BMC Mayor: ‘खाई त्याला खवखवे’, शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांना पंचतारांकित ‘कारावासात’ ठेवणार एकनाथ शिंदे, महापौर होईपर्यंत चक्क…

मिळालेल्या माहितीनुसार, निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या “सुरक्षा” योजनेचा एक भाग म्हणून, शिवसेना अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्व विजयी उमेदवारांना महापौर होईपर्यंत सुरक्षित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. याप्रकरणी असा दावा केला जात आहे की, शिंदे सर्व उमेदवारांना सत्ता हाती येईपर्यंत त्यांची सुरक्षा आणि नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्याची योजना आखत आहेत.
ठाकरे कुटुंबाचा बालेकिल्ला मोडून काढत, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना युतीने शुक्रवारी झालेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत बहुमत मिळवले. २२७ पैकी ११८ जागा जिंकल्या. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, त्यामुळे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका संस्थेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ११४ जागांचा आकडा युतीने ओलांडला.
शिवसेना (यूबीटी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) युतीने ७२ जागा जिंकण्यात यश मिळवले. १९९७ पासून अविभाजित शिवसेनेने २५ वर्षे महानगरपालिकेवर राज्य केले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (यूबीटी) ६५ जागा जिंकल्या, तर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) सहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) फक्त एक जागा जिंकली.
इतर पक्षांमध्ये, काँग्रेसने २४ जागा जिंकल्या, एआयएमआयएमने आठ, अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने तीन आणि समाजवादी पक्षाने दोन जागा जिंकल्या. नऊ वर्षांच्या अंतरानंतर झालेल्या या बहुचर्चित निवडणुकीत दोन अपक्ष उमेदवारही विजयी झाले. महापालिकेच्या निकालानंतर आता महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहेत.