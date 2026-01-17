Nishikant Dubey on Sanjay Raut: “संजय राऊत म्हणजे नारद मुनी अन्…” निशिकांत दुबे यांचा जहरी वार; ‘जयचंद’ वरून राजकीय रणकंदन

खरंच, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजप आणि त्यांचा मित्रपक्ष, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने एकत्रितपणे ११८ जागा जिंकल्या, जे बहुमतापेक्षा चार जास्त आहेत.
निवडणुकीच्या निकालांवर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले होते की जर एकनाथ शिंदे शिवसेनेपासून वेगळे झाले नसते तर भाजप मुंबईतील महापौरपदाची निवडणूक कधीच जिंकली नसती. त्यांनी ऐतिहासिक संदर्भात शिंदे यांची तुलना “जयचंद” शी केली आणि म्हटले की मराठी जनता त्यांना या पदावर लक्षात ठेवेल. त्यांनी त्यांच्या टिप्पणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनाही टॅग केले.
नारद मुनि तथा मंथरा का मिला जुला रुप ही संजय राउत हैं https://t.co/A7uibKI1sT — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) January 16, 2026
राऊत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की संजय राऊत हे नारद मुनी आणि मंथरा यांचे मिश्रण आहेत. राऊत यांच्या ‘जयचंद’ या टिप्पणीला उत्तर म्हणून दुबे यांची ही टिप्पणी आली.
२०२२ पासून, जेव्हा शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेपासून वेगळे होऊन भाजपसोबत सरकार स्थापन केले तेव्हापासून संजय राऊत आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील तणाव सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाने या हालचालीला विश्वासघात म्हटले आहे आणि तेव्हापासून शिंदे यांच्या संदर्भात ‘जयचंद’ हा शब्द वापरला आहे.
