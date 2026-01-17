Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Bmc Mayor Corporators Will Be Kept In A 5 Star Hotel Eknath Shinde News Marathi

BMC Mayor: ‘खाई त्याला खवखवे’, शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांना पंचतारांकित ‘कारावासात’ ठेवणार एकनाथ शिंदे, महापौर होईपर्यंत चक्क…

महापालिकेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता महापौरपदाची चर्चा सुरू झाली आहे. याचदरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पक्षातील सर्व विजयी नगरसेवकांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:45 PM
'खाई त्याला खवखवे', शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांना पंचतारांकित 'कारावासात' ठेवणार एकनाथ शिंदे, महापौर होईपर्यंत चक्क...

'खाई त्याला खवखवे', शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांना पंचतारांकित 'कारावासात' ठेवणार एकनाथ शिंदे, महापौर होईपर्यंत चक्क...

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईतील शिवसेनेच्या सर्व 29 विजयी उमेदवारांचा आजपासून हॉटेलमध्ये मुक्काम
  • महापौर निवड होईपर्यंत एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय
  • फोडाफोडीची भीती वाटत असल्याने शिवसेनेचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC Election 2026) निवडणुकीच्या निकालांमुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महायुती (Mahayuti) साठी महापौरपदाची निवडणूक होऊ शकते. दरम्यान, शिवसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या “सुरक्षा” योजनेचा एक भाग म्हणून, शिवसेना अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्व विजयी उमेदवारांना महापौर होईपर्यंत सुरक्षित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. याप्रकरणी असा दावा केला जात आहे की, शिंदे सर्व उमेदवारांना सत्ता हाती येईपर्यंत त्यांची सुरक्षा आणि नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्याची योजना आखत आहेत.

बालेकिल्ल्यात कमळ फुललं! विजयाची बातमी ऐकताच भाजपचे काकडे भावूक; डोळ्यांतील पाण्याने टिपला यशाचा क्षण

बीएमसीमधील अंतिम निकाल काय आहेत?

ठाकरे कुटुंबाचा बालेकिल्ला मोडून काढत, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना युतीने शुक्रवारी झालेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत बहुमत मिळवले. २२७ पैकी ११८ जागा जिंकल्या. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, त्यामुळे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका संस्थेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ११४ जागांचा आकडा युतीने ओलांडला.

शिवसेना (यूबीटी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) युतीने ७२ जागा जिंकण्यात यश मिळवले. १९९७ पासून अविभाजित शिवसेनेने २५ वर्षे महानगरपालिकेवर राज्य केले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (यूबीटी) ६५ जागा जिंकल्या, तर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) सहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) फक्त एक जागा जिंकली.

इतर पक्षांमध्ये, काँग्रेसने २४ जागा जिंकल्या, एआयएमआयएमने आठ, अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने तीन आणि समाजवादी पक्षाने दोन जागा जिंकल्या. नऊ वर्षांच्या अंतरानंतर झालेल्या या बहुचर्चित निवडणुकीत दोन अपक्ष उमेदवारही विजयी झाले. महापालिकेच्या निकालानंतर आता महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहेत.

Akola Municipal Corporation Election 2026 : अबब ! २४ हजारावर ‘नोटा’ला मतदान…, अकोल्यात कोण होणार नगरसेवक?

Web Title: Bmc mayor corporators will be kept in a 5 star hotel eknath shinde news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर
1

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे
2

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?
3

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग
4

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

Jan 19, 2026 | 04:19 PM
अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

Jan 19, 2026 | 04:18 PM
Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Jan 19, 2026 | 04:04 PM
IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

Jan 19, 2026 | 04:02 PM
नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

Jan 19, 2026 | 03:54 PM
Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Jan 19, 2026 | 03:53 PM
शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

Jan 19, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM