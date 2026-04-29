Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Registration For The Chemistry Department Courses At The University Of Mumbai Has Begun

मुंबई विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागातील अभ्यासक्रमाच्या नोंदणीस सुरुवात! इच्छूक विद्यार्थ्यांना आवाहन

मुंबई विद्यापीठ च्या रसायनशास्त्र विभागाने २०२६-२७ साठी प्रवेश नोंदणी सुरू केली आहे. दोन वर्षांचा एमएस्सी अभ्यासक्रम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आणि एनॅलिटिकल केमिस्ट्रीसह उपलब्ध आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नीता परब, मुंबई :उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात भक्कम करिअर घडविण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देत मुंबई विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेले अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांमुळे विद्यार्थ्यांचा या अभ्यासक्रमांकडे मोठा ओढा दिसून येत आहे.

टॉप २५ कंपन्यांना हवे आहेत ‘हे’ विशेष गुण; लिंक्डइनच्या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे?

विभागामार्फत दोन वर्षांचा रसायनशास्त्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध असून त्यामध्ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनॅलिटकल/ इंडस्ट्रीअल पॉलीमर केमिस्ट्री या शाखांचा समावेश आहे. विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र विषयात पदवीधर विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. पहिल्या वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमात मल्टीपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली लागू करण्यात आली असून पहिल्या वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना बीएस्ससी (ऑनर्स) किंवा पोस्ट ग्रॅज्युअट डिप्लोमा इन केमिस्ट्री पदवी घेऊन बाहेर पडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच उपलब्ध जागांनुसार एमएस्सीच्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश (लॅटरल एन्ट्री) दिला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी अमेरिकेतील सेंट लुईस विद्यापीठाच्या सहकार्याने रसायनशास्त्रात सह पदवी अभ्यासक्रम राबविला जात असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. तसेच पदवी स्तरावर ७.५ किंवा त्यापेक्षा अधिक श्रेयांक (सीजीपीए) मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा बीएस्सी केमिस्ट्री ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ हा विशेष अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आला आहे.

रसायनशास्त्र विभागात नॅनोपदार्थ, ऊर्जा साठवण, पर्यावरण रसायनशास्त्र, जलशुद्धीकरण, हरित रसायनशास्त्र, पॉलिमर विज्ञान आणि उत्प्रेरण अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये संशोधन कार्य सुरू असून विद्यार्थ्यांना प्रकल्प, संशोधन निबंध, पेटंट्स तसेच उद्योगाभिमुख कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

मुलींसाठी सुवर्णसंधी! Amazonच्या उपक्रमाचा देशभरात विस्तार; ५०० नव्या शिष्यवृत्तींची घोषणा 

प्रवेश प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी समुपदेशन सत्राचे आयोजन करण्यात आले असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी या सत्रात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागप्रमुख डॉ. नवीनचंद्र शिंपी यांनी केले आहे. तसेच प्रवेश समन्वयक डॉ. रामचंद्र थोरात यांनी विद्यार्थ्यांना अधिकृत व्हॉट्सअॅप समूहात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहितीपत्रक, व्हॉट्सअॅप समूहाची लिंक तसेच क्यूआर संकेत उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रवेश प्रक्रिया, समुपदेशन वेळापत्रक आणि इतर सर्व माहिती त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मर्यादित जागांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर समुपदेशन सत्रात सहभागी होऊन नोंदणी आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

Web Title: Registration for the chemistry department courses at the university of mumbai has begun

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 07:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन
1

Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

मुलाच्या दहावी ९२ टक्के निकालाचा आनंद क्षणात विरला! साक्षी सोनावणे यांच्या अवयवदानातून अनेकांना नवजीवन
2

मुलाच्या दहावी ९२ टक्के निकालाचा आनंद क्षणात विरला! साक्षी सोनावणे यांच्या अवयवदानातून अनेकांना नवजीवन

Third Mumbai: तिसऱ्या मुंबईमुळे पर्यावरणाला मोठा धोका, MMRDA विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
3

Third Mumbai: तिसऱ्या मुंबईमुळे पर्यावरणाला मोठा धोका, MMRDA विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Mumbai Crime: मुंबईत भरदिवसा गोळीबार! भररस्त्यात फायरिंग करून हल्लेखोर पसार, तरुण जखमी
4

Mumbai Crime: मुंबईत भरदिवसा गोळीबार! भररस्त्यात फायरिंग करून हल्लेखोर पसार, तरुण जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

May 14, 2026 | 01:15 PM
Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

May 14, 2026 | 01:12 PM
पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

May 14, 2026 | 01:10 PM
NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

May 14, 2026 | 01:04 PM
खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

May 14, 2026 | 12:58 PM
IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

May 14, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM