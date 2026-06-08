MLC election Maharashtra : विधानपरिषद निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग; राजेंद्र राऊतांची आमदार विजय देशमुख यांना सदिच्छा भेट

सोलापूर : आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून विधानपरिषद निवडणुकीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी आमदार विजय देशमुख यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत आगामी निवडणुकीची रणनीती, मतदारसंघातील राजकीय परिस्थिती, तसेच पक्ष संघटनेच्या बळकटीकरणाबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली.
सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात महत्त्वाची मानली जाणारी ही भेट आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीत पक्षाची भूमिका अधिक प्रभावी करण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींशी अधिक समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर यावेळी विचारमंथन करण्यात आले. आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या विजयासाठी सर्व स्तरांवर एकजुटीने काम करण्याचा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
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राजेंद्र राऊत यांनी आमदार विजय देशमुख यांचे मार्गदर्शन घेत पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सक्रियपणे काम करण्याचे आवाहन केले. यावेळी विजय देशमुख यांनी निवडणुकीत सकारात्मक वातावरण निर्माण करून पक्षाच्या विचारसरणीचा प्रभावी प्रचार-प्रसार करण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या.
या प्रसंगी सभागृहनेते नरेंद्र काळे, माजी सभागृहनेते तथा नगरसेवक संजय कोळी, अमर पूदाले, राजकुमार पाटील, शेखर इगे, मंडल अध्यक्ष दत्तात्रय बडगू, नगरसेवक बारबोले, प्रसाद कुलकर्णी, किरण पवार, अजित गायकवाड, सुभाष पवार, संग्राम काशिद, सनी गज्जम यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या भेटीमुळे आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने पक्ष संघटनेतील समन्वय अधिक दृढ होण्यास मदत होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तसेच राजेंद्र राऊत यांच्या उमेदवारीला स्थानिक नेतृत्वाचा मिळणारा पाठिंबा आगामी राजकीय समीकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या भेटीत आगामी विधानपरिषद निवडणुकीसाठीची रणनीती, मतदारसंघातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि पक्ष संघटनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींशी समन्वय वाढवणे, मतदारांशी संपर्क अधिक मजबूत करणे आणि पक्षाच्या विजयासाठी प्रभावी नियोजन करण्यावर भर देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेता ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. विधानपरिषद निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची भूमिका निर्णायक ठरत असल्याने प्रत्येक राजकीय हालचालीकडे बारकाईने पाहिले जात आहे. त्यामुळे राजेंद्र राऊत आणि विजय देशमुख यांच्यात झालेली चर्चा आगामी निवडणुकीसाठी पक्षाची दिशा ठरवणारी ठरू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या विजयासाठी सर्व स्तरांवर एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. संघटनात्मक बळकटी, स्थानिक पातळीवरील समन्वय आणि प्रभावी प्रचार यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुढील काळात आणखी बैठका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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