Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

गेल्या 24 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणावर आहेत. काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीत जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जही करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांच्या या कृत्याचा निषेध मनोरंजसृष्टीतून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. अनेक दिग्गज अभिनेत्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा जाहीर केला. अशामध्ये बॉलिवूडचा भाईजान अजून काही या मुद्द्यावर व्यक्त का होत नाहीये? असा प्रश्न बहुतेकांना पडला होता. अखेर, सलमान खान व्यक्त झाला आहे.
Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ
सलमान खानने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने सोनम वांगचुक यांना विनंती केली आहे. सलमान म्हणतो की, “विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी चिंता करण्याची गरज नाही. माननीय पंतप्रधानांनी या प्रकरणावर ट्विट करून भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांवर ते निश्चितच कठोर कारवाई करतील, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनो, कृपया आपल्या पालकांकडे आणि घरी परत जा.” या पुढे ट्विट करत तो म्हणतो की,”सोनम, आता पुरे झालं मित्रा. हे आणखी लांबवू नकोस. गरज पडली तर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याच जिद्दीने लढता येईल, पण मला तशी गरज पडेल असं वाटत नाही. आता काहीतरी खा. तुला हवं असेल तर मी माझ्या घरचं जेवणही पाठवतो.”
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च
28 जून 2026 रोजी विद्यार्थ्यांच्या या चळवळीला सुरुवात झाली. आज 23 जुलै 2026, एकंदरीत एक महिना झाला तरी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काही सोडवण्यात आल्या नाहीत. केंद्रीय शिक्षण विभागातील कोणी पुढारी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुढे सरसावला नाही, त्यामुळे सलमान खानने भारत सरकारवर दाखवलेल्या विश्वासावर त्याच्या अनेक चाहत्यांनी शंका नोंदवली आहे. सलमान खानच्या या पोस्टला अनेकांनी सहमती दाखवली नाहीये. यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी त्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून, काहींनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, सलमानच्या आवाहनावर सोनम वांगचुक किंवा आंदोलनकर्त्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.