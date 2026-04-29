रॉकेटसारखा वेग, तुफान अंदाज…, जाणून घ्या ‘या’ कारबद्दल जी 1 सेकंदापेक्षाही कमी वेळात पकडते 100 चं स्पीड

आजचे ऑटोमोबाईल जग झपाट्याने बदलत आहे आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे वाहने पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान, स्मार्ट आणि प्रगत बनत आहेत. याच संदर्भात, चीनी टेक कंपनी Dreame ने एक अशी सुपरकार सादर केली आहे, जिने लोकांना थक्क केले आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:35 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Dreame Rocket Booster System: आजचे ऑटोमोबाईल जग झपाट्याने बदलत आहे आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे वाहने पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान, स्मार्ट आणि प्रगत बनत आहेत. याच संदर्भात, नर केली आहे, जिने लोकांना थक्क केले आहे. ही कार केवळ इलेक्ट्रिकच नाही, तर रॉकेटसारख्या शक्तीच्या तंत्रज्ञानाचाही वापर करते, ज्यामुळे तिचा वेग आणि कार्यक्षमता पूर्णपणे एका वेगळ्याच पातळीवर पोहोचते.

ड्रीमेच्या नवीन सुपरकारचे नाव नेबुला नेक्स्ट 01 जेट एडिशन असल्याचे वृत्त आहे. तिचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे तिची ड्युअल सॉलिड रॉकेट बूस्टर सिस्टीम. सामान्यतः, गाड्यांमध्ये फक्त एक इंजिन किंवा इलेक्ट्रिक मोटर असते, परंतु या गाडीमध्ये दोन छोटे रॉकेट बूस्टर आहेत जे गरजेनुसार सक्रिय होऊन प्रचंड शक्ती प्रदान करतात. यामुळेच ही गाडी केवळ ०.९ सेकंदात ० ते १०० किमी/तास वेग गाठू शकते, जो आजच्या जगातील सर्वात वेगवान सुपरकार्सपेक्षाही खूप जास्त मानला जातो.

रॉकेट बूस्टर सिस्टीममध्ये काय आहे खास?

या रॉकेट बूस्टर प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती अत्यंत कमी वेळात, अंदाजे १५० मिलिसेकंदांमध्ये, सक्रिय होते. चालकाने वेगाने ॲक्सिलरेटर दाबल्याबरोबर, ही प्रणाली तात्काळ कार्यान्वित होऊन प्रचंड जोर निर्माण करते. यामुळे गाडीला वेगाची एक अनपेक्षित उसळी मिळते. तथापि, हे तंत्रज्ञान सामान्य ड्रायव्हिंगसाठी नव्हे, तर विशिष्ट परिस्थिती किंवा उच्च-कार्यक्षमतेच्या गरजांसाठी तयार केले आहे.

या कारमध्ये नवीन पिढीची सॉलिड-स्टेट बॅटरी वापरली आहे. ही बॅटरी सामान्य लिथियम-आयन बॅटरीपेक्षा अधिक सुरक्षित, अधिक टिकाऊ आणि अधिक शक्तिशाली मानली जाते. यामुळे कारला जास्त पल्ला गाठता येतो आणि तिची कामगिरी उत्तम होते. याव्यतिरिक्त, या कारमध्ये एक प्रगत LiDAR प्रणाली आणि स्मार्ट ड्रायव्हिंग वैशिष्ट्ये आहेत, जी भविष्यातील स्वयंचलित तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

कशी आहे डिजाइन आणि टेक्नोलॉजी?

डिझाइनच्या बाबतीत, ही कार एका भविष्यकालीन सुपरकारसारखी दिसते, ज्यात एरोडायनॅमिक बॉडी, स्पोर्टी लूक आणि हाय-टेक घटक आहेत. उच्च वेगातही स्थिर आणि सुरक्षित राहण्यासाठी तिची रचना करण्यात आली आहे. तथापि, ही कार सध्या एक संकल्पना मॉडेल (concept model) आहे, म्हणजेच ती केवळ तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यासाठी सादर करण्यात आली आहे. कंपनीचे येत्या काही वर्षांत, सुमारे २०२७ मध्ये, उत्पादन मॉडेल बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. तोपर्यंत, त्यात आणखी सुधारणा आणि चाचण्या केल्या जातील.

Published On: Apr 29, 2026 | 07:35 PM

