Mamata Banerjee: भवानीपुर मतमोजणी केंद्रात ममता बॅनर्जींची धडक; “माझे मत लुटले जात आहेत” असा गंभीर आरोप, पाहा VIDEO

Mamata Banerjee News भवानीपूरच्या मतमोजणी केंद्रावर एकच गोंधळ उडाला आहे. TMC च्या एका प्रतिनिधीला मारहाण करण्यात आल्याचे आरोप समोर आले आहेत. त्या प्रतिनिधीच्या तक्रारीनंतर, ममता स्वतः धावतपळत मतमोजणी केंद्रावर पोहोचल्या.

Updated On: May 04, 2026 | 04:42 PM
भवानीपुर मतमोजणी केंद्रात ममता बॅनर्जींची धडक (Photo Credit- X)

भवानीपुर मतमोजणी केंद्रात ममता बॅनर्जींची धडक (Photo Credit- X)

Mamata Banerjee Bhabanipur Counting Center: ममता बॅनर्जी भवानीपूर येथील मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाल्या आहेत. भवानीपूरच्या मतमोजणी केंद्रावर एकच गोंधळ उडाला आहे. टीएमसीच्या एका प्रतिनिधीला मारहाण करण्यात आल्याचे आरोप समोर आले आहेत. त्या प्रतिनिधीच्या तक्रारीनंतर, ममता स्वतः धावतपळत मतमोजणी केंद्रावर पोहोचल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, ममता तिथे कोणत्याही सुरक्षा ताफ्याशिवाय पोहोचल्या होत्या. त्यांनी म्हटले, “माझी मते लुटली जात आहेत.”


येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन होणे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे. सध्या संपूर्ण राज्यात भाजप १९० हून अधिक जागांवर आघाडीवर आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी टीएमसी या निवडणुकीत बऱ्याच प्रमाणात पिछाडीवर पडली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, बंगालमध्ये एक राजकीय संघर्षही पाहायला मिळत आहे; ज्यामध्ये ममता बॅनर्जी भाजप आणि निवडणूक आयोगावर सतत अनियमिततेचे आरोप करत आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आता भवानीपूर येथील मतमोजणी केंद्रावर पोहोचल्या आहेत. जेव्हा ममता तिथे पोहोचल्या, तेव्हा भाजपचे सुवेंदू अधिकारी आधीच त्या ठिकाणी उपस्थित होते. या ठिकाणी आपली मते चोरली जात असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, बंगालमधील भवानीपूर जागेवरील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आणि गोंधळाची राहिली आहे. येथे टीएमसीच्या ममता बॅनर्जी आणि भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांच्यात अटीतटीची लढत सुरू आहे. सध्या ममता बॅनर्जी ७,१९४ मतांच्या फरकाने आघाडीवर आहेत. यापूर्वी, मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या काही फेऱ्यांमध्ये भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांनीही आघाडी घेतली होती.

ममता बॅनर्जी ज्या वेळी मतमोजणी केंद्रावर (लॉर्ड सिन्हा रोडवरील सखावत मेमोरियल गर्ल्स हायस्कूलमध्ये स्थित) पोहोचल्या, तेव्हा विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी यांच्या विरोधात त्यांची आघाडी थोडी कमी झाली होती. अधिकारी हे आधीच मतमोजणी केंद्राच्या आत बसलेले होते. टीएमसीच्या नेत्यांनी असा दावा केला की, त्यांचा एक मतमोजणी प्रतिनिधी केंद्रातून बाहेर काढण्यात आला होता; ज्यामुळे बॅनर्जी यांना स्वतः घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली. सध्या ममता बॅनर्जी आणि सुवेंदू अधिकारी हे दोघेही मतमोजणी केंद्राच्या आत बसलेले आहेत. याव्यतिरिक्त, अभिषेक बॅनर्जी हे देखील थोड्याच वेळात मतमोजणी केंद्रावर पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे.

ममता आणि सुवेंदू यांच्यात अटीतटीची लढत

निवडणूक आयोगाकडील आकडेवारीनुसार, भवानीपूर जागेसाठी मतमोजणीच्या १२ फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. येथे मतमोजणीच्या एकूण २० फेऱ्या नियोजित आहेत. सध्या, ममता बॅनर्जी एकूण ४४,७२९ मते मिळवून ७,१८४ मतांनी आघाडीवर आहेत. दरम्यान, भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांना आतापर्यंत ३७,५४५ मते मिळाली आहेत.

Published On: May 04, 2026 | 04:42 PM

