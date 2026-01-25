Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इचलकरंजी महानगरपालिकेत पद 1 अन् इच्छुक 27; नेत्यांची कृपादृष्टीतील पहिला मानकरी कोण?

पहिले महापौरपद हे ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. या प्रवर्गातून कमळ चिन्हावर विजयी झालेल्या ८ महिला आणि ६ पुरुष अशा १४ सदस्यांना महापौरपदाची संधी आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:30 PM
इचलकरंजी / हुसेन शेख : महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर असलेल्या वस्त्रनगरी इचलकरंजीचा पहिला महापौर कोण? याची उत्सुकता दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. पण ‘पद एक अन् इच्छुक २७’ असे मोठे कोडे नेतेमंडळींसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे पहिला मान आपल्यालाच मिळावा यासाठी स्वतः गाठीभेटी घेण्यासह शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून नेत्यांची कृपादृष्टी आपल्यावरच व्हावी, यासाठी मनधरणी केली जात आहे. त्यामुळे कोणाची लॉटरी लागणार याबाबत तर्कवितकांना उधाण आले आहे.

शहराचा ‘पहिला नागरिक’ बनण्यासाठी अनुभवी सदस्यांसह नवख्या आणि मर्जीतील सदस्यांमध्ये रस्सीखेच सुरु झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजप ४३ जागांसह अग्रस्थानी राहिला, तर महायुतीमधीलच शिवसेना शिंदे गटाला ३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला १ जागा मिळाली. त्यामुळे ४७ जागांसह सत्तेची सूत्रे भाजपच्या हाती आली आहेत.

पहिले महापौरपद हे ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. या प्रवर्गातून कमळ चिन्हावर विजयी झालेल्या ८ महिला आणि ६ पुरुष अशा १४ सदस्यांना महापौरपदाची संधी आहे. परंतु अन्य प्रवर्गातून विजयी होऊनही ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेले १३ सदस्यही महापौरच्या शर्यतीत आल्याने महायुतीकडील संख्या २७ झाली आहे. त्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेल्यांमध्ये योगेश पाटील, सतिश मुळीक, प्रदीप धोत्रे, नितेश पोवार, राजू पुजारी, सुशांत कलागते, किरण खवरे, प्रमिला जावळे यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.

तर ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेल्यांमध्ये भाजपमधील तानाजी पोवार, जुलेखा पटेकरी, विठ्ठल चोपडे, उदय धातुडे, सारीका पाटील, अभिषेक वाळवेकर, ओंकार सुर्वे, मनिषा कुपटे, मोनाली मांजरे, वैशाली मोहिते, शशिकला कवडे आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या सरिता आवळे यांचा समावेश आहे.

अधिकतर नवख्यांची संख्या जास्त

ओबीसी प्रवर्गातून विजयी सदस्यांमध्ये अधिकतर नवख्यांची संख्या जास्त आहे. तर पडताळणी प्रमाणपत्र असलेल्यांपैकी तानाजी पोवार, विठ्ठल चोपडे, सरिता आवळे हे अनुभवी सदस्य असून, यामध्ये अभ्यासू म्हणून विठ्ठल चोपडे यांना संधी मिळू शकेल. त्याचबरोबर नवोदीत सदस्यांचा विचार झाल्यास प्रामुख्याने नितेश पोवार, सतिश मुळीक या आमदार राहुल आवाडे यांचे निकटवर्तीयांच्या नावाची चर्चा होईल.

भाजपचे संपूर्ण पॅनेल निवडून आणण्यात यश

नितेश पोवार यांनी प्रभाग १२ मध्ये दोन माजी उपनगराध्यक्षांना पराभूत करण्यासह सहकाऱ्यांच्या मदतीने भाजपचे संपूर्ण पॅनेल निवडून आणण्यात यश मिळविले आहे. शिवाय तरुण उद्योजक अभिषेक वाळवेकर, रुपा बुगड, सपना मिसे, उदय धातुंडे, सुशांत कलागते यांचाही विचार होऊ शकतो.

पहिला मानकरी कोण?

ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेल्या सदस्यांची संख्या १४ तर इतर प्रवर्गातून विजयी झालेले पण ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेले १३ सदस्य आहेत. त्यामुळे या २७ जणांमधून कोणाची लॉटरी निघणार याकडे लक्ष लागले आहे. शिवाय तिन्ही नेत्यांची कृपादृष्टी यापैकी कोणावर पडणार आणि पहिल्या महानगरपालिकेचा पहिला महापौर बनण्याचा मानकरी कोण ठरणार? या चर्चेला रंग चढू लागला आहे.

हेदेखील वाचा : Gulabrao Patil controversial statement : "तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

Published On: Jan 25, 2026 | 01:30 PM

