गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

सलमान खानच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी त्याच्या आवाहनाचे स्वागत करत विद्यार्थ्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा, असे मत व्यक्त केले. तर दुसरीकडे, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका अनेकांनी मांडली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अखेर, सलमान खान व्यक्त झाला आहे.
  • या प्रकरणावर ट्विट करून भूमिका स्पष्ट केली आहे.
  • “तुला हवं असेल तर मी माझ्या घरचं जेवणही पाठवतो.”
 

गेल्या 24 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणावर आहेत. काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीत जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जही करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांच्या या कृत्याचा निषेध मनोरंजसृष्टीतून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. अनेक दिग्गज अभिनेत्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा जाहीर केला. अशामध्ये बॉलिवूडचा भाईजान अजून काही या मुद्द्यावर व्यक्त का होत नाहीये? असा प्रश्न बहुतेकांना पडला होता. अखेर, सलमान खान व्यक्त झाला आहे.

Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ

सलमान खानने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने सोनम वांगचुक यांना विनंती केली आहे. सलमान म्हणतो की, “विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी चिंता करण्याची गरज नाही. माननीय पंतप्रधानांनी या प्रकरणावर ट्विट करून भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांवर ते निश्चितच कठोर कारवाई करतील, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनो, कृपया आपल्या पालकांकडे आणि घरी परत जा.” या पुढे ट्विट करत तो म्हणतो की,”सोनम, आता पुरे झालं मित्रा. हे आणखी लांबवू नकोस. गरज पडली तर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याच जिद्दीने लढता येईल, पण मला तशी गरज पडेल असं वाटत नाही. आता काहीतरी खा. तुला हवं असेल तर मी माझ्या घरचं जेवणही पाठवतो.”

सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च

28 जून 2026 रोजी विद्यार्थ्यांच्या या चळवळीला सुरुवात झाली. आज 23 जुलै 2026, एकंदरीत एक महिना झाला तरी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काही सोडवण्यात आल्या नाहीत. केंद्रीय शिक्षण विभागातील कोणी पुढारी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुढे सरसावला नाही, त्यामुळे सलमान खानने भारत सरकारवर दाखवलेल्या विश्वासावर त्याच्या अनेक चाहत्यांनी शंका नोंदवली आहे. सलमान खानच्या या पोस्टला अनेकांनी सहमती दाखवली नाहीये. यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी त्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून, काहींनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, सलमानच्या आवाहनावर सोनम वांगचुक किंवा आंदोलनकर्त्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

Web Title: Salman khan requested sonam wangchuk to call off his hunger strike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 08:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…
1

Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले…
2

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले…

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’चा बिगुल वाजलं! मेकर्सने शेअर केला खास व्हिडीओ, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला
3

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’चा बिगुल वाजलं! मेकर्सने शेअर केला खास व्हिडीओ, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Chhatrapati Sambhajinagar Protest: दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद! छत्रपती संभाजीनगर पेटले; एकाच दिवशी ५ ठिकाणी तीव्र आंदोलने
4

Chhatrapati Sambhajinagar Protest: दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद! छत्रपती संभाजीनगर पेटले; एकाच दिवशी ५ ठिकाणी तीव्र आंदोलने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Buldhana News : बुडालेली बोट बाहेर काढताना मजुराचा मृत्यू! खडकपूर्णा नदीपात्रातील घटना

Buldhana News : बुडालेली बोट बाहेर काढताना मजुराचा मृत्यू! खडकपूर्णा नदीपात्रातील घटना

Jul 23, 2026 | 09:00 PM
पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर; म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’

पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर; म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’

Jul 23, 2026 | 08:54 PM
Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

Jul 23, 2026 | 08:39 PM
झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

Jul 23, 2026 | 08:15 PM
‘पोलिसांकडे ड्रग्स सहज उपलब्ध होतात का?’ व्हायरल व्हिडिओवरून जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल

‘पोलिसांकडे ड्रग्स सहज उपलब्ध होतात का?’ व्हायरल व्हिडिओवरून जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल

Jul 23, 2026 | 08:07 PM
‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात

‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात

Jul 23, 2026 | 08:04 PM
तासगावात मोफत ‘श्री ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथ वाटप! धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांची मेजवानी

तासगावात मोफत ‘श्री ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथ वाटप! धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांची मेजवानी

Jul 23, 2026 | 08:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा