऊन पडली. मातीवर पडल्यामुळे तिचे जीव वाचले. मात्र ती गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.
बस चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
या घटनेची माहिती पीडितेच्या नातेवाईकांना देण्यात आली. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. या प्रकरणी प्रवीण रंभा काळे यांनी कुर्डुवाडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून एसटी बस चालक धीरज गोरबा शिवारे (बार्शी आगार) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
