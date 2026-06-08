Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Solapur News: उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर ॲक्शन मोडमध्ये! सोलापुरात २५ कडुलिंबाच्या झाडांची कत्तल टळली; कटर मशीनसह ॲसिड जप्त

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोलापूरच्या निर्मिती विहार परिसरात २५ कडुलिंबाच्या झाडांची बेकायदेशीर कत्तल उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांच्या सतर्कतेमुळे टळली आहे. दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सोलापुरात २५ कडुलिंबाच्या झाडांची कत्तल टळली

सोलापुरात २५ कडुलिंबाच्या झाडांची कत्तल टळली

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर ॲक्शन मोडमध्ये!
  • सोलापुरात २५ कडुलिंबाच्या झाडांची कत्तल टळली
  • कटर मशीनसह ॲसिड जप्त
सोलापूर (शहर प्रतिनिधी): पर्यावरण संवर्धनासाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांच्या तत्पर हस्तक्षेपामुळे निर्मिती विहार परिसरातील महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागेतील तब्बल २५ कडुलिंब वृक्षांची होणारी कत्तल टळली आहे. या वृक्षतोडीसाठी महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उपमहापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

निर्मिती विहार परिसरातील काही जागरूक नागरिकांना महापालिकेच्या ओपन स्पेसमध्ये संशयास्पद पद्धतीने वृक्षतोड सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यांनी तातडीने याबाबत उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांना माहिती दिली. माहिती मिळताच त्यांनी महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवून त्वरित कारवाईचे निर्देश दिले.

अधिकारी घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर एक कडुलिंब वृक्ष आधीच तोडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. तसेच आणखी २५ वृक्ष तोडण्याची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. कारवाईदरम्यान वृक्षतोडीसाठी वापरण्यात येणारे कोयते, मशीन, पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ (ॲसिड) तसेच इतर साहित्य जप्त करण्यात आले.

Solapur News: शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार केला जाईल; जिल्हाधिकाऱ्यांचे समर्थन समितीला आश्वासन

संबंधितांकडून वृक्षतोडीसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचेही तपासात उघड झाले. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांनी संबंधितांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी शहरातील ११० वृक्षतोडीचे प्रकरण गाजत असतानाच आता आणखी एका वृक्षतोडीच्या प्रयत्नाचा पर्दाफाश झाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

“वृक्ष हे शहराचे फुफ्फुस”

“वृक्ष हे शहराचे फुफ्फुस आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी त्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. बेकायदेशीर वृक्षतोड करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. अशा प्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”-ज्ञानेश्वरी देवकर, उपमहापौर, सोलापूर महानगरपालिका

‘ऊस दिला, घाम दिला; आता न्याय न मिळाल्याने शेतकरी ‘जलसमाधी’च्या उंबरठ्यावर, ‘गोकुळ’च्या थकीत ऊस बिलासाठी संघर्ष तीव्र

Web Title: Felling of 25 neem trees averted in solapur acid and a cutting machine seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 05:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karmala News: इंदापूरला आठ तास वीज, करमाळ्यालाच चार तास का? शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करा; आमदार नारायण आबा पाटील यांची मागणी
1

Karmala News: इंदापूरला आठ तास वीज, करमाळ्यालाच चार तास का? शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करा; आमदार नारायण आबा पाटील यांची मागणी

MLC election Maharashtra : विधानपरिषद निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग; राजेंद्र राऊतांची आमदार विजय देशमुख यांना सदिच्छा भेट
2

MLC election Maharashtra : विधानपरिषद निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग; राजेंद्र राऊतांची आमदार विजय देशमुख यांना सदिच्छा भेट

Solapur News: शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार केला जाईल; जिल्हाधिकाऱ्यांचे समर्थन समितीला आश्वासन
3

Solapur News: शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार केला जाईल; जिल्हाधिकाऱ्यांचे समर्थन समितीला आश्वासन

Solapur News : देवळालीला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा; घरांवरील पत्रे उडाले, पिकांचेही मोठे नुकसान
4

Solapur News : देवळालीला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा; घरांवरील पत्रे उडाले, पिकांचेही मोठे नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या; प्रवेशपत्र डाउनलोडसाठी मंडळाकडून सूचना जारी

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या; प्रवेशपत्र डाउनलोडसाठी मंडळाकडून सूचना जारी

Jun 08, 2026 | 06:57 PM
IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

Jun 08, 2026 | 06:56 PM
SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

Jun 08, 2026 | 06:51 PM
Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Jun 08, 2026 | 06:48 PM
IND V SL: श्रीलंकेची धुलाई करण्यासाठी Vaibhav Sooryavanshi सज्ज; कधी सुरू होणार सामना?

IND V SL: श्रीलंकेची धुलाई करण्यासाठी Vaibhav Sooryavanshi सज्ज; कधी सुरू होणार सामना?

Jun 08, 2026 | 06:38 PM
Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Jun 08, 2026 | 06:36 PM
सर्व कामे दर्जेदार अन् वेळेत पूर्ण करा, कामात हयगय करणाऱ्या ठेकेदारांवर…; नितेश राणे यांचे निर्देश

सर्व कामे दर्जेदार अन् वेळेत पूर्ण करा, कामात हयगय करणाऱ्या ठेकेदारांवर…; नितेश राणे यांचे निर्देश

Jun 08, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें