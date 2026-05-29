‘डॉन 3’ वादावर सलमान खानचा हस्तक्षेप; रणवीर–फरहान वाद मिटणार का?

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या त्याच्या ‘डॉन ३’ या चित्रपटावरून निर्माण झालेल्या वादात अडकला आहे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजने (FWICE) चित्रीकरण सुरू होण्यापूर्वीच त्याच्यावर चित्रपटासाठी बंदी घातली. या प्रकरणामुळे चित्रपटसृष्टीत एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आता सलमान खानने रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यातील या वादात हस्तक्षेप करत, या संघर्षात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सलमान खानला चित्रपटसृष्टीचा गॉडफादर असे उगाच म्हटले जात नाही. यामागे एक कारण आहे: हा सुपरस्टार नेहमीच कठीण काळात लोकांच्या पाठीशी उभा राहतो. ‘डॉन ३’ वरून रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यातील वाद वाढत असल्याचे पाहून, सलमान खानने मध्यस्थी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, जेणेकरून दोन्ही पक्ष कोणताही मीडिया सर्कस न करता आपापले प्रश्न सामंजस्याने सोडवतील.
बॉलिवूड हंगामाच्या एका वृत्तानुसार, एका सूत्राने असे म्हटले आहे की, सलमान खानला रणवीर सिंग खूप आवडतो आणि अख्तर कुटुंबही त्याच्या हृदयाच्या तितकेच जवळ आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याने दोन्ही पक्षांशी संवाद साधला आणि आपापल्या प्रकल्पांच्या भविष्याला धक्का न लावता आपले प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले.
रिपोर्टमधील सूत्रांनी पुढे म्हटले आहे की, सलमानने दोन्ही पक्षांना स्वतःला एकाच इंडस्ट्रीचा भाग समजून वाद मिटल्यानंतर दुसऱ्या प्रोजेक्टवर एकत्र काम करण्याचा आग्रह केला आहे.
शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?
सलमानला कोणताही कायदेशीर अडथळा नको
असे म्हटले जात आहे की, फरहान आणि रणवीर दोघांनीही सलमान खानची मते समजून घेतली आहेत आणि त्याचा सल्ला गांभीर्याने घेतला आहे. आता ते कोणत्याही वादाशिवाय सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे वृत्त आहे की, सलमान खानला रणवीर आणि फरहान यांच्यात कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत नको आहे, तसेच चित्रपट एजन्सींनी कोणताही अविचारी निर्णय घ्यावा असेही त्याला वाटत नाही.
असे म्हटले जाते की, झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सलमान फरहानच्या पाठीशी उभा आहे आणि ‘धुरंधर’च्या ऐतिहासिक यशाचा फायदा घेण्यासाठी रणवीरला नवीन प्रोजेक्ट सुरू करण्यास प्रोत्साहन देत आहे.
The Maharashtra Files : सिनेमाची तारीख ढकलण्यात आली पुढे! दिग्दर्शकाने स्पष्टच सांगितलं “या तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार म्हणजे
चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होण्याच्या अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी रणवीर सिंगने चित्रपट सोडण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजने (FWICE) अलीकडेच रणवीर सिंगविरुद्ध असहकाराचा आदेश जारी केला आहे. ‘डॉन ३’ चे निर्माते फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी फेडरेशनकडे तक्रार केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. तक्रारीत म्हटले होते की, रणवीर सिंगने अचानक चित्रपट सोडल्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. निर्मात्यांना अंदाजे ४५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. या वादानंतर, FWICE चे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी सांगितले की, चित्रीकरण सुरू होण्याच्या अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी रणवीर सिंगने चित्रपट सोडण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत चित्रपटाची जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली होती. चित्रीकरणाचे ठिकाण निश्चित झाले होते, हॉटेल्स बुक झाली होती आणि चित्रीकरणासाठी परवानगीही घेण्यात आली होती.