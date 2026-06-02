रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

बहुप्रतीक्षित ‘द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट’ या चित्रपटाचा थरारक ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे.हस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हल यांचा अनोखा संगम असलेल्या या चित्रपटात प्रेक्षकांना रोमांचक आणि तणावपूर्ण प्रवास अनुभवायला मिळणार आहे. ट्रेलरमधील दमदार दृश्ये, उत्कंठावर्धक कथानक आणि भव्य व्हिज्युअल्समुळे सोशल मीडियावर चित्रपटाची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
‘द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट’ या चित्रपटातील रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. एका रहस्यमय वैश्विक घटनेमुळे ओक स्ट्रीट हे संपूर्ण उपनगर अचानक जगापासून तुटून एका अज्ञात आणि भयावह ठिकाणी पोहोचते. या अनपेक्षित संकटात अडकलेल्या प्लॅट कुटुंबाला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. मात्र, या बदललेल्या जगात टिकून राहण्याचा त्यांच्याकडे एकच मार्ग असतो – कोणत्याही परिस्थितीत एकत्र राहणे.
चित्रपटात ऑस्कर विजेती अभिनेत्री Anne Hathaway आणि Ewan McGregor प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. त्यांच्यासोबत Maisy Stella आणि Christian Convery यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन David Robert Mitchell यांनी केले असून, निर्मिती J. J. Abrams, हॅना मिंगेला, जॉन कोहेन, डेविड रॉबर्ट मिचेल, मॅट जॅक्सन आणि टॉमी हार्पर यांनी केली आहे.
कॅमेऱ्यामागील सर्जनशील टीमही तितकीच दमदार आहे. छायाचित्र दिग्दर्शक माइकल जियोलाकिस, प्रॉडक्शन डिझायनर माया शिमोगुची, संपादक जॉन एक्सलरेंड, संगीतकार Michael Giacchino आणि वेशभूषा डिझायनर एरिन बेनॅक यांनी चित्रपटाला वेगळी उंची दिली आहे.
Warner Bros. Pictures प्रस्तुत, Bad Robot Productions, Jackson Pictures आणि डेविड रॉबर्ट मिचेल यांचा हा चित्रपट ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतात इंग्रजी, हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये चित्रपटगृहांमध्ये तसेच IMAX मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलरला मिळणारा प्रतिसाद पाहता, हा चित्रपट २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या हॉलिवूड चित्रपटांपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.