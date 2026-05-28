Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gram Panchayat Elections: कोल्हापूर जिल्ह्यात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल; गावपातळीवरील राजकारण तापणार

Updated On: May 28, 2026 | 01:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

Gram Panchayat Election : राज्य निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी आरक्षण सोडतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

Kolhapur News, Gram Panchayat Election, Gokul Dairy, Maharashtra Politics,

Gram Panchayat Elections: कोल्हापूर जिल्ह्यात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल; गावपातळीवरील राजकारण तापणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोल्हापुरात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल
  • ८ जून रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार
  • जिल्ह्यातील अनेक दूध संस्था गोकुळशी संलग्न असल्याने त्याचे थेट परिणाम गावपातळीवरील राजकारणावर पडसाद
Gram Panchayat Elections: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध महासंघाच्या राजकारणाने गेल्या दीड महिन्यांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात वातावरण तापले आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे गावपातळीवरील राजकारणही रंगणार आहे. मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा धुरळा लवकरच उडणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी आरक्षण सोडतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर सप्टेंबर महिन्यानंतर गोकुळ दूध महासंघाची निवडणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गावगाड्यातील स्थानिक नेतृत्व ठरवण्यासाठी जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत.

Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

 

आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ८ जून रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. तहसीलदारांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत पार पडणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व ४३३ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेऊन आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार विविध टप्प्यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे.  (Kolhapur)

८ जून – विशेष ग्रामसभा

१२ जून – आरक्षण सोडत

१७ जून – प्रारूप अधिसूचनेस मान्यता

१९ जून – प्रारूप आरक्षण प्रसिद्ध

१९ ते २५ जून – हरकती आणि सूचना दाखल

२३ जुलै – उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय

८ जुलै – अंतिम अधिसूचनेस मान्यता

१० जुलै – अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध

Beed Crime: नराधम आजोबांनीच केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चौकशीत आणखी एक धक्कदायक माहि

गोकुळ राजकारणाचे पडसाद गावपातळीवर

सध्या गोकुळ दूध महासंघाच्या राजकारणामुळे ग्रामीण भागातील वातावरण आधीच ढवळून निघाले आहे. जिल्ह्यातील अनेक दूध संस्था गोकुळशी संलग्न असल्याने त्याचे थेट परिणाम गावपातळीवरील राजकारणावर दिसून येत आहेत.

सध्या विविध संस्थांमध्ये ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, कोणत्या गटाच्या बाजूने ठराव द्यायचा यावरून स्थानिक पातळीवर राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याचवेळी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत असल्याने गावपातळीवरील राजकारण अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

 

 

 

Web Title: Kolhapur local polls election ring clear for 433 gram panchayats

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

May 28, 2026 | 02:59 PM
१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

May 28, 2026 | 02:59 PM
समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

May 28, 2026 | 02:57 PM
Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

May 28, 2026 | 02:54 PM
Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

May 28, 2026 | 02:53 PM
जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

May 28, 2026 | 02:45 PM
E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

May 28, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM