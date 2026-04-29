मुंबई विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागातील अभ्यासक्रमाच्या नोंदणीस सुरुवात! इच्छूक विद्यार्थ्यांना आवाहन

नीता परब, मुंबई :उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात भक्कम करिअर घडविण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देत मुंबई विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेले अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांमुळे विद्यार्थ्यांचा या अभ्यासक्रमांकडे मोठा ओढा दिसून येत आहे.
विभागामार्फत दोन वर्षांचा रसायनशास्त्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध असून त्यामध्ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनॅलिटकल/ इंडस्ट्रीअल पॉलीमर केमिस्ट्री या शाखांचा समावेश आहे. विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र विषयात पदवीधर विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. पहिल्या वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमात मल्टीपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली लागू करण्यात आली असून पहिल्या वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना बीएस्ससी (ऑनर्स) किंवा पोस्ट ग्रॅज्युअट डिप्लोमा इन केमिस्ट्री पदवी घेऊन बाहेर पडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच उपलब्ध जागांनुसार एमएस्सीच्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश (लॅटरल एन्ट्री) दिला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी अमेरिकेतील सेंट लुईस विद्यापीठाच्या सहकार्याने रसायनशास्त्रात सह पदवी अभ्यासक्रम राबविला जात असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. तसेच पदवी स्तरावर ७.५ किंवा त्यापेक्षा अधिक श्रेयांक (सीजीपीए) मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा बीएस्सी केमिस्ट्री ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ हा विशेष अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आला आहे.
रसायनशास्त्र विभागात नॅनोपदार्थ, ऊर्जा साठवण, पर्यावरण रसायनशास्त्र, जलशुद्धीकरण, हरित रसायनशास्त्र, पॉलिमर विज्ञान आणि उत्प्रेरण अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये संशोधन कार्य सुरू असून विद्यार्थ्यांना प्रकल्प, संशोधन निबंध, पेटंट्स तसेच उद्योगाभिमुख कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
प्रवेश प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी समुपदेशन सत्राचे आयोजन करण्यात आले असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी या सत्रात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागप्रमुख डॉ. नवीनचंद्र शिंपी यांनी केले आहे. तसेच प्रवेश समन्वयक डॉ. रामचंद्र थोरात यांनी विद्यार्थ्यांना अधिकृत व्हॉट्सअॅप समूहात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहितीपत्रक, व्हॉट्सअॅप समूहाची लिंक तसेच क्यूआर संकेत उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रवेश प्रक्रिया, समुपदेशन वेळापत्रक आणि इतर सर्व माहिती त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मर्यादित जागांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर समुपदेशन सत्रात सहभागी होऊन नोंदणी आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.