Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

BMC Muncipal Election Result 2026: ठाकरे कुटुंबाची ३० वर्षांची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर, भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत हिने अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:37 PM
Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray News Marathi: मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली आहे. ठाकरे कुटुंबाची ३० वर्षांची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर, भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत हिने अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. “ज्यांनी माझे घर पाडले, आज महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांना सत्तेबाहेर काढून न्याय दिला आहे,” अशा शब्दांत कंगनाने उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला.

‘माझे घर पाडले, आता तुमचा गर्व तुटला’

बीएमसीच्या निकालात भाजप-शिंदे युतीने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर कंगनाचा २०२० मधील एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. घर पाडल्यानंतर कंगना म्हणाली होती, “उद्धव ठाकरे, आज माझे घर तोडले आहे, उद्या तुमचा अहंकार तुटेल. हे काळाचे चक्र आहे.” आजच्या निकालांनी काळाचे हे चक्र पूर्ण झाले असल्याची भावना कंगनाने व्यक्त केली आहे.

“ना विचार, ना भूमिका; फक्त….”, महापालिका निकालांवरून ‘सामना’तून प्रहार; एकनाथ शिंदेंवर ‘शहा सेना’ म्हणून टीका

कंगना रनौतने मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार

निवडणुकीतील महाविजयाबद्दल कंगनाने आनंद व्यक्त केला आहे. ‘एनडीटीव्ही’शी बोलताना ती म्हणाली, “मुंबईत आलेल्या या भगव्या लाटेबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप परिवाराचे अभिनंदन करते.” “हा निकाल म्हणजे केवळ राजकीय विजय नाही, तर माझ्यासारख्या कलाकाराला मिळालेला न्याय आहे. ज्यांनी मला शिवीगाळ केली आणि महाराष्ट्र सोडण्याची धमकी दिली, त्यांना जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.”

बीएमसीमध्ये आता भाजप-शिंदे गटाचा महापौर!

दशकांपासून शिवसेनेचा (UBT) बालेकिल्ला राहिलेली मुंबई महानगरपालिका आता महायुतीच्या ताब्यात आली आहे. भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने आणि शिंदे गटाच्या साथीने बहुमताचा आकडा गाठल्याने, आता मुंबईला भाजपचा महापौर मिळणार हे निश्चित झाले आहे. या विजयाने घराणेशाही आणि ‘महिलाविरोधी’ राजकारणाचा अंत झाल्याचा दावा कंगनाने केला आहे.

कंगना विरुद्ध ठाकरे वादाची पार्श्वभूमी

२०२० मध्ये पालघर साधू हत्या प्रकरण आणि सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूनंतर कंगनाने तत्कालीन ठाकरे सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर बीएमसीने वांद्रे येथील कंगनाच्या घरावर अनधिकृत बांधकामाचा ठपका ठेवत कारवाई केली होती. तेव्हापासून कंगना आणि ठाकरे गटात संघर्ष सुरू होता, ज्याचा उल्लेख तिने आजच्या विजयानंतर आवर्जून केला.

Nishikant Dubey on Sanjay Raut: “संजय राऊत म्हणजे नारद मुनी अन्…” निशिकांत दुबे यांचा जहरी वार; ‘जयचंद’ वरून राजकीय रणकंदन

Published On: Jan 17, 2026 | 05:37 PM

