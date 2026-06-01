  • Ahilyanagar Vidhan Parishad Election Rani Lanke No Nomination Karan Sasane Congress Candidate News Marathi

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:17 PM IST
अहिल्यानगर विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसल्याचे चित्र दिसत आहे. चर्चेत असलेल्या राणी लंके यांनी अर्जच दाखल केला नसल्याची माहिती समोर आली असून काँग्रेसकडून करण ससाणे मैदानात उतरले आहेत. या घडामोडींमुळे स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

  • महाविकास आघाडीला मोठा झटका
  • अहिल्यानगर विधान परिषदेसाठी राणी लंके गायब
  • काँग्रेसचे करण ससाणे मैदानात
पोपट पिटेकर, अहिल्यानगर : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीतून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. महाविकास आघाडीकडून ज्यांच्या नावाची सर्वात जास्त चर्चा होती, त्या राणी लंके यांनी अखेरचा दिवस उलटूनही आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला नाही. यामुळे महाविकास आघाडीच्या रणनीतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

‘या’ ५ उमेदवारांचे ८ अर्ज दाखल

निवडणूक निर्णय अधिकारी दादासाहेब गीते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीसाठी एकूण ५ उमेदवारांचे ८ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले आहेत.

करण ससाणे (काँग्रेस / महाविकास आघाडीचे संभाव्य उमेदवार)
प्राजक्त तनपुरे (महायुतीचे अधिकृत उमेदवार – यांनी तब्बल ४ अर्ज दाखल करत मोठे शक्तिप्रदर्शन केले आहे)
कमलेश गांधी
मच्छिंद्र धुमाळ
दत्तात्रेय पानसरे

महायुती विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत?

राणी लंके यांनी अर्ज न भरल्यामुळे आता महाविकास आघाडीची संपूर्ण धुरा काँग्रेसचे करण ससाणे यांच्या खांद्यावर येण्याची शक्यता आहे. करण ससाणे यांचा अर्ज कायम असल्याने, आता ही निवडणूक महायुतीचे प्राजक्त तनपुरे विरुद्ध काँग्रेसचे करण ससाणे अशी थेट आणि चुरशीची होण्याची चिन्हं आहेत.

राणी लंके यांनी ऐनवेळी अर्ज का भरला नाही? यामागे महाविकास आघाडीची कोणती गुप्त रणनीती आहे की अंतर्गत नाराजी, याचा सस्पेन्स अद्याप कायम आहे. या हायव्होल्टेज घडामोडीमुळे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष अहिल्यानगरच्या या निवडणुकीकडे लागले आहे.

अहिल्यानगर विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीला मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सुरुवातीला संभाव्य उमेदवार म्हणून चर्चेत असलेल्या राणी लंके यांनी उमेदवारी अर्ज दाखलच केला नसल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. दरम्यान, काँग्रेसने या निवडणुकीसाठी करण ससाणे यांना मैदानात उतरवत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत उमेदवारीवरून अंतर्गत मतभेद होते का, याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे. राणी लंके यांच्या अनुपस्थितीमुळे स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.

