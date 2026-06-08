Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Boisar Accident : तीन दिवसांत तीन बळी! भरधाव अवजड वाहतुकीने घेतला आणखी एक जीव; बोईसरमध्ये डंपरच्या धडकेत वृद्ध ठार

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

बोईसर परिसरात भरधाव अवजड वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असून सोमवारी झालेल्या भीषण अपघातात ७० वर्षीय सलीम अफजल इंद्रजी यांचा जागीच मृत्यू झाला. बोईसर-तारापूर मार्गावरील स्टेट बँकेसमोर भरधाव डंपरने त्यांना जोरदार धडक दिल्यानंतर ते मागील चाकाखाली आल्याने गंभीर जखमी झाले.

तीन दिवसांत तीन बळी! भरधाव अवजड वाहतुकीने घेतला आणखी एक जीव; बोईसरमध्ये डंपरच्या धडकेत वृद्ध ठार

तीन दिवसांत तीन बळी! भरधाव अवजड वाहतुकीने घेतला आणखी एक जीव; बोईसरमध्ये डंपरच्या धडकेत वृद्ध ठार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बोईसर-तारापूर मार्गावर डंपरच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू
  • भरधाव अवजड वाहतुकीविरोधात नागरिकांचा संताप
  • तीन दिवसांत तीन जणांचा बळी
सुशांत संखे, बोईसर : बोईसर परिसरात भरधाव वेगाने धावणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असून सोमवारी (8 जून 2026) झालेल्या आणखी एका भीषण अपघातात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला. मागील दोन-तीन दिवसांत अवजड वाहनांच्या धडकेत तीन नागरिकांचा बळी गेल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अवजड वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

बोईसर-तारापूर मार्गावरील स्टेट बँकेसमोर सोमवारी दुपारी सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात घडला. सलीम अफजल इंद्रजी (वय ७०) हे रस्त्याच्या कडेला चालत असताना भरधाव वेगाने आलेल्या डंपरने (एमएच-०४-सी-१३५७) त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर ते डंपरच्या मागील चाकाखाली आल्याने गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Car-Free Friday: नो कार, नो कॅब… फक्त सार्वजनिक वाहतूक! मुंबईच्या बीकेसीमध्ये देशातील पहिला ‘कार-फ्री फ्रायडे’ उपक्रम सुरू

या घटनेची माहिती मिळताच बोईसर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तारापूर ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. या प्रकरणी डंपर चालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

तीन दिवसांत तीन नागरिकांचा बळी

पालघर जिल्ह्यात अवजड वाहनांच्या धडकेत अवघ्या तीन दिवसांत तीन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बोईसर परिसरात यापूर्वी प्राप्ती प्रवीण जाधव आणि डॉ. विष्णूप्रभा या दोन तरुणींचाही अवजड वाहनांच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. सतत घडणाऱ्या या घटनांमुळे अवजड व गौण खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. नागरिकांनी प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक शाखेने विशेष तपासणी मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी केली आहे.

पदपथांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न ऐरणीवर

दरम्यान, बोईसर रेल्वे स्थानक ते विजय नगर परिसरातील पदपथांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी ग्रामपंचायतीने राबविलेली फेरिवाले हटाव मोहीम अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. पदपथांवर लाखो रुपये खर्च करूनही पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “पदपथ पादचाऱ्यांसाठी की फेरिवाल्यांसाठी?” असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

Bhayander News: भाईंदरमधील वादग्रस्त अनधिकृत धार्मिक स्थळावर कारवाई; बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाचा मार्ग मोकळा

Web Title: Boisar dumper accident elderly man death heavy vehicle accidents rise

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 05:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सर्व कामे दर्जेदार अन् वेळेत पूर्ण करा, कामात हयगय करणाऱ्या ठेकेदारांवर…; नितेश राणे यांचे निर्देश
1

सर्व कामे दर्जेदार अन् वेळेत पूर्ण करा, कामात हयगय करणाऱ्या ठेकेदारांवर…; नितेश राणे यांचे निर्देश

Marathi Film Corporation Election : मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत समर्थ पॅनेलची एकहाती सत्ता; मेघराज राजेभोसले यांचा दणदणीत विजय
2

Marathi Film Corporation Election : मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत समर्थ पॅनेलची एकहाती सत्ता; मेघराज राजेभोसले यांचा दणदणीत विजय

Farmers News: दुष्काळाच्या छायेत मराठवाडा; मराठवाड्यातील ४३ लाख एकर शेती संकटात; अनियमित मान्सूनमुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका
3

Farmers News: दुष्काळाच्या छायेत मराठवाडा; मराठवाड्यातील ४३ लाख एकर शेती संकटात; अनियमित मान्सूनमुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका

Salon Rates Hike in Maharashtra: महागाईचा झटका आता सलूनमध्ये! राज्यात केस कापणे, दाढी करणे २० टक्क्यांनी महागले; पाहा नवीन दरपत्रक
4

Salon Rates Hike in Maharashtra: महागाईचा झटका आता सलूनमध्ये! राज्यात केस कापणे, दाढी करणे २० टक्क्यांनी महागले; पाहा नवीन दरपत्रक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या; प्रवेशपत्र डाउनलोडसाठी मंडळाकडून सूचना जारी

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या; प्रवेशपत्र डाउनलोडसाठी मंडळाकडून सूचना जारी

Jun 08, 2026 | 06:57 PM
IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

Jun 08, 2026 | 06:56 PM
SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

Jun 08, 2026 | 06:51 PM
Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Jun 08, 2026 | 06:48 PM
IND V SL: श्रीलंकेची धुलाई करण्यासाठी Vaibhav Sooryavanshi सज्ज; कधी सुरू होणार सामना?

IND V SL: श्रीलंकेची धुलाई करण्यासाठी Vaibhav Sooryavanshi सज्ज; कधी सुरू होणार सामना?

Jun 08, 2026 | 06:38 PM
Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Jun 08, 2026 | 06:36 PM
महिंद्राच्या ‘या’ मार्केटिंग कँपेनने बदलला होता भारतीय ईव्ही मार्केटचा चेहरा! महिंद्राची ‘अनलिमिट भारत’ मोहीम

महिंद्राच्या ‘या’ मार्केटिंग कँपेनने बदलला होता भारतीय ईव्ही मार्केटचा चेहरा! महिंद्राची ‘अनलिमिट भारत’ मोहीम

Jun 08, 2026 | 06:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें